За гуманітаркою чи на пляж? Як депутати місцевих рад їздять у закордонні відрядження

Підходи щодо відряджень та витрат на них у кожній міській раді відрізняються

Депутати місцевих рад здебільшого їздять у відрядження з гуманітарною метою для отримання міжнародної допомоги та налагодження дипломатичних зв'язків зі своїми регіонами й партнерами. Проте нерідко трапляються випадки фіктивних відряджень, які обранці використовують для власних цілей чи навіть для відпочинку з родиною.

Торік понад 150 депутатів місцевих рад були в закордонних відрядженнях. З місцевих бюджетів виділили близько 2,4 млн на поїздки, водночас частина обранців їздила за власний рахунок.

Рух «Чесно» отримав дані про відрядження депутатів на запит до міськрад та з відкритих джерел. Ми проаналізували, як депутати місцевих рад їздять у закордонні відрядження, як часто та за чий кошт.

Хто може виїхати, а хто ні?

За загальним правилом, відповідно до постанови Кабінету міністрів, депутати місцевих рад мають право їздити за кордон на підставі розпорядження про службове відрядження. У 2025 році уряд ухвалив рішення, яке дозволяє жінкам-депутаткам міськрад виїжджати за кордон, за винятком тих, хто має оплачувані посади в органах місцевого самоврядування.

Всі ці законодавчі посилення та зміни відбулися на тлі скандалів зі зловживаннями. Так, показовим і першим у цій серії є випадок нардепа зі «Слуги народу», а наразі позафракційного Миколи Тищенка. Депутат на початку 2023 року опинився в Таїланді, він перебував у Бангкоку, де українське посольство анонсувало зустріч у готелі Novotel. Згодом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження на відрядження Тищенка до Таїланду.

Водночас член депутатської групи «Платформа за життя та мир» Віталій Борт після спливу термінів відрядження, вчасно не повертався до України та продовжував перебувати за кордоном. Правоохоронці розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду.

Крім того, нардепи Артем Дмитрук від партії «Слуга народу», а нині член групи «Відновлення України» та Олександр Куницький (член фракції «Слуга народу») виїхали за межі України у відрядження та не повернулися назад.

Кількість поїздок і витрати

Загалом підходи щодо відряджень та витрат на них у кожній міській раді відрізняються.

У 2025 році Львівська міська рада лідирує за кількістю депутатів, які були у відрядженнях – 36. Також на поїздки з бюджету виділили понад 1,4 млн грн. У відповіді на запит уточнюють, що це витрати по департаменту «Секретаріат ради». Це найбільші показники з усіх міськрад.

У Сумській міській раді, попри значно меншу кількість відряджених депутатів – лише восьмеро осіб, витрати з бюджету становили понад 405 тис. грн. Це свідчить про те, що середня вартість одного відрядження сумського депутата є однією з найвищих по країні.

Зауважимо, що четверо депутатів Сумської міськради їздили у відрядження за власний рахунок або витрати покривала сторона, що приймала. Також із наявних розпоряджень відомо, що обранці щонайменше двічі за 2025 рік були у відрядженні за кордон для отримання гуманітарної допомоги для міста.

Примітно, що більшість депутатів, які їздили, це чоловіки. Здебільшого поїздки були до Польщі та Німеччини. Також були відрядження до Грузії.

Відповідь на запит Руху «Чесно» до Сумської міської ради щодо відряджень депутатів за 2025 рік

Київська міська рада витратила на закордонні візити 164 тис. грн. У відрядження їздили теж восьмеро депутатів, проте загальна сума витрат у Києві порівняно із Сумами виявилася в 2,5 раза меншою.

Водночас у Тернопільській, Рівненській та Ужгородській міськрадах найбільше депутатів їздили у відрядження. Тоді як у Полтавській, Запорізькій, Черкаській та Житомирській міськрадах – найменше.

Цікавим є випадок депутата Луцької міської ради від фракції «За майбутнє» Романа Кравчука. Журналісти зафіксували, що лише за один рік обранець тричі відвідував Сполучені Штати Америки, при цьому офіційно він працює на комунальному підприємстві «Луцькспецкомунтранс». На перше відрядження розпорядження видали на підприємстві, тоді як на інше, за даними журналістів, надала дозвіл міська рада. У відповіді на запит «Чесно» щодо депутатів Луцької міської ради, які були у відрядженнях за 2025 рік, Кравчук відсутній.

Відповідь Луцької міської ради щодо відряджень депутатів за 2025 рік

Депутат Роман Кравчук публікує фотографії з поїздок у своїх соцмережах. Так, у дописі від жовтня 2025 року він зазначає, що зустрівся з сенатором Джо Вілсоном щодо питання співпраці та партнерства між Волинню та Південною Кароліною.

Скріншот зі сторінки в Instagram Романа Кравчука щодо однієї з поїздок до США

У Харківській та Миколаївській міських радах дані щодо депутатських відряджень не задокументовані. Тоді як в Одеській міській раді депутати в службові відрядження не направлялися.

Зауважимо, що не всі міськради покривають витрати на відрядження депутатів. У Кропивницькій міській раді є рішення від 2023 року, де зазначено, що оплата витрат на відрядження здійснюється за рахунок сторони, що приймає, або за власний рахунок депутатів. У Рівненській, Херсонській та інших міськрадах теж не виділяли кошти на відрядження.

Показово, що Дніпровська та Тернопільська міські ради повідомили, що депутатам, які не є працівниками цих рад, витрати на відрядження не відшкодовували. Загалом депутати міськрад здійснюють свої повноваження на громадських засадах та не перебувають у трудових відносинах з міською радою, крім секретаря та голів постійних комісій.

Коли відрядження стають скандальними

Попри позитивний аспект поїздок з гуманітарною метою для отримання міжнародної допомоги та дипломатії, нерідко депутати використовують службові відрядження для власних цілей чи відпочинку. Йдеться про підроблення документів та фіктивні відрядження.

Деякі депутати використовують мандат як перепустку для відпочинку за кордоном. Яскравим прикладом цього став випадок депутата Дніпровської міської ради від ОПЗЖ, а нині члена депутатської групи «За Україну! За Дніпро!» та голови Амур-Нижньодніпровської районної адміністрації Руслана Вишневецького. За даними правоохоронців, посадовець оформив фіктивне службове відрядження. На підставі підробленого документа було підписано розпорядження Дніпровського міського голови про відрядження, що надало депутату право на перетин державного кордону України.

Офіційною метою виїзду в червні 2023 року зазначалася поїздка до Угорщини для налагодження партнерських відносин. Слідство встановило, що замість виконання службових обов’язків депутат разом із родиною транзитом через Австрію вирушив на грецький острів Родос. У грудні 2025 року Вишневецькому повідомили про підозру у використанні підроблених документів та внесенні неправдивих відомостей.

Відзначився й голова Кушугумської громади, що на Запоріжжі, Володимир Сосуновський, який організував незаконний перетин кордону депутатам селищної ради. Для цього він об'єднався із секретарем цієї ради та директоркою регіонального відділення всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування.

За даними слідства, фіктивні розпорядження про відрядження за кордон видавали на підставі фейкових листів-запрошень до участі в міжнародних заходах представників селищної ради. Ці документи давали депутатам селищної ради право на виїзд за кордон. Правоохоронці встановили три факти перетину державного кордону депутатами селищної ради в особистих цілях за такою схемою.

фото: Запорізька обласна прокуратура

У фейкові відрядження їздять не лише депутати, а й керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний. За даними слідства, в листопаді 2023 року та у жовтні 2024 року посадовець виїжджав до ЄС під виглядом службового відрядження, хоча насправді в цей час відпочивав в Іспанії та Італії.

За даними Служби безпеки України та Нацполіції, чиновник підробляв запрошення від імені однієї з відомих міжнародних корпорацій нібито для своєї участі в конгресах і конференціях у сфері міських інновацій. Показово, що на підставі цих фейкових документів Загуменний оформлював собі службові закордонні відрядження та виплати з державного бюджету. Згодом суд відправив Загуменного під домашній арешт та тимчасово відсторонив від посади керівника апарату КМДА.

Заступник голови Полтавської обласної ради Олег Бєлоножко також під виглядом відрядження був у Європі в особистих справах. За даними правоохоронців, він оформив службове відрядження до міста Бідгощі, Польща, для проведення офіційних зустрічей з польськими колегами. Проте від Кракова посадовець вирушив до Португальської Республіки. За даними слідства, під час своєї подорожі заступник голови отримував заробітну плату Полтавської обласної ради.

Про що варто пам'ятати

Важливо враховувати баланс між доцільністю закордонних поїздок, їхньою реальною користю та впливом. Крім цього, депутатам, представникам місцевого самоврядування необхідно комунікувати з громадянами щодо мети поїздки, фінансування та результатів відрядження. Відсутність такої підзвітності породжує зловживання і шкодить принципам відкритості.

Юлія Олещенко, Рух «Чесно»