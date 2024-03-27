Головна Країна Політика
search button user button menu button

Суддю, який змінив Конституцію під Януковича, не врятувало рішення європейського суду

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суддю, який змінив Конституцію під Януковича, не врятувало рішення європейського суду
У 2010-2013 роках Анатолій Головін був Головою Конституційного суду
фото з відкритих джерел

Велика палата Верховного суду розставила крапки над «і» у справі екссудді Анатолія Головіна

Велика палата Верховного суду остаточно закрила шлях колишньому судді Конституційного суду Анатолію Головіну, який із 2014 року намагався відновитися на займаній посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Екссуддя повторно звернувся до Великої палати після того, як влітку 2023 року виграв справу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). У справі «Головін проти України» європейський суд дійшов висновків: Україна порушила міжнародні зобов’язання, а саме: пункту 1 статті 6 Конвенції щодо права заявника на вмотивоване рішення у його справі та статті 8 Конвенції щодо права на повагу до приватного життя.

Окремо ЄСПЛ дав оцінку постанові Верховної Ради від 24 лютого 2014 року, якою достроково припинено повноваження судді Конституційного суду Анатолія Головіна «у зв’язку з порушенням ним присяги». Зокрема, Головін був серед тих суддів, котрі 30 вересня 2010 року змінили Конституцію під тодішнього президента Віктора Януковича. Зокрема, судді скасували політреформу 2004 року, визнавши її нелегітимною, і повернули у дію Конституцію 1996 року. Тим самим було «змінено конституційний лад України і порушено конституційний принцип розподілу влад», сказано у постанові парламенту.

Натомість ЄСПЛ звернувся до закону про Конституційний суд України, де є норма про функціональний імунітет суддів Конституційного суду. Це означає, що судді не несуть юридичної відповідальності за результати свого голосування в цьому суді.

Велика палата Верховного суду не погодилася з позицією європейського суду у цій частині. На думку української Феміди, порушення суддею Конституційного суду присяги не може гарантувати йому додержання функціонального імунітету.

«Очевидним є те, що, ухвалюючи рішення від 30 вересня 2010 року Конституційний суд України (до складу якого тоді входив суддя Анатолій Головін – «Главком») перевищив свої конституційні повноваження і виконав непритаманну йому функцію – замість охороняти Конституцію України, вдався до її ревізії, перебравши на себе функції законодавця – Верховної Ради України, що не відповідає конституційному ладу», – вважає Велика палата Верховного суду.

Феміда нагадала, що у лютому 2008 року суддя Конституційного суду Анатолій Головін разом із іншими суддями висловили абсолютно протилежну позицію і відмовили у відкритті провадження за поданням 102 народних депутатів із проханням розглянути конституційність реформи 2004 року.

Окремо Велика палата Верховного суду звернула увагу: ані у позові, ані під час судових засідань позивач-екссуддя не заявляв, що, голосуючи за повернення до Конституції 1996 року, він діяв таким чином, щоб забезпечити верховенство Конституції України.

«Підтримуючи ухвалення рішення від 30 вересня 2010 року як суддя Конституційного суду (Анатолій Головін – «Главком»), діяв не у межах визначеного присягою судді Конституційного суду, зобов’язання якого забезпечувати верховенство Конституції, захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина. Це і спричинило для нього правові наслідки у вигляді відповідальності за порушення присяги судді», – сказано у постанові Великої палати Верховного суду від 22 лютого 2024 року.

Ця ж Феміда відмовилася скасовувати свою постанову від 14 березня 2018 року, як того просив екссуддя Головін. Нагадаємо, що, згідно з цим рішенням, Велика палата Верховного суду скасувала постанову Вищого адміністративного суду України від 11 грудня 2017 року і відмовила колишньому судді Конституційного суду у задоволені позову.

Наразі постанова Великої палати Верховного суду від 22 лютого 2024 року у справі екссудді Головіна набула чинності, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що у лютому 2014 року Верховна Рада звільнила п’ятьох суддів Конституційного суду (Анатолія Головіна, Михайла Колоса, Марію Маркуш, В’ячеслава Овчаренка, Олександра Пасенюка), котрі голосували за повернення до Конституції 1996 року.

Треба додати, що у 2010-2013 роках Анатолій Головін був Головою Конституційного суду.

У 2017 році правоохоронці повідомили про підозру експрезиденту Віктору Януковичу і ексміністру юстиції Олександру Лавриновичу в захопленні державної влади в Україні у 2010 році шляхом конституційного перевороту.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Віктор Янукович ЄСПЛ Конституційний суд Україна Верховний Суд України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Росія отруює – і отруюватиме надалі, аж допоки не вб’є все живе, якщо її не знищити»
Де знайти суд, який у змозі покарати Росію?
13 березня, 22:02
Світ, хоче того чи не хоче, вже живе відчуттям світового конфлікту і наче починає із цікавістю підлітка «заглядати» у безодню
Світ готується до найгіршого
29 лютого, 17:31
Тоталітарний кремлівський режим готується відкрити свою «Путінопедію»
«Вікіпедія» – більший ворог росіян, ніж алкоголь. Що ж далі?
4 березня, 11:15
Удар українських дронів відкривають нові великі можливості для ведення економічної війни проти РФ
Як українські дрони знищили нафтову галузь Росії
25 березня, 12:12
ДТЕК Енерго доставив в Україну 308 тис. тонн імпортного вугілля з Польщі
ДТЕК імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля для надійнішого проходження опалювального сезону
29 лютого, 21:05
У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
2 березня, 00:20
27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні
Спікер Джонсон повідомив, коли Конгрес повернеться до питання допомоги Україні
29 лютого, 19:28
СБУ не тільки активно виявляє ворожі агентурні мережі всередині країни, але й успішно проводить операції за кордоном
Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
4 березня, 18:43
Кількість справ щодо домашнього насильства зростає рік до року – виключенням став лише перший рік війни
Кількість справ про домашнє насильство в Україні б’є рекорди: похмура статистика
10 березня, 11:34

Політика

Нардеп розповів, як триває розгляд правок до законопроекту про мобілізацію
Нардеп розповів, як триває розгляд правок до законопроекту про мобілізацію
Суддю, який змінив Конституцію під Януковича, не врятувало рішення європейського суду
Суддю, який змінив Конституцію під Януковича, не врятувало рішення європейського суду
Зеленський відреагував на обстріл Харкова (відео)
Зеленський відреагував на обстріл Харкова (відео)
Зеленський відвідав Сумщину (фото, відео)
Зеленський відвідав Сумщину (фото, відео)
У Сумах працівники мерії разом з військкоматом видаватимуть повістки
У Сумах працівники мерії разом з військкоматом видаватимуть повістки
Мінветеранів повідомило, коли почнуться поховання на Національному військовому кладовищі
Мінветеранів повідомило, коли почнуться поховання на Національному військовому кладовищі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Шановні біженці, а де ви сплачуєте податки? «Сюрприз» для українців за кордоном
29K
Мобілізація: кого з чоловіків дозволено примусово доставляти до ТЦК
22K
Поляки скуповують квартири в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни
17K
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей
17K
В Україні змінилися правила оформлення спадщини: що потрібно знати
16K
Десантні кораблі РФ та нафтовий танкер припливли до берегів Іспанії

Новини

«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку
Сьогодні, 17:23
Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Подекуди туман, без опадів: прогноз погоди на 27 березня
Сьогодні, 04:50
День театру. Які свята відзначаємо 27 березня
Сьогодні, 00:19
Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
25 березня, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
25 березня, 05:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua