Інший бік Палиці. Чому Луцьк позбувся свого мера?

Луцька міськрада одним махом позбавилася і міського голови, і секретаря

25 березня без міського голови залишився ще один обласний центр. Естафету після Чернігова, Житомира, Полтави, Сум, Запоріжжя, Кропивницького, Одеси, Рівного, Херсона підхопив Луцьк. Міський голова Ігор Поліщук та секретар Луцької міськради Юрій Безпятко офіційно позбавлені своїх посад.

Проєкти про складання ними повноважень були зареєстровані ще в понеділок, що стало несподіванкою не тільки для пересічних лучан, а й для місцевого політикуму. Причому ані Поліщук, ані Безпятко не пояснили причин такого свого кроку, туманно пославшись на особисті обставини.

У середу, 25 березня, міська рада проголосувала за зняття обох керівників з посад та обрала нового секретаря, який за відсутності законно обраного голови міста буде виконувати його обов’язки. Керувати Луцьком буде Катерина Шкльода – депутатка фракції «За майбутнє». Колишній мер та секретар також представляли цю політсилу, яка асоціюється з впливовим на Волині нардепом Ігорем Палицею. Тож фактично йдеться про внутрішньопартійну ротацію, причини якої наразі можна лише припускати.

Чого злякався Поліщук?

Вже колишній мер Луцька Ігор Поліщук, як вже зазначалось, публічно причин своєї відставки не пояснив, що відкриває великий простір для конспірології. Особливо з урахуванням того, що більш ніж п’ятирічне перебування Поліщука на посаді не назвеш безхмарним.

У грудні минулого року детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки вдома та на робочому місці міського голови. Також обшуки відбулися у кабінеті голови Волинської облради Григорія Недопада. Поліщук оперативно заявив, що дії НАБУ були фаховими та коректними і підкреслив, що йому не було вручено підозр, ані навіть залучено як свідка. Проте після цих обшуків НАБУ повідомило про підозру двом депутатам обласної та міської рад (Анатолію Вітіву та Миколі Федику). За інформацією детективів Бюро, депутатів було затримано на вимаганні хабаря в $30 тис. Слідство вважає, що за ці кошти вони обіцяли забезпечити позитивне голосування в своїх радах за дозвіл будівництва багатоквартирного житлового комплексу на ділянці, де була розташована колишня льодова арена «Снігова королева». Безпосередньо у дачі хабаря підозрювали екснардепа Юрія Савчука, який був зацікавлений у зміні цільового призначення ділянки. Міськрада та облрада відповідні рішення ухвалили, що й дозволило забудувати ділянку.

Безпосередньо міський голова в цій справі жодного статусу поки не отримав, але, вочевидь, без його «санкції» оборудка з забудовою не могла бути проведена. Перед своїм звільненням Поліщук заперечив, що його відставка пов’язана з минулорічними обшуками НАБУ, але в місцевому політичному істеблішменті вважають цю версію однією з ключових.

Ще одна ймовірна причина відставки – завершення аудиту роботи міськради, який триває з листопада минулого року. Державна аудиторська служба перевіряє роботу ради за п’ять років – тобто за весь час, коли нею керував відставлений мер. Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва у вересні минулого року в інтерв’ю «Главкому» анонсувала перевірки в Луцьку в четвертому кварталі. І нам відомо, що аудитори дійсно знайшли численні порушення по забудовах в місті й окрім сумнозвісної історії зі «Сніговою королевою». З нещодавніх прикладів – журналісти-розслідувачі з’ясували, що у Волинській обласній раді намагаються провести поділ іншої ділянки під приміщенням державного архіву неподалік від центру Луцька за схожим механізмом.

Депутат міськради від фракції «Свідомі» Михайло Наход стверджує, що з висновками Держаудитслужби вже ознайомлені окремі структурні підрозділи, комунальні підприємства, і, за попередньою інформацією, виявлені зловживання чи нецільове використання коштів приблизно на 500 млн грн.

«Про це вже десь два місяці говорять і депутати, і чиновники, і правоохоронці, і це дуже серйозно тригерило міського голову, – каже Наход. – Оскільки він у нас фактично тримав місто в ручному управлінні та контролював все до дрібниць, то й відповідати в першу чергу йому».

Ще одна причина відставки мера, на думку депутата, пов’язана з загостренням в останні декілька тижнів земельно-будівельних скандалів.

«Ба більше інформаційні ресурси, які близькі до партії «За майбутнє» (телеканал «Аверс», агентство «Волинські новини»), також почали викривати ці схеми, – зауважує Наход. – Тож можна припустити, що Поліщуку заздалегідь стали шукати заміну, бо розуміли, що треба з тим, хто це все допустив, прощатися принаймні офіційно. А заміна секретаря пов’язана з тим, що попередній секретар просто не мав організаційних здібностей для керування містом. Тож «За майбутнє», вочевидь, зробила ставку на сильнішу кандидатуру».

Голова фракції «Європейської солідарності» у міськраді Алла Доманська також вважає, що відставка мера пов’язана і з потенційними ризиками для нього через розслідування антикорупційних органів, і з результатами аудиту. «Однак все це припущення, бо пояснень від міського голови ми не отримали і вже навряд чи отримаємо, – підкреслює депутатка. – Влада в місті лишається в руках тієї ж політичної сили, але, можливо, зміна персоналій на чолі міста якось вплине на подальшу роботу. Сподіваємося, вона стане більш конструктивною і усі депутати усіх фракцій будуть залучені до прийняття важливих для громади рішень».

Доманська вважає, що відсутність законно обраного мера в місті до майбутніх виборів, дата яких – у воєнному тумані, не є великою проблемою. Все-таки депутатам вдалося оперативно відновити дієздатність міськради. «Куди гірше було б у випадку політичної кризи, якби фракції не змогли між собою домовитися і обрати нового секретаря, – вважає голова «ЄС» в міськраді. – А ще одним ризиком було б запровадження в Луцьку міської військової адміністрації. Але таких сценаріїв вдалося уникнути».

Пертурбації в керівництві міськради непрямо торкнулися і невеликої фракції «Слуга народу». Повноваження її голови склав Роман Бондарук. У коментарі «Главкому» він пояснив свій вчинок обранням нової голови партії в області (осередок очолила ексголова Держекоінспекції у Волинській області Віра Баландіна): «Наші бачення того, як має працювати фракція, – протилежні. Тому не бачу доцільності далі працювати головою фракції, коли ми маємо розбіжності з головою партії».

Але колеги Бондарука пов’язують його вчинок зі зв’язками з командою мера – у ексглави фракції «слуг» в грудні минулого року також відбувалися обшуки, навіть була судова ухвала про арешт частини майна. Однак депутат підкреслює: у нього, як і у Поліщука, наразі немає жодних процесуальних статусів.

Хто тепер керує Луцьком?

І колишній мер Луцька, і його наступниця Катерина Шкльода – вихідці з команди «хазяїна Волині» Ігоря Палиці. Обидва працювали в його іменному благодійному фонді. У жовтні 2025 року Шкльода стала представницею у Волинській області Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Цю посаду екснардеп Лубінець отримав у 2022 році теж «за квотою» групи «За майбутнє» Палиці у парламенті.

Катерині Шкльоді – 38 років, вона народилася у місті Кустанай в Казахстані. Закінчила Луцьку гімназію №21 імені Михайла Кравчука, навчалась та закінчила з відзнакою Луцький національний технічний університет за спеціальностями «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Фінанси».

В трудовій біографії нового секретаря – окрім благодійного фонду Палиці, робота в Луцькому міському центрі зайнятості та у департаменті сім’ї, молоді та спорту Луцької міськради. Депутатом міськради від «За майбутнє» обрана на місцевих виборах 2020 року.

У декларації нового секретаря Луцької міськради за 2025 рік – дві квартири. Одна – в Луцьку, яка перебуває у спільній власності з батьками (78,4 м2), друга – власна, у селі Липини (58,7 м2).

Також Шкльода декларує автомобіль Mazda 6 2015 року випуску, який був придбаний минулого року.

Її доходи минулого року складали: заробітні плати у Благодійному фонді «Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» – 180 268 грн, як Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Волинській області – 154 542 гривень , а також зарплата, отримана за сумісництвом, від громадянина Олега Ющука – 55 тис. грн. Дохід від відчуження рухомого майна склав 300 тис. грн. Готівкою Катерина Шкльода зберігає $7100.

Колеги у міськраді характеризують Шкльоду як неконфліктну на «незашкварену». «Очевидно, що вона більш надійна для «За майбутнє» і треба дати їй час, – каже депутат від «Свідомо» Михайло Наход. – Ми підтримали цю зміну, тому що партія, яка має більшість в міськраді, має нести відповідальність і за політику, і за поведінку, і рішення колишнього мера. Як мінімум треба розібратися з результатами аудиту, з тими звинуваченнями, які лунали від НАБУ на адерсу міської ради. Робити зараз велику революцію не було великого сенсу».

Наразі в Луцькій міськраді представлено шість фракцій: «За майбутнє», «Батьківщина», «Свобода», «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Свідомі» (загалом – 42 депутати). З них більш-менш стабільно голосують разом перші чотири. Після відставки мера та обрання нового секретаря міськради можна очікувати, що, принаймні на перших порах, до голосувань частіше долучатимуться фракції, які позиціонують себе як опозиційні.

Павло Вуєць, «Главком»