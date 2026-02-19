Головна Публікації
Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше

Медіаринок і політика
Рух Чесно, Вікторія Максимова
glavcom.ua
Рух Чесно, Вікторія Максимова
Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше
колаж: chesno.org

Лідером за витратами серед політиків став… перший заступник мера Полтави

У 2025 році на політичну та соціальну рекламу українські сторінки в Facebook та Instagram, за даними бібліотеки реклами Meta, витратили понад 33 млн грн. Серед політиків на просування особистого блогу найбільше витратив перший заступник мера Полтави Валерій Пархоменко – орієнтовно 1,5 млн грн.

Загальна сума витрат на рекламу враховує рекламні кампанії, які стосуються не лише політичних питань, а й соціальних. І вона навіть дещо зменшилась, якщо порівняти з 2024 роком. 

Проте, що цікаво, зросли витрати на рекламу особистих сторінок політиків. Наприклад, уже згаданий Пархоменко 2025-го витратив на рекламу у восьмеро більше коштів, ніж попереднього року. 

Рух «Чесно» дослідив, скільки українські політики витратили на рекламу в соціальних мережах у 2025 році.

Полтавські мільйони

Більшість політиків, які витратили мільйони та сотні тисяч гривень на рекламу в соціальних мережах у 2025 році, ще за рік до того мали значно скромніші бюджети. 

Лідер за витратами серед політиків, перший заступник мера Полтави Валерій Пархоменко торік витратив на рекламу понад $35 тис., за даними бібліотеки реклами Meta. У 2024 році ця сума склала трохи більше як $4 тис. Різниця ще більш відчутна при конвертації сум у гривні.

Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше фото 1

На другому місці за витратами на рекламну кампанію серед політиків опинився полтавський колега Пархоменка, депутат обласної ради Олексій Чепурко. За рік він витратив приблизно 600 тис. грн на просування власної сторінки. 

Обидва політики в рекламних дописах звітують про свою роботу в Полтаві. Скажімо, Валерій Пархоменко рекламував організований ним «спортивний день для вчителів». 

Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше фото 2

Що цікаво, Пархоменко в останній поданій декларації зазначив, що за 2024 рік отримав 1,2 млн грн доходу – менше, ніж він витратив лише на просування своєї сторінки у 2025 році. 

Натомість Чепурко задекларував лише 890 тис. грн доходу у 2024 році, витративши 600 тис. грн на рекламу вже за рік після цього. Зазначимо, що і Пархоменко, і Чепурко звітували про наявність значних заощаджень.

Старі та нові обличчя

Колишній народний депутат кількох скликань від проросійських партій та ексвіцепремʼєр-міністр України Олександр Вілкул найменше серед згаданих політиків збільшив рекламні бюджети. Протягом останніх років він витрачав майже $4 тис. на просування власної сторінки.

Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше фото 3

Нині Вілкул повністю зосередився на рекламі своєї роботи в Кривому Розі. Там він обіймає посаду голови Ради оборони міста. Щоправда, це не є офіційним органом місцевої влади. На початку повномасштабного вторгнення Вілкул називав себе начальником військової адміністрації міста, проте насправді її ніколи не існувало.

У своїй невизначеній ролі Вілкул регулярно роздає містянам продуктові набори, а також звітує про благодійну допомогу армії нібито від міста. Нагадаємо, що раніше Вілкул балотувався на виборах від заборонених проросійських Партії регіонів та «Опозиційного блоку». Його батько Юрій Вілкул був мером Кривого Рогу до 2020 року, а також став виконувачем обов’язків міського голови в 2021 році.

Ще один політик з досвідом, що увійшов у топ – колишній міністр екології Ігор Шевченко. За рік політик витратив майже $11 тис. на просування свого блогу, а це орієнтовно 460 тис. грн.

Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше фото 4

Шевченко чи не найпослідовніший український політик у питанні політичної реклами. Рух «Чесно» фіксував її регулярно протягом останніх років. Центральні теми його дописів – запровадження смертної кари, корупція, геополітичне майбутнє країни. Також ексміністр поширював гомофобні заклики «заборонити пропаганду неприродних стосунків».

У 2023 році на своїй сторінці Ігор Шевченко активно просував власний політичний проєкт «Антикорупційний фронт». Потім політик раптово змінив фокус та почав просувати іншу партію – «Успішна Україна». Минулого року Рух «Чесно» зафіксував, що партія при цьому не звітує про витрати на просування. Після цього Шевченко перестав згадувати політсилу в рекламних дописах.

Читайте також: «Залужний – наступний президент?»: що рекламують політики у Facebook?

Не менше витратив на рекламу Віктор Куртєв, який не має значного досвіду в політиці. В 2019 році він балотувався в народні депутати від «Слуги народу», проте не був обраний. Нині він позиціонує себе як експерт з енергетики та активно бере участь у політичних токшоу.

Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше фото 5

У 2025 році Куртєв витратив понад $13,8 тис. – більше ніж 0,5 млн грн – на просування власної сторінки та записів інтервʼю за його участі.

Ще одним новим обличчям став Олег Саркіц. За рік він витратив приблизно 250 тис. грн на рекламу. Саркіц раніше не балотувався на виборах, тому однозначно зарахувати його до категорії політиків не можна. 

Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше фото 6

Нині активно просуває власний проєкт ГО «Народна мрія». Самі дописи охоплюють різні теми: енергетика, благодійність, привітання зі святами, аналіз зовнішньої політики. Також зустрічаються цілком політичні гасла, як-от «Наша головна мета – свобода та незалежність» або «Сила в єдності – перемога в дії».

Сама громадська організація витратила ще майже 270 тис. грн на рекламу в соціальних мережах, також просуваючи Саркіца. Поки проєкт не позиціонує себе політичним та не є партією, як і сам Саркіц відкрито не заявляв про амбіції на виборах. Проте варто нагадати, що під час дії воєнного стану не можна зареєструвати нову партію, а також неможливо провести вибори. 

Народні депутати

Народний депутат Олександр Фельдман, який наразі входить до групи «Відновлення України», а раніше був членом забороненої ОПЗЖ, у 2025 році на рекламу витратив у 68 разів більше, ніж за попередній рік. За 12 місяців – понад $9,5 тис., тобто орієнтовно 400 тис. грн. 

Зазначимо, що сотні тисяч гривень Фельдман витратив на рекламу дописів російською мовою, які часто стосувалися війни та російських обстрілів Харкова. Щоправда, формулювання не містять прямої згадки про відповідальність Російської Федерації – лише «ворожі ракети», «ворог», «війна». Це поєднується з використанням ветеранської тематики та згадками про його екопарк у Харкові.

Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше фото 7

Нагадаємо, що Олександр Фельдман у політиці ще з 90-х років. Раніше він обирався нардепом від Партії регіонів, згодом був співголовою партії «Наш край» і членом парламентської фракції ОПЗЖ. Він також був одним із тих нардепів, хто в 2014 році голосував на підтримку диктаторських законів Януковича.

Активніше просувати власні сторінки у Facebook почали й інші нардепи, не лише вже згаданий Олександр Фельдман. Так очільник «Європейської солідарності» Петро Порошенко витратив на рекламу приблизно 300 тис. грн минулого року – в 2,5 раза більше, ніж рік до того.

Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше фото 8

Дописи стосуються як роботи фракції ЄС у парламенті, так і благодійності, а також судової справи щодо запроваджених проти політика санкцій. Нагадаємо, що на початку 2025 року указом Володимира Зеленського були запроваджені санкції проти декількох українських бізнесменів і політиків, серед яких і Петро Порошенко.

Читайте також: Політична реклама чи благодійність? Борди Фонду Порошенка полонили вулиці

Приблизно 250 тис. грн на рекламу витратив нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура. Дещо менше витратила народна депутатка групи «Довіра» Лариса Білозір. Обидвоє політиків звітують у рекламних дописах про свою роботу у Верховній Раді.

Хто ще витрачав?

Загалом найбільше грошей минулоріч на рекламу у Facebook та Instagram, що стосується соціальних питань, виборів або політики, витратила Київська школа державного управління ім. С. Нижного. За даними бібліотеки реклами Meta, загальна сума склала понад $46 тис., тобто приблизно 1,9 млн грн. Організація активно просувала свої навчальні курси, як-от «Школу міністрів».

Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше фото 9

Ще дві організації, що увійшли в загальний топ – «Сталевий фронт» і «Серце Азовсталі». Обидві організації тісно повʼязані з бізнесменом, колишнім народним депутатом Рінатом Ахметовим. Разом вони витратили майже 1,7 млн грн на просування в соціальних мережах. Сама реклама не є суто політичною – дописи стосуються благодійності та вшанування захисників Маріуполя. 

Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше фото 10

Зазначимо, що в дописах обидві організації регулярно згадують самого Ріната Ахметова. 

Понад 700 тис. грн на рекламу витратила сторінка «Новини.Live». Це медіа належить Ганні Ковальовій, яка в 2022 році викупила активи у проросійського політика Вадима Столара

Читайте також: Хто з політиків найбільше рекламується у Facebook?

Останній з учасників топ-10 – Олександр Капшин, який витратив орієнтовно 400 тис. грн. Рух «Чесно» поки не доєднав цього діяча до списку політиків, які просувають власні сторінки, адже той не балотувався, а більшість рекламних дописів стосуються рекрутингу в один із підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше фото 11

Проте виключити можливі політичні амбіції та подальше використання реклами задля інших цілей нині неможливо.

Список політиків, партій або повʼязаних із ними організацій не обмежується згаданими вище. Багато хто значно збільшив рекламні бюджети на тлі активізації розмов про потенційні вибори. 

Станом на початок 2026 року в Україні активно працює парламентська група з напрацювання законодавства для проведення повоєнних виборів. Навряд чи найближчим часом ми помітимо зменшення активності політиків у соціальних мережах, радше навпаки. 

Чи переростуть деякі благодійні фонди та громадські організації в повноцінні політичні проєкти – теж питання часу. Так, поки вони не є партіями, то можуть не звітувати про витрати на рекламу, а також про джерела походження цих коштів. Хоча практика показує, що й існуючі партії цього уникають.

Нагадаємо, що дізнатися, скільки українські сторінки витрачають на соціальну та політичну рекламу, стало можливим ще в 2019 році, коли Facebook відкрив дані бібліотеки реклами. Щоправда, це стосується лише платформ Meta. Тому оцінити витрати політиків на просування в Google чи тим паче в сотнях анонімних Telegram-каналів досі фактично неможливо.

Матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу та German Marshall Fund of the United States – Transatlantic Foundation (GMF TF). Його зміст є виключною відповідальністю Руху «Чесно» і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу та GMF TF.

Вікторія Максимова, «Чесно»

