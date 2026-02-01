Головна Країна Події в Україні
Аварія у США, звернення Трампа щодо агентів ІСЕ: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Аварія у США, звернення Трампа щодо агентів ІСЕ: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 1 лютого 2026 року

Трамп дозволив імміграційним агентам діяти «дуже жорстко» під час протестів, у США сталася масштабна аварія, міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль провів у Каракасі зустріч з Лорою Догу, новою повіреною у справах США, демократи заблокували швидкий вихід США з шатдауну, біткоїн впав нижче $79 тис.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 1 лютого:

Трамп опублікував звернення щодо повноважень агентів ІСЕ

Президент США Дональд Трамп заявив, що дозволив Імміграційній та митній службі США (ICE), а також Прикордонному патрулю діяти максимально жорстко у разі загроз федеральній власності на тлі масових протестів у країні. 

За словами Трампа, федеральна влада не втручатиметься у справи міст, зокрема тих, якими керують демократи, якщо місцева влада сама не звернеться по допомогу. Водночас президент наголосив, що захист федеральних будівель, судів, парків та іншої урядової власності є безумовним пріоритетом.

Масштабна аварія у США через туман

У центральній Каліфорнії через густий туман сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участю щонайменше 59 автомобілів. Аварія сталася поблизу міста Делано. 

За даними Каліфорнійського дорожнього патруля, видимість через туман знизилася до 100-200 футів (приблизно 30-60 метрів). Унаслідок ДТП кілька людей отримали травми від легких до середньої тяжкості, частину постраждалих доправили до лікарень. Інформації про загиблих наразі немає.

Демократи заблокували швидкий вихід США з шатдауну

Демократи в Палаті представників США повідомили керівництву Республіканської партії, що не братимуть участі в прискореному ухваленні пакета фінансування уряду. Це, як пише The Hill, суттєво ускладнило план спікера Палати представників Майка Джонсона швидко відновити роботу уряду після початку часткового шатдауну.

Республіканці розраховували провести голосування за спеціальною процедурою, яка дозволяє ухвалювати закони швидше, але потребує підтримки двох третин депутатів, зокрема значної кількості демократів. Після їхньої відмови цей сценарій став неможливим.

Біткоїн впав нижче $79 тис.

Ціна криптовалюти Bitcoin впала нижче $79 тис. за монету, продовжуючи спад на світових ринках криптовалют і фінансових активів загалом. 

За даними агентства, 31 січня 2026 року біткоїн подешевшав на понад 6 % до близько $78 719, що стало найнижчим рівнем з листопада минулого року. Падіння відбулося на тлі побоювань інвесторів щодо можливого загострення монетарної політики у США та зменшення ліквідності на світових фінансових ринках.

Інші важливі новини:

  1. США відновлюють місію у Венесуелі після семирічної дипломатичної паузи
  2. WSJ: Трамп доручив підготувати план швидкого удару по Ірану без затяжної війни
  3. Напередодні сильних морозів закінчилося енергетичне перемир’я: як розгорталися події 
Теги: влада президент Біткоїн аварія фінансування партії Дональд Трамп місцева влада міністр

