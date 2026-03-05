Головна Київ Новини
Доля мосту Патона: визначено умови, за яких споруда лишатиметься відкритою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Доля мосту Патона: визначено умови, за яких споруда лишатиметься відкритою
Міст Патона введено в експлуатацію у 1953 році
фото: vandrivka.com.ua

Фахівці наголошують, що стан споруди перебуває під постійним моніторингом

Попри поважний вік споруди, міст імені Є. О. Патона визнали придатним для подальшої експлуатації. Такого висновку дійшли фахівці Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського та КП «Київавтошляхміст» за результатами технічного обстеження. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком».

Хоча міст відкритий, на ньому продовжують діяти суворі обмеження, запроваджені ще у 2020 році для збереження несних конструкцій:

  • заборонено в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;
  • максимальна маса одиничного транспортного засобу – до 17 тонн;
  • максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;
  • зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий – дві смуги, з лівого на правий – три.

У Департаменті нагадують, що технічне обстеження, проведене у 2025 році, підтвердило: за умови дотримання цих лімітів міст може функціонувати. Фахівці наголошують, що стан споруди перебуває під постійним моніторингом.

У Департаменті нагадують, що вагові обмеження та зміни в організації дорожнього руху запроваджені ще у 2020 році для зменшення навантаження на несні конструкції мосту. Зокрема, встановили водоналивні бар’єри для заборони руху крайніми смугами проїжджої частини та обмеження проїзду великовагового транспорту.

За результатами проведеного у 2025 році технічного обстеження мосту визначили його стан, умови подальшої експлуатації та першочергові заходи для подальшого утримання. У Департаменті підкреслюють, що окрім планових обстежень споруди, фахівці КП «Київавтошляхміст» здійснюють постійний моніторинг змін технічного стану мосту.

Упродовж останніх п'яти років мостовики виконали:

  • очищення головних балок прогонових будов;
  • підсилення окремих ділянок перильної огорожі;
  • ремонт та укріплення гранітних плит парапетів;
  • ямковий ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини;
  • заливку тріщин;
  • ремонт деформаційних швів;
  • демонтаж оздоблення на в’їзній колоні на лівому березі.

У КМДА запевняють, що мостовики забезпечують цілодобовий контроль, щоб запобігти критичним руйнуванням до моменту масштабної реконструкції.

Водночас експертна спільнота налаштована менш оптимістично. Наприкінці лютого 2026 року перший віцепрезидент НАН України, академік Вячеслав Богданов заявив, що технічний стан мосту Патона досяг критичної позначки. За словами академіка, подальше використання споруди без термінового ремонту може призвести до катастрофічних наслідків. Богданов підкреслив, що міст Патона, якому вже 72 роки, перебуває в аварійному стані ще з 2017 року. Торішнє планове обстеження Інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського зафіксувало нові загрозливі факти: значні дефекти та пошкодження вже істотно впливають на надійність усієї споруди. Богданов зауважив, що аварійні ситуації на мосту імені Є.О. Патона вже траплялися у 2018 і 2019 роках і немає гарантії, що вони не повторяться.

Доля мосту Патона: визначено умови, за яких споруда лишатиметься відкритою
Доля мосту Патона: визначено умови, за яких споруда лишатиметься відкритою
Захисники Протасового Яру після поразки в апеляції готують нову битву за заказник
Захисники Протасового Яру після поразки в апеляції готують нову битву за заказник
Ремонт доріг: керівник фірми отримав підозру за перешкоджання аудиту
Ремонт доріг: керівник фірми отримав підозру за перешкоджання аудиту
Бронювання через «працевлаштування» у виші: перед судом постане киянка-посередниця
Бронювання через «працевлаштування» у виші: перед судом постане киянка-посередниця
У школі на Оболоні дитина застрягла в батареї: як рятували хлопчика (фото)
У школі на Оболоні дитина застрягла в батареї: як рятували хлопчика (фото)
До 8 березня в Києві частково обмежено рух низкою мостів і шляхопроводів
До 8 березня в Києві частково обмежено рух низкою мостів і шляхопроводів

