Головна Київ Новини
search button user button menu button

Заступник Кличка пояснив, чому Київрада досі працює без секретаря

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Заступник Кличка пояснив, чому Київрада досі працює без секретаря
Київський мер за відсутності секретаря Київради сам проводить її засідання
фото з відкритих джерел

Мондриївський: «Кличко тонко відчуває, коли буде час виходити з пропозицією нового секретаря Київради»

Київська міська рада після відставки Володимира Бондаренка вже майже рік працює без секретаря. Наразі засідання веде особисто мер Віталій Кличко. У інтерв’ю «Главкому» заступник мера Києва та депутат міськради від «Удару» Валентин Мондриївський пояснює, що питання призначення нового секретаря поки не є пріоритетним.

«Просто не думаю, що це питання зараз на часі. У разі потреби компроміс буде знайдений, бо він знаходиться під час прийняття інших рішень – ми бюджет прийняли, оперативно внесли до нього необхідні зміни, як, наприклад, для захисту неба чи енергетики», – сказав Валентин Мондриївський.

За словами посадовця, міський голова справляється з веденням засідань, а сама рада працює консолідовано.

«Мені здається, що міський голова дуже вправно справляється з веденням засідань. Ми вже 10 років читаємо аналітиків, експертів, політологів, які хором розповідають, що Кличко – недалекоглядний політик, що він не зовсім досвідчений. А я скажу так: на відміну від парламенту в Київраді працює переконлива більшість», – зазначив він.

Валентин Мондриївський також наголосив, що Кличко особисто веде переговори між фракціями та намагається уникати політичних конфліктів.

«Я вважаю, що Віталій Володимирович є абсолютним авторитетом для всіх фракцій. Він не цурається сам проводити погоджувальні ради, переговори з лідерами фракцій, будь-які перемовини, які дають можливість не застрягнути в політичних розборках. І він тонко відчуває, коли буде час виходити в зал з пропозицією нового секретаря», – сказав він.

За словами посадовця, у міськраді є достатньо депутатів, які могли б претендувати на посаду секретаря.

«Думаю, амбіції знайти можна багато у кого, і низка достойних людей серед депутатів мають для посади секретаря необхідні компетенції, досвід і розуміння», – зазначив Мондриївський.

Він також прокоментував відносини між фракціями міськради, зокрема з Європейська солідарність, яка є найбільшою політичною силою в Київраді. За його словами, нинішня ситуація в країні сприяє співпраці між політичними силами.

«Наші відносини не змінилися. Мені здається, що нинішні обставини, в яких ми всі живемо – і країна, і місто – спонукають всіх до конструктиву», – сказав він.

Мондриївський припустив, що саме висока консолідація депутатів може бути однією з причин відсутності секретаря.

«До речі, через цю консолідацію, можливо, і немає такої гострої потреби в секретарі. Бо секретар – це об’єднуюча фігура, яка може всіх балансувати. А зараз і так всі об’єднані», – зазначив він.

Нагадаємо, 10 липня правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради – ексраднику та заступнику Київського міського голови. Його підозрюють у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату, чим  заподіяв шкоду Київраді на суму майже 700 тис. грн. 

Обвинувальний акт стосовно Бондаренка перебуває на розгляді в суді
Обвинувальний акт стосовно Бондаренка перебуває на розгляді в суді
фото: офіс Генерального прокурора/Facebook

Як повідомлялося, у березні 2025 року депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Журналісти Bihus.Info оприлюднили відео із розсекреченими прослуховування посадовців КМДА й депутатів Київради, які причетні до схем незаконного заволодіння землею. Серед них – секретар Київради Володимир Бондаренко

Також повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування. Тож Бондаренко не проводить пленарні засідання, але лишається депутатом Київради.

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

8 квітня Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Європейська солідарність Київрада міськрада депутат бюджет партії документи розслідування прослуховування місто звільнення переговори Володимир Бондаренко Валентин Мондриївський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки виявили на відкритій території та в дворі одного з будинків
Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
22 лютого, 12:23
Україна та Росія, вочевидь, послідовно ігнорують дедлайни Трампа
Трамп задіяв проти України свій улюблений іструмент примусу – NBC
8 лютого, 18:57
У 2026 році виплати нардепам на виконання депутатських повноважень зросли втричі
Нардеп пояснив, звідки в деклараціях парламентарів взялися нові солідні щомісячні виплати
12 лютого, 14:00
Київ готовий обговорити відвід військ лише разом із Росією
Зеленський допустив відведення ЗСУ з Донбасу лише за однієї умови
17 лютого, 21:56
Атака на українські міста: головне за ніч
Атака на українські міста: головне за ніч
26 лютого, 05:53
Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
26 лютого, 06:55
Ліквідація наслідків ворожої атаки у ніч на 6 червня на коліях метро
Соратник Кличка пропонує столичних комунальників прирівняти до військових
1 березня, 22:59
Переговори у Женеві, репатріація тіл загиблих бійців. Головне за 26 лютого 2026
Переговори у Женеві, репатріація тіл загиблих бійців. Головне за 26 лютого 2026
26 лютого, 21:05
Міська влада коригує сформований план енергостійкості, щоб його могла розглянути Київрада
Київрада наступного тижня розгляне проєкт плану енергостійкості столиці – Кличко
5 березня, 19:07

Новини

Заступник Кличка пояснив, чому Київрада досі працює без секретаря
Заступник Кличка пояснив, чому Київрада досі працює без секретаря
У Києві підліток на електросамокаті збив жінку: постраждалу госпіталізували
У Києві підліток на електросамокаті збив жінку: постраждалу госпіталізували
Куди сходити у Києві 9-15 березня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 9-15 березня: дайджест культурних подій
Військовий придбав у столичному магазині одяг, виготовлений у РФ
Військовий придбав у столичному магазині одяг, виготовлений у РФ
Поліція перекрила шосе на виїзді з Києва: поблизу знайдено бойову частину ворожого дрона
Поліція перекрила шосе на виїзді з Києва: поблизу знайдено бойову частину ворожого дрона
Чому в Києві погано чистять дороги? Заступник Кличка знайшов несподіване пояснення
Чому в Києві погано чистять дороги? Заступник Кличка знайшов несподіване пояснення

Новини

«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Сьогодні, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua