Енергоколапс у Києві. Соратник Кличка назвав винного, і це – не мер

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський відповів на закиди про неготовність міської влади до зими

Відповідальність за підготовку столиці до холодів розділена між містом, урядом та військовими. Про це заступник голови КМДА та депутат Київради від «Удару» Валентин Мондриївський зазначив в інтерв’ю «Главкому». Однак на переконання посадовця, не варто шукати інших винних у кризі, окрім російського агресора. Він наголосив, що ворог має на меті знищення українців, тоді як влада всіх рівнів повинна мати спільну мету – захистити людей, демонструючи єдність замість політичного «роздраю». Таким чином чиновник прокоментував те, що протягом важкої зими питання енергетичної безпеки столиці стало предметом гострих суперечок між Кабміном, Офісом президента та міською владою.

Мондриївський назвав несправедливими закиди щодо неготовності столиці до зими. Він підкреслив: попри всі страхи та заклики пережити холоди за містом, понад три мільйони киян залишилися вдома, а Київ зміг мінімізувати наслідки обстрілів краще за деякі інші регіони.

«Коли сюди втручається політика – мені це незрозуміло. Некоректно звучить, що Київ був не готовий до ракетних обстрілів, хоча, як згодом виявилось, більш готовий до подолання наслідків ворожих атак, ніж деякі інші регіони. Вважаю, що країні, яка воює і захищається і де ворог намагається різними шляхами дестабілізувати ситуацію, ми повинні демонструвати єдність, а не роздрай», – наголосив заступник голови КМДА.

Коментуючи ситуацію з «кураторством» уряду над Києвом, про яке у січні заявляв президент, Мондриївський зауважив, що лише після місяця роботи спільного штабу комунікація між Кабміном та КМДА нарешті стала конструктивною. До цього, за його словами, замість реальної допомоги місто чуло переважно звинувачення.

Крім того, посадовець досить критично оцінив роль Київської міської військової адміністрації (КМВА) у господарському житті столиці. «У військової адміністрації у цій ситуації я не бачу взагалі ніякої ролі, окрім виконання функції держави в Києві. У моєму розумінні КМВА має перейматися питаннями безпеки, взаємодією з військовими для фізичного захисту критичної інфраструктури, натомість вона хоче бути державною міською адміністрацією», – заявив він.

Наразі, як стверджує посадовець, держава почала глибше розуміти наявність ресурсів та потенціал столиці. «Ми говоримо, що нам від ДТЕК треба стільки-то електроенергії, якої у місті не вистачає. Потрібне безперебійне включення світла в зоні обслуговування розбитої ТЕЦ-4 в умовах холодів, щоб люди грілись. Оце правильна взаємодія, а від розмов про те, хто краще готовий, людям тепліше не стає», – пояснив посадовець.

Мондриївський підкреслив, що когенераційне обладнання Київ купував самостійно. Столичні фахівці реалізували унікальний проєкт будівництва об’єктів розподіленої когенерації з необхідним рівнем захисту – вони вже перебувають у тестовій експлуатації.

Заступник голови КМДА додав, що не можна стверджувати, ніби держава не допомагає, проте казати, що вона виконує всю роботу за місцеву владу – теж неправда. За словами представника КМДА, з 2022 року місто послідовно нарощувало резерви енергетичної та теплової потужності. Наразі, за його словами, місто підготувало понад тисячу генераторів різної потужності для критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я та соціальної сфери.

Мондріївський зауважив, що саме завдяки допомозі міжнародних партнерів, столиці вдалося цього року збільшити кількість мобільних котелень та іншого обладнання. Також посадовець наголосив, що закиди про відсутність підготовки Києва є несправедливими щодо тисяч працівників комунальних служб, які щодня забезпечують життєдіяльність мегаполіса.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій.