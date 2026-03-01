Головна Київ Новини
search button user button menu button

Енергоколапс у Києві. Соратник Кличка назвав винного, і це – не мер

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Енергоколапс у Києві. Соратник Кличка назвав винного, і це – не мер
Пункти незламності у Києві
фото: ДСНС Києва

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський відповів на закиди про неготовність міської влади до зими

Відповідальність за підготовку столиці до холодів розділена між містом, урядом та військовими. Про це заступник голови КМДА та депутат Київради від «Удару» Валентин Мондриївський зазначив в інтерв’ю «Главкому». Однак на переконання посадовця, не варто шукати інших винних у кризі, окрім російського агресора. Він наголосив, що ворог має на меті знищення українців, тоді як влада всіх рівнів повинна мати спільну мету – захистити людей, демонструючи єдність замість політичного «роздраю». Таким чином чиновник прокоментував те, що протягом важкої зими питання енергетичної безпеки столиці стало предметом гострих суперечок між Кабміном, Офісом президента та міською владою. 

Мондриївський назвав несправедливими закиди щодо неготовності столиці до зими. Він підкреслив: попри всі страхи та заклики пережити холоди за містом, понад три мільйони киян залишилися вдома, а Київ зміг мінімізувати наслідки обстрілів краще за деякі інші регіони. 

«Коли сюди втручається політика – мені це незрозуміло. Некоректно звучить, що Київ був не готовий до ракетних обстрілів, хоча, як згодом виявилось, більш готовий до подолання наслідків ворожих атак, ніж деякі інші регіони. Вважаю, що країні, яка воює і захищається і де ворог намагається різними шляхами дестабілізувати ситуацію, ми повинні демонструвати єдність, а не роздрай», – наголосив заступник голови КМДА. 

Коментуючи ситуацію з «кураторством» уряду над Києвом, про яке у січні заявляв президент, Мондриївський зауважив, що лише після місяця роботи спільного штабу комунікація між Кабміном та КМДА нарешті стала конструктивною. До цього, за його словами, замість реальної допомоги місто чуло переважно звинувачення.

Крім того, посадовець досить критично оцінив роль Київської міської військової адміністрації (КМВА) у господарському житті столиці. «У військової адміністрації у цій ситуації я не бачу взагалі ніякої ролі, окрім виконання функції держави в Києві. У моєму розумінні КМВА має перейматися питаннями безпеки, взаємодією з військовими для фізичного захисту критичної інфраструктури, натомість вона хоче бути державною міською адміністрацією», – заявив він.

Наразі, як стверджує посадовець, держава почала глибше розуміти наявність ресурсів та потенціал столиці. «Ми говоримо, що нам від ДТЕК треба стільки-то електроенергії, якої у місті не вистачає. Потрібне безперебійне включення світла в зоні обслуговування розбитої ТЕЦ-4 в умовах холодів, щоб люди грілись. Оце правильна взаємодія, а від розмов про те, хто краще готовий, людям тепліше не стає», – пояснив посадовець.

Мондриївський підкреслив, що когенераційне обладнання Київ купував самостійно. Столичні фахівці реалізували унікальний проєкт будівництва об’єктів розподіленої когенерації з необхідним рівнем захисту – вони вже перебувають у тестовій експлуатації.

Заступник голови КМДА додав, що не можна стверджувати, ніби держава не допомагає, проте казати, що вона виконує всю роботу за місцеву владу – теж неправда. За словами представника КМДА, з 2022 року місто послідовно нарощувало резерви енергетичної та теплової потужності. Наразі, за його словами, місто підготувало понад тисячу генераторів різної потужності для критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я та соціальної сфери.

Мондріївський зауважив, що саме завдяки допомозі міжнародних партнерів, столиці вдалося цього року збільшити кількість мобільних котелень та іншого обладнання. Також посадовець наголосив, що закиди про відсутність підготовки Києва є  несправедливими щодо тисяч працівників комунальних служб, які щодня забезпечують життєдіяльність мегаполіса.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Офіс президента столиця Валентин Мондриївський КМДА ТЕЦ місцева влада енергетика Київ когенерація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДТЕК запроваджує індивідуальні графіки в Києві
ДТЕК запроваджує індивідуальні графіки в Києві
29 сiчня, 13:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 лютого, 18:37
Шпигунка може отримати 15 років ув’язнення
У Києві затримано білоруську агентку КДБ, яка вдавала із себе журналістку
27 сiчня, 20:00
Тривога у Києві тривала 43 хвилини
У Києві лунали вибухи: що відомо
8 лютого, 21:45
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
Продуктові ярмарки у столиці 10-15 лютого: повний розклад на тиждень
9 лютого, 11:37
Дарницька ТЕЦ забезпечує теплом і гарячою водою понад тисячу будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва
Що відбувається на Дарницькій ТЕЦ після найважчої атаки РФ: енергетики пояснили
13 лютого, 18:33
Наприкінці 2025 року Держаудитслужба завершила перевірку діяльності Департаменту, за результатами якої було висунуто вимогу щодо усунення порушень
У Департаменті економіки КМДА проходить вилучення документів: що шукають правоохоронці
16 лютого, 15:59
Правоохоронці неодноразово проводили з жінкою профілактичні бесіди та направляли на проходження програми для кривдників
Рік в'язниці за знущання з матері: у Києві суд виніс вирок домашній кривдниці
17 лютого, 10:55
«Іскандер-М» є надзвичайно небезпечним типом озброєння
Уламок ракети «Іскандер-М» виявлено на даху McDonald’s у Києві (фото)
23 лютого, 23:43

Новини

Енергоколапс у Києві. Соратник Кличка назвав винного, і це – не мер
Енергоколапс у Києві. Соратник Кличка назвав винного, і це – не мер
Полопали труби. Соратник Кличка обнадіяв мешканців будинків, які залишилися посеред зими без тепла
Полопали труби. Соратник Кличка обнадіяв мешканців будинків, які залишилися посеред зими без тепла
Як Києво-Печерська лавра приваблюватиме туристів? Гендиректор заповідника оцінив перспективи
Як Києво-Печерська лавра приваблюватиме туристів? Гендиректор заповідника оцінив перспективи
Куди сходити у Києві 2-8 березня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 2-8 березня: дайджест культурних подій
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві на вихідних 28 лютого – 1 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 28 лютого – 1 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua