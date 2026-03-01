Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Київ самотужки не впорається». Заступник Кличка висловився про ситуацію в енергетиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Київ самотужки не впорається». Заступник Кличка висловився про ситуацію в енергетиці
Зруйнована росіянами Дарницька ТЕЦ. Терміни її відновлення поки невідомі
фото: пресслужба КМДА

Валентин Мондриївський: «Київська система централізованого опалення – найбільша в Східній Європі»

У столиці триває боротьба з наслідками енергетичного терору, проте масштаби руйнувань вимагають не лише локальних рішень, а й стратегічної допомоги держави та міжнародних партнерів. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому київську систему неможливо швидко децентралізувати та до чого варто готуватися вже зараз.

Чому міні-ТЕЦ не є панацеєю для Києва

Мондриївський нагадав, що київська система централізованого опалення є найбільшою у Східній Європі. Вона будувалася десятиліттями і не може бути замінена дрібною генерацією за рік чи два.

Попри це, місто ще з 2024 року почало самостійно закуповувати газопоршневі установки, так звані міні-ТЕЦ.

«Йдеться про 15 комплексів потужністю 60 МВт. За рахунок цього збудовані п'ять міні-ТЕЦ по Києву, які вже функціонують – без допомоги держави. Але ці установки не вирішують проблему такого масштабу, яка виникла цього року», – визнав посадовець.

За словами Мондріївського, питання моделювання майбутньої системи опалення та електропостачання є стратегічним не лише для Києва, а й для всієї країни. «Незрозуміло, чи країна самостійно з цим впорається, чи потрібно просити допомоги у міжнародних партнерів. Київ, за умови таких потужних обстрілів, точно самотужки не впорається. Взагалі, енергетична система – дуже складний механізм, про який мають говорити фахівці, що в цьому добре розуміються. І, можливо, треба це робити непублічно», – додав він.

Підготовка до наступної зими вже почалася

Експертні прогнози щодо того, що відновити пошкоджену інфраструктуру до наступної осені нереально, заступник мера коментує обережно.

Одна з проблема наразі – відсутність чіткого прогнозу від енергетиків. «Мені потрібно буде запускати дітей в садочки, школи, університети. І вже зараз енергетики мають сказати, до чого мені готуватись – ставити сонячні батареї або генератори закуповувати? Тільки на освітню сферу потрібні час і величезні гроші», – пояснив заступник голови КМДА.

Посадовець додав, що столична влада не може ухвалити технічні рішення, поки енергетики на рівні держави, які бачать загальну картину системи, не змоделюють ситуацію на майбутнє. Це питання є спільним для Харкова, Одеси, Львова та інших великих міст України.

Нагадаємо, остання масштабна атака на енергосистему України, що безпосередньо вплинула на Київ, відбулася в ніч на 26 лютого 2026 року. Росія застосувала 420 дронів та 39 ракет, націлившись на електропідстанції у Київській та Дніпропетровській областях, а також на газові об'єкти Полтавщини.

До слова, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Київ енергетика місцева влада ТЕЦ КМДА Валентин Мондриївський Офіс президента когенерація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Терехов: «Кожен для себе приймає рішення, чи лишатися у місті»
Мер Харкова Ігор Терехов: Стояло питання життя і смерті для міської системи опалення
3 лютого, 09:30
Програма на отримання коштів для генератора поки що діє лише для Києва та області
Як українцям отримати кошти на закупівлю генераторів для будинків через «Дію»: інструкція  
30 сiчня, 20:28
Президент повідомив, що триває робота над тим, аби в усіх громадах «були зроблені правильні висновки після жорстких викликів цієї зими»
Зеленський доручив забезпечити резервне живлення критичної інфраструктури
18 лютого, 18:30
«СвітлоДім». Багатоквартирні будинки зможуть отримати кошти на закупівлю генераторів
«СвітлоДім». Багатоквартирні будинки зможуть отримати кошти на закупівлю генераторів
28 сiчня, 21:00
Вибухівку шукають у навчальних закладах, державних установах, підприємствах та інших об'єктах
Україною шириться хвиля масових «мінувань»: які об’єкти під прицілом
30 сiчня, 12:48
Бригада екстреної медичної допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося
Смерть дитини у кріслі стоматолога: лікарка столичної клініки постане перед судом
4 лютого, 15:57
Школи Троєщини та Печерського району поступово починають відновлювати роботу в очному форматі
Відсутність опалення у школах та садочках столиці: влада знайшла вихід
10 лютого, 08:43
Дарницька ТЕЦ забезпечує теплом і гарячою водою понад тисячу будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва
Що відбувається на Дарницькій ТЕЦ після найважчої атаки РФ: енергетики пояснили
13 лютого, 18:33
Колишнє подружжя Остапчуків хотіло продати будинок та поділити кошти навпіл
Росіяни зруйнували будинок ведучого Остапчука (фото)
23 лютого, 10:30

Новини

«Київ самотужки не впорається». Заступник Кличка висловився про ситуацію в енергетиці
«Київ самотужки не впорається». Заступник Кличка висловився про ситуацію в енергетиці
Енергоколапс у Києві. Соратник Кличка назвав винного, і це – не мер
Енергоколапс у Києві. Соратник Кличка назвав винного, і це – не мер
Полопали труби. Соратник Кличка обнадіяв мешканців будинків, які залишилися посеред зими без тепла
Полопали труби. Соратник Кличка обнадіяв мешканців будинків, які залишилися посеред зими без тепла
Як Києво-Печерська лавра приваблюватиме туристів? Гендиректор заповідника оцінив перспективи
Як Києво-Печерська лавра приваблюватиме туристів? Гендиректор заповідника оцінив перспективи
Куди сходити у Києві 2-8 березня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 2-8 березня: дайджест культурних подій
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua