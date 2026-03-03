Київоблрада створила на Київщині дві ботанічні пам’ятки та ландшафтний заказник

На території Рокитнянської селищної громади створили ботанічну пам’ятку природи «Орхідеї Ольшаниці». Її загальна площа становить 5,5 га

У Київській області затвердили дві ботанічні пам’ятки природи та ландшафтний заказник місцевого значення. Ними стали Орхідеї Ольшаниці, Срібна Балка та Бобирівська гребля. Про це йдеться у рішеннях №1631-36-VIII, №1632-36-VIII та №1633-36-VIII Київоблради, інформує «Главком».

Зокрема, на території Рокитнянської селищної громади створили ботанічну пам’ятку природи «Орхідеї Ольшаниці». Її загальна площа становить 5,5 га.

«Оголосити ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Орхідеї Ольшаниці» загальною площею 5,5 га на території без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів згідно з переліком, що додається», – йдеться у тексті рішення Київоблради.

Зозульки м'ясо-червоні, пальчатокорінник м'ясо-червоний – багаторічна і трав'яниста рослина з 2-4-лопатевими бульбами. Належить до родини орхідних. Занесена до Червоної книги України. Зростає у лісах, на узліссях, серед чагарників, на мохових болотах, вологих луках, лісових галявинах і схилах. Зокрема, вона росте на Київщині.

Нова пам’ятка Срібна Балка площею 0,2560 га з’явилася на Бориспільщині. «Оголосити ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Срібна балка» загальною площею 0,2560 га на території Стовп’язького старостинського округу Дівичківської сільської ради Бориспільського району Київської області без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів», – йдеться у тексті рішення Київоблради.

Також депутати ухвалили рішення про створення ландшафтного заказника «Бобирівська гребля», його загальна площа становить 20,97 га. Вже найближчим часом Київоблрада має розробити відповідні положення про пам’ятки природи та подбати про їхню охорону.

