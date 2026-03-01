«Київ самотужки не впорається». Заступник Кличка висловився про ситуацію в енергетиці

Валентин Мондриївський: «Київська система централізованого опалення – найбільша в Східній Європі»

У столиці триває боротьба з наслідками енергетичного терору, проте масштаби руйнувань вимагають не лише локальних рішень, а й стратегічної допомоги держави та міжнародних партнерів. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому київську систему неможливо швидко децентралізувати та до чого варто готуватися вже зараз.

Чому міні-ТЕЦ не є панацеєю для Києва

Мондриївський нагадав, що київська система централізованого опалення є найбільшою у Східній Європі. Вона будувалася десятиліттями і не може бути замінена дрібною генерацією за рік чи два.

Попри це, місто ще з 2024 року почало самостійно закуповувати газопоршневі установки, так звані міні-ТЕЦ.

«Йдеться про 15 комплексів потужністю 60 МВт. За рахунок цього збудовані п'ять міні-ТЕЦ по Києву, які вже функціонують – без допомоги держави. Але ці установки не вирішують проблему такого масштабу, яка виникла цього року», – визнав посадовець.

За словами Мондріївського, питання моделювання майбутньої системи опалення та електропостачання є стратегічним не лише для Києва, а й для всієї країни. «Незрозуміло, чи країна самостійно з цим впорається, чи потрібно просити допомоги у міжнародних партнерів. Київ, за умови таких потужних обстрілів, точно самотужки не впорається. Взагалі, енергетична система – дуже складний механізм, про який мають говорити фахівці, що в цьому добре розуміються. І, можливо, треба це робити непублічно», – додав він.

Підготовка до наступної зими вже почалася

Експертні прогнози щодо того, що відновити пошкоджену інфраструктуру до наступної осені нереально, заступник мера коментує обережно.

Одна з проблема наразі – відсутність чіткого прогнозу від енергетиків. «Мені потрібно буде запускати дітей в садочки, школи, університети. І вже зараз енергетики мають сказати, до чого мені готуватись – ставити сонячні батареї або генератори закуповувати? Тільки на освітню сферу потрібні час і величезні гроші», – пояснив заступник голови КМДА.

Посадовець додав, що столична влада не може ухвалити технічні рішення, поки енергетики на рівні держави, які бачать загальну картину системи, не змоделюють ситуацію на майбутнє. Це питання є спільним для Харкова, Одеси, Львова та інших великих міст України.

Нагадаємо, остання масштабна атака на енергосистему України, що безпосередньо вплинула на Київ, відбулася в ніч на 26 лютого 2026 року. Росія застосувала 420 дронів та 39 ракет, націлившись на електропідстанції у Київській та Дніпропетровській областях, а також на газові об'єкти Полтавщини.

До слова, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій.