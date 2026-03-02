Головна Київ Новини
Як киянам компенсують кошти за пошкоджене житло. Заступник Кличка пояснив, як працює система

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Як киянам компенсують кошти за пошкоджене житло. Заступник Кличка пояснив, як працює система
Дрон влучив у верхні поверхи будинку на Зої Гайдай у Києві. 14 листопада 2025 року
Валентин Мондриївський: «Минулого року Київ спрямував на різні види допомоги майже 4 млрд. грн»

Майже 950 млн грн спрямував Київ на відновлення пошкодженого житлового фонду з початку повномасштабного вторгнення. Окрім відбудови будинків, місто паралельно надає адресну фінансову допомогу мешканцям через програму «Турбота», а з цього року запровадило нову виплату для тих, хто постраждав від аварій на мережах. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» розповів, як працює система підтримки та за якими критеріями визначаються суми виплат.

Посадовець нагадав, що у Києві діє міська цільова програма «Турбота», в якій об’єднана допомога різним верствам населення. Зокрема, допомога надається тимчасово переміщеним особам, і людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, і тим, хто потребує допомоги після обстрілів. Лише минулого року місто спрямувало майже 4 млрд грн на різні види допомоги. 

Заступник голови КМДА нагадав, що на останній сесії Київради було внесено зміни до міського бюджету, аби матеріальну допомогу в розмірі 40 тис. грн отримали домогосподарства, які зазнали пошкоджень через ракетні атаки і в них розмерзлися системи опалення. Зокрема, зауважив посадовець, йдеться про прорив труб і підтоплення квартир через це. «Поки ми збираємо такі заяви від громадян, оскільки спершу вони мають взяти довідку про пошкодження мереж у ЖБК, ОСББ, керуючої компанії, а це займає певний час», – пояснив він.

За словами посадовця, у Києві діє кілька рівнів фінансової допомоги залежно від наслідків влучань:

  • 10 тис. грн (разово): На дрібний ремонт (наприклад, заміну вибитих вікон).
  • 40 тис. грн (разово) + 20 000 грн (щомісяця): Виплачується людям, які втратили житло і змушені його орендувати. Допомога надається протягом року або переглядається, якщо житло за цей час не відновили.

Загалом за 2025 рік у межах програми «Турбота. Назустріч киянам» місто вже виплатило 250 млн грн сотням тисяч мешканців столиці.

Мондриївський підкреслив, що підтримка йде паралельно у двох напрямах:

  • Адресна допомога: Виплати безпосередньо людям (напрямок курирує заступниця голови КМДА Марина Хонда). Минулого року загалом на програму «Турбота» місто спрямувало майже 4 млрд грн.
  • Відновлення будинків: Капітальна відбудова житлового фонду коштом міського бюджету (напрямок заступника голови КМДА В’ячеслава Непопа). На це вже витрачено майже 950 млн грн.

Крім міських ініціатив, у столиці активно працює державна програма «єВідновлення». Спеціальні комісії у щоденному режимі виїжджають на місця влучань, обстежують будинки та фіксують наслідки, щоб мешканці могли вчасно отримати допомогу. За 2025 рік у межах програми «Турбота. Назустріч киянам» вже виплачено допомоги на 250 млн грн сотням тисяч мешканців столиці у розмірі 10, 20 або 40 тис. грн залежно від ситуації.

Нагадаємо, в Україні тисячі постраждалих від війни українців ризикують залишитися без компенсацій за зруйноване житло через проблеми з реєстрацією прав власності. За попередніми оцінками, кількість домогосподарств, що постраждали від обстрілів, сягає 2,5 мільйона. Водночас до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна подано лише 986 тис. заяв, з яких понад 425 тис. не мають верифікованої інформації про право власності через відсутність даних у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Теги: місцева влада Київ Валентин Мондриївський КМДА столиця

