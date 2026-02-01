Головна Країна Суспільство
Філософиня пояснила, як світ змінюється під впливом Трампа і що це означає для України

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Філософиня пояснила, як світ змінюється під впливом Трампа і що це означає для України
Вплив Трампа на глобальну політику – це не один лише політичний феномен, а сигнал до глибоких змін у світовій системі цінностей
«Від Дональда Трампа ми дізнались, що можна, виявляється, звинувачувати країну-жертву воєнної агресії», – каже Наталія Кривда

 

Новий світовий порядок під впливом політики президента США Дональда Трампа – не тимчасове явище, а серйозний виклик сучасній системі міжнародних цінностей. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю «Суспільному» висловила докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури КНУ імені Тараса Шевченка, голова наглядової ради Українського культурного фонду Наталія Кривда. Науковиця пояснила, як ці зміни впливатимуть на Україну та її майбутнє.

«Від Дональда Трампа ми дізнались, що можна, виявляється, звинувачувати країну-жертву воєнної агресії…», – каже Наталія Кривда, підкреслюючи, що світова політика нині демонструє значну вагу індивідуальних рішень лідерів і слабкість традиційних міжнародних механізмів.

Експертка наголошує: нова геополітична реальність показує, наскільки тонкою є межа між цивілізаційними цінностями та варварством. За її словами, це не лише про політичні зміни, а й про ціннісну кризу, що впливає на міжнародні відносини.

«Трамп… посланий суспільствам у Європі й Америці, щоб зрозуміти, якою тонкою є плівка, що відділяє нас від варварства…», –  зазначає професорка описуючи нинішній стан світової політики як випробування для фундаментальних норм.

Вона радить не обмежуватися критикою, а переосмислити структуру міжнародної системи, яка досі не змогла створити ефективних «запобіжників» від волюнтаристської поведінки окремих держав чи лідерів. Це, на її думку, має стати завданням не лише України, але й всього демократичного світу.

Наталія Кривда також підкреслює, що цінності – не просто декларації: гідність, свобода, повага до інших і права людини повинні бути основою для формування політик та союзів у нових умовах. Вона переконана, що криза показала, що сучасний світ має шукати нові механізми для захисту цих основ, а не лише спиратися на усталені правила і бюрократію.

Таким чином, вплив Трампа на глобальну політику – це не один лише політичний феномен, а сигнал до глибоких змін у світовій системі цінностей, що безпосередньо впливатиме на безпеку та стратегію розвитку України. 

Нагадаємо, лідери країн Європейського Союзу провели екстрену закриту нараду в Брюсселі для узгодження спільної стратегії реагування на агресивну зовнішню політику президента США Дональда Трампа. 

Раніше Європейський Союз ухвалив рішення скоротити енергетичну залежність від Сполучених Штатів, яка виникла за останні роки на тлі відмови від російського газу. Причиною цьому стали останні заяви американського президента Дональда Трампа про намір контролювати Гренландію.

