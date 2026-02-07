Орбан назвав Україну ворогом Угорщини

У своїй промові Орбан поскаржився, що Брюссель буцімто хоче відправити солдатів в Україну під прапором Євросоюзу

«Україна порушує наші фундаментальні інтереси», – заявив угорський прем’єр

Україна є ворогом Угорщини, оскільки лобіює заборону поставок російського газу та нафти в Європу. Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан, виступаючи на зустрічі з активістами правлячої партії «Фідес»у місті Сомбатхей, інформує «Главком».

«Доки Україна це робить, Україна, перепрошую, є нашим ворогом. Україна порушує наші фундаментальні інтереси, постійно вимагаючи та підбурюючи Брюссель до відключення Угорщини від дешевої російської енергії. Той, хто це робить, є не противником Угорщини, а її ворогом», – заявив він.

У своїй промові Орбан також поскаржився, що Брюссель буцімто хоче відправити солдатів в Україну під прапором Євросоюзу.

«Ми не хочемо брати у цьому участь і бачити угорську молодь [на фронті] в Україні. Але це трапляється щотижня – щось, що наближає нас до війни», – сказав угорський прем'єр і припустив, що це «частина плану» Брюсселя по втягуванню у війну проти Росії.

Під час сесії запитань і відповідей один із пересічних угорців запитав Орбана, наскільки є реальною загроза для Угорщини, з огляду на те, що «Україна достатньо непередбачувана країна і ми не знаємо, що може статися в українському конфлікті».

«Ваше запитання стосується того, наскільки стабільною є українська держава, її народ та армія. Тож чи варто нам боятися того, що ситуація вийде з-під контролю і Україна становитиме загрозу для Угорщини з своєю армією, профінансованою грошима ЄС? Відповідь така, що нічого не визначено наперед. У майбутньому Росія може окупувати Україну. Чи це те, чого я не хочу? Я б посперечався», – відповів Орбан.

Як відомо, більшість жителів Угорщини вважають, що прем’єр-міністр Віктор Орбан більше не підходить для керівництва країною.

Згідно з результатами опитування, 55% респондентів вважають, що Віктор Орбан «втомився» і більше не підходить для посади прем’єр-міністра. Такої думки дотримуються навіть 4% виборців партії «Фідес», хоча 94% прихильників цієї політичної сили водночас продовжують підтримувати Орбана і не вважають за потрібне змінювати його на чолі уряду.

У Publicus також зазначають, що навіть у разі відмови Орбана від участі в наступних виборах це суттєво не змінило б баланс сил: понад 90% виборців «Фідес» все одно проголосували б за партію. Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.

Раніше, 27 січня, МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати майбутніх виборів на користь опозиційної партії «Тиса». У відповідь Міністерство закордонних справ України також викликало угорського посла.