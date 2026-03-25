Секретарем Луцької міської ради стала Катерина Шкльода: що про неї відомо

glavcom.ua
фото: соцмережі Катерини Шкльоди

Депутати Луцької міської ради таємним голосуванням обрали нового секретаря

Депутати Луцької міської ради під час сесії 25 березня обрали нового секретаря муніципалітету. Шляхом таємного голосування цю посаду отримала Катерина Шкльода, інформує «Главком».

Повідомляється, що Катерина Шкльода була єдиною кандидаткою, чию кандидатуру винесли на розгляд профільних комісій та сесійну залу. Більшість присутніх у залі депутатів підтримали кандидатуру Шкльоди, що дозволило їй офіційно вступити в повноваження.

Що відомо про Катерину Шкльоду

Вона народилася у місті Кустанай Республіки Казахстан, закінчила Луцьку гімназію № 21 імені Михайла Кравчука. Навчалась та закінчила з відзнакою Луцький національний технічний університет за спеціальностями «Екологія та охорона навколишнього середовища», а також «Фінанси».

Є депутаткою Луцької міської ради з 2020 року, обрана від політичної партії «За майбутнє».

У 2017 – 2019 роках працювала начальницею відділу сім’ї та молоді департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради та заступнице директора цього департаменту.

У жовтні 2025 року Катерина Шкльода стала представницею Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області.

Катерина Шкльода 9 березня подала річну декларацію за 2025 рік. У ній зазначені дві квартири, одна в спільній власності з батьками, інша її власність – загальною площею 58,7 м2, яку придбала у 2021 році за 300 000 грн.

Також Катерина Шкльода декларує автомобіль MAZDA 2015 року, який придбала у 2025 за 254 400 грн.

«Главком» писав, що під час 90 сесії Луцької міської ради депутати підтримали рішення про дострокове припинення повноважень Луцького міського голови Ігоря Поліщука та секретаря міськради Юрія Безпятка. «За» припинення повноважень Луцького міського голови Ігоря Поліщука проголосували 38 депутатів.

Юрій Безпятко не пояснив, чому залишає посаду. «За» припинення повноважень секретаря Луцькох міської ради проголосували 36 депутатів.

23 березня у документах на офіційному сайті Луцької міської ради зʼявилися два проєкти рішення про дострокове припинення повноважень Луцького міського голови Ігоря Поліщука та секретаря Луцької міської ради Юрія Безпятка. 

Зауважимо, 19 грудня 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у Луцькій міськраді. Інформацію про обшуки підтвердив заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський.

