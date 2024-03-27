Суддю, який змінив Конституцію під Януковича, не врятувало рішення європейського суду

Велика палата Верховного суду розставила крапки над «і» у справі екссудді Анатолія Головіна

Велика палата Верховного суду остаточно закрила шлях колишньому судді Конституційного суду Анатолію Головіну, який із 2014 року намагався відновитися на займаній посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Екссуддя повторно звернувся до Великої палати після того, як влітку 2023 року виграв справу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). У справі «Головін проти України» європейський суд дійшов висновків: Україна порушила міжнародні зобов’язання, а саме: пункту 1 статті 6 Конвенції щодо права заявника на вмотивоване рішення у його справі та статті 8 Конвенції щодо права на повагу до приватного життя.

Окремо ЄСПЛ дав оцінку постанові Верховної Ради від 24 лютого 2014 року, якою достроково припинено повноваження судді Конституційного суду Анатолія Головіна «у зв’язку з порушенням ним присяги». Зокрема, Головін був серед тих суддів, котрі 30 вересня 2010 року змінили Конституцію під тодішнього президента Віктора Януковича. Зокрема, судді скасували політреформу 2004 року, визнавши її нелегітимною, і повернули у дію Конституцію 1996 року. Тим самим було «змінено конституційний лад України і порушено конституційний принцип розподілу влад», сказано у постанові парламенту.

Натомість ЄСПЛ звернувся до закону про Конституційний суд України, де є норма про функціональний імунітет суддів Конституційного суду. Це означає, що судді не несуть юридичної відповідальності за результати свого голосування в цьому суді.

Велика палата Верховного суду не погодилася з позицією європейського суду у цій частині. На думку української Феміди, порушення суддею Конституційного суду присяги не може гарантувати йому додержання функціонального імунітету.

«Очевидним є те, що, ухвалюючи рішення від 30 вересня 2010 року Конституційний суд України (до складу якого тоді входив суддя Анатолій Головін – «Главком») перевищив свої конституційні повноваження і виконав непритаманну йому функцію – замість охороняти Конституцію України, вдався до її ревізії, перебравши на себе функції законодавця – Верховної Ради України, що не відповідає конституційному ладу», – вважає Велика палата Верховного суду.

Феміда нагадала, що у лютому 2008 року суддя Конституційного суду Анатолій Головін разом із іншими суддями висловили абсолютно протилежну позицію і відмовили у відкритті провадження за поданням 102 народних депутатів із проханням розглянути конституційність реформи 2004 року.

Окремо Велика палата Верховного суду звернула увагу: ані у позові, ані під час судових засідань позивач-екссуддя не заявляв, що, голосуючи за повернення до Конституції 1996 року, він діяв таким чином, щоб забезпечити верховенство Конституції України.

«Підтримуючи ухвалення рішення від 30 вересня 2010 року як суддя Конституційного суду (Анатолій Головін – «Главком»), діяв не у межах визначеного присягою судді Конституційного суду, зобов’язання якого забезпечувати верховенство Конституції, захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина. Це і спричинило для нього правові наслідки у вигляді відповідальності за порушення присяги судді», – сказано у постанові Великої палати Верховного суду від 22 лютого 2024 року.

Ця ж Феміда відмовилася скасовувати свою постанову від 14 березня 2018 року, як того просив екссуддя Головін. Нагадаємо, що, згідно з цим рішенням, Велика палата Верховного суду скасувала постанову Вищого адміністративного суду України від 11 грудня 2017 року і відмовила колишньому судді Конституційного суду у задоволені позову.

Наразі постанова Великої палати Верховного суду від 22 лютого 2024 року у справі екссудді Головіна набула чинності, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що у лютому 2014 року Верховна Рада звільнила п’ятьох суддів Конституційного суду (Анатолія Головіна, Михайла Колоса, Марію Маркуш, В’ячеслава Овчаренка, Олександра Пасенюка), котрі голосували за повернення до Конституції 1996 року.

Треба додати, що у 2010-2013 роках Анатолій Головін був Головою Конституційного суду.

У 2017 році правоохоронці повідомили про підозру експрезиденту Віктору Януковичу і ексміністру юстиції Олександру Лавриновичу в захопленні державної влади в Україні у 2010 році шляхом конституційного перевороту.