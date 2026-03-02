Як киянам компенсують кошти за пошкоджене житло. Заступник Кличка пояснив, як працює система

Дрон влучив у верхні поверхи будинку на Зої Гайдай у Києві. 14 листопада 2025 року

Валентин Мондриївський: «Минулого року Київ спрямував на різні види допомоги майже 4 млрд. грн»

Майже 950 млн грн спрямував Київ на відновлення пошкодженого житлового фонду з початку повномасштабного вторгнення. Окрім відбудови будинків, місто паралельно надає адресну фінансову допомогу мешканцям через програму «Турбота», а з цього року запровадило нову виплату для тих, хто постраждав від аварій на мережах. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» розповів, як працює система підтримки та за якими критеріями визначаються суми виплат.

Посадовець нагадав, що у Києві діє міська цільова програма «Турбота», в якій об’єднана допомога різним верствам населення. Зокрема, допомога надається тимчасово переміщеним особам, і людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, і тим, хто потребує допомоги після обстрілів. Лише минулого року місто спрямувало майже 4 млрд грн на різні види допомоги.

Заступник голови КМДА нагадав, що на останній сесії Київради було внесено зміни до міського бюджету, аби матеріальну допомогу в розмірі 40 тис. грн отримали домогосподарства, які зазнали пошкоджень через ракетні атаки і в них розмерзлися системи опалення. Зокрема, зауважив посадовець, йдеться про прорив труб і підтоплення квартир через це. «Поки ми збираємо такі заяви від громадян, оскільки спершу вони мають взяти довідку про пошкодження мереж у ЖБК, ОСББ, керуючої компанії, а це займає певний час», – пояснив він.

За словами посадовця, у Києві діє кілька рівнів фінансової допомоги залежно від наслідків влучань:

10 тис. грн (разово): На дрібний ремонт (наприклад, заміну вибитих вікон).

40 тис. грн (разово) + 20 000 грн (щомісяця): Виплачується людям, які втратили житло і змушені його орендувати. Допомога надається протягом року або переглядається, якщо житло за цей час не відновили.

Загалом за 2025 рік у межах програми «Турбота. Назустріч киянам» місто вже виплатило 250 млн грн сотням тисяч мешканців столиці.

Мондриївський підкреслив, що підтримка йде паралельно у двох напрямах:

Адресна допомога: Виплати безпосередньо людям (напрямок курирує заступниця голови КМДА Марина Хонда). Минулого року загалом на програму «Турбота» місто спрямувало майже 4 млрд грн.

Відновлення будинків: Капітальна відбудова житлового фонду коштом міського бюджету (напрямок заступника голови КМДА В’ячеслава Непопа). На це вже витрачено майже 950 млн грн.

Крім міських ініціатив, у столиці активно працює державна програма «єВідновлення». Спеціальні комісії у щоденному режимі виїжджають на місця влучань, обстежують будинки та фіксують наслідки, щоб мешканці могли вчасно отримати допомогу. За 2025 рік у межах програми «Турбота. Назустріч киянам» вже виплачено допомоги на 250 млн грн сотням тисяч мешканців столиці у розмірі 10, 20 або 40 тис. грн залежно від ситуації.

Нагадаємо, в Україні тисячі постраждалих від війни українців ризикують залишитися без компенсацій за зруйноване житло через проблеми з реєстрацією прав власності. За попередніми оцінками, кількість домогосподарств, що постраждали від обстрілів, сягає 2,5 мільйона. Водночас до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна подано лише 986 тис. заяв, з яких понад 425 тис. не мають верифікованої інформації про право власності через відсутність даних у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).