Заступник Кличка пояснив, чому Київрада досі працює без секретаря

Мондриївський: «Кличко тонко відчуває, коли буде час виходити з пропозицією нового секретаря Київради»

Київська міська рада після відставки Володимира Бондаренка вже майже рік працює без секретаря. Наразі засідання веде особисто мер Віталій Кличко. У інтерв’ю «Главкому» заступник мера Києва та депутат міськради від «Удару» Валентин Мондриївський пояснює, що питання призначення нового секретаря поки не є пріоритетним.

«Просто не думаю, що це питання зараз на часі. У разі потреби компроміс буде знайдений, бо він знаходиться під час прийняття інших рішень – ми бюджет прийняли, оперативно внесли до нього необхідні зміни, як, наприклад, для захисту неба чи енергетики», – сказав Валентин Мондриївський.

За словами посадовця, міський голова справляється з веденням засідань, а сама рада працює консолідовано.

«Мені здається, що міський голова дуже вправно справляється з веденням засідань. Ми вже 10 років читаємо аналітиків, експертів, політологів, які хором розповідають, що Кличко – недалекоглядний політик, що він не зовсім досвідчений. А я скажу так: на відміну від парламенту в Київраді працює переконлива більшість», – зазначив він.

Валентин Мондриївський також наголосив, що Кличко особисто веде переговори між фракціями та намагається уникати політичних конфліктів.

«Я вважаю, що Віталій Володимирович є абсолютним авторитетом для всіх фракцій. Він не цурається сам проводити погоджувальні ради, переговори з лідерами фракцій, будь-які перемовини, які дають можливість не застрягнути в політичних розборках. І він тонко відчуває, коли буде час виходити в зал з пропозицією нового секретаря», – сказав він.

За словами посадовця, у міськраді є достатньо депутатів, які могли б претендувати на посаду секретаря.

«Думаю, амбіції знайти можна багато у кого, і низка достойних людей серед депутатів мають для посади секретаря необхідні компетенції, досвід і розуміння», – зазначив Мондриївський.

Він також прокоментував відносини між фракціями міськради, зокрема з Європейська солідарність, яка є найбільшою політичною силою в Київраді. За його словами, нинішня ситуація в країні сприяє співпраці між політичними силами.

«Наші відносини не змінилися. Мені здається, що нинішні обставини, в яких ми всі живемо – і країна, і місто – спонукають всіх до конструктиву», – сказав він.

Мондриївський припустив, що саме висока консолідація депутатів може бути однією з причин відсутності секретаря.

«До речі, через цю консолідацію, можливо, і немає такої гострої потреби в секретарі. Бо секретар – це об’єднуюча фігура, яка може всіх балансувати. А зараз і так всі об’єднані», – зазначив він.

Нагадаємо, 10 липня правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради – ексраднику та заступнику Київського міського голови. Його підозрюють у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату, чим заподіяв шкоду Київраді на суму майже 700 тис. грн.

Обвинувальний акт стосовно Бондаренка перебуває на розгляді в суді фото: офіс Генерального прокурора/Facebook

Як повідомлялося, у березні 2025 року депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Журналісти Bihus.Info оприлюднили відео із розсекреченими прослуховування посадовців КМДА й депутатів Київради, які причетні до схем незаконного заволодіння землею. Серед них – секретар Київради Володимир Бондаренко

Також повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування. Тож Бондаренко не проводить пленарні засідання, але лишається депутатом Київради.

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

8 квітня Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень.