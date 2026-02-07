Головна Країна Політика
search button user button menu button

Орбан назвав Україну ворогом Угорщини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Орбан назвав Україну ворогом Угорщини
У своїй промові Орбан поскаржився, що Брюссель буцімто хоче відправити солдатів в Україну під прапором Євросоюзу
фото: скріншот із відео

«Україна порушує наші фундаментальні інтереси», – заявив угорський прем’єр

Україна є ворогом Угорщини, оскільки лобіює заборону поставок російського газу та нафти в Європу. Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан, виступаючи на зустрічі з активістами правлячої партії «Фідес»у місті Сомбатхей, інформує «Главком».

«Доки Україна це робить, Україна, перепрошую, є нашим ворогом. Україна порушує наші фундаментальні інтереси, постійно вимагаючи та підбурюючи Брюссель до відключення Угорщини від дешевої російської енергії. Той, хто це робить, є не противником Угорщини, а її ворогом», – заявив він.

У своїй промові Орбан також поскаржився, що Брюссель буцімто хоче відправити солдатів в Україну під прапором Євросоюзу.

«Ми не хочемо брати у цьому участь і бачити угорську молодь [на фронті] в Україні. Але це трапляється щотижня – щось, що наближає нас до війни», – сказав угорський прем'єр і припустив, що це «частина плану» Брюсселя по втягуванню у війну проти Росії.

Під час сесії запитань і відповідей один із пересічних угорців запитав Орбана, наскільки є реальною загроза для Угорщини, з огляду на те, що «Україна достатньо непередбачувана країна і ми не знаємо, що може статися в українському конфлікті».

«Ваше запитання стосується того, наскільки стабільною є українська держава, її народ та армія. Тож чи варто нам боятися того, що ситуація вийде з-під контролю і Україна становитиме загрозу для Угорщини з своєю армією, профінансованою грошима ЄС? Відповідь така, що нічого не визначено наперед. У майбутньому Росія може окупувати Україну. Чи це те, чого я не хочу? Я б посперечався», – відповів Орбан.

Як відомо, більшість жителів Угорщини вважають, що прем’єр-міністр Віктор Орбан більше не підходить для керівництва країною

Згідно з результатами опитування, 55% респондентів вважають, що Віктор Орбан «втомився» і більше не підходить для посади прем’єр-міністра. Такої думки дотримуються навіть 4% виборців партії «Фідес», хоча 94% прихильників цієї політичної сили водночас продовжують підтримувати Орбана і не вважають за потрібне змінювати його на чолі уряду.

У Publicus також зазначають, що навіть у разі відмови Орбана від участі в наступних виборах це суттєво не змінило б баланс сил: понад 90% виборців «Фідес» все одно проголосували б за партію. Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.

Раніше, 27 січня, МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати майбутніх виборів на користь опозиційної партії «Тиса». У відповідь Міністерство закордонних справ України також викликало угорського посла.

Читайте також:

Теги: росія партії Брюссель Віктор Орбан держава Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська делегація на переговорах з РФ та США в Абу-Дабі
Reuters: США та Україна обговорюють можливість досягнення миру з РФ вже в березні
Сьогодні, 00:03
Президент ФІФА Інфантіно стверджував, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд
Стало відомо, чи голосуватиме ФІФА за повернення на міжнародну арену російських команд
2 лютого, 23:46
Зустріч Трампа і Путіна відбулась 15 серпня 2025 року на Алясці
«Формула Анкориджа». CNN проаналізував, як Росія вигадує угоду зі США, якої не існує
2 лютого, 03:56
Німці мають бути готові до оборони, заявив Пісторіус
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
1 лютого, 20:35
Розлив олії в Чорному морі вбив понад тисячу водоплавних птахів
Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів
30 сiчня, 16:13
Уряд Молдови подовжив статус тимчасового захисту для українців до 2027 року
Уряд Молдови продовжив тимчасовий захист для українців
28 сiчня, 14:43
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
16 сiчня, 23:26
У кінці минулого року ціни на російську нафту почали стрімко падати
Москва оприлюднила звіт про рекордне падіння ціни на російську нафту
14 сiчня, 10:45
За даними ЗМІ, Ілля Бугай нині проживає в Москві
Власником захопленого США російського танкера виявився бізнесмен із Криму
8 сiчня, 18:33

Політика

Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
Орбан назвав Україну ворогом Угорщини
Орбан назвав Україну ворогом Угорщини
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Переговори в Абу-Дабі. Президент України пояснив, як змінилася поведінка посланців Путіна
Переговори в Абу-Дабі. Президент України пояснив, як змінилася поведінка посланців Путіна
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
Що робити з Донбасом? Зеленський пояснив, що заважає ідеї вільної економічної зони
Що робити з Донбасом? Зеленський пояснив, що заважає ідеї вільної економічної зони

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua