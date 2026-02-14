Головна Скотч Курйоз
Туск і Мадяр обмінялися іронічними жартами про Орбана та Трампа у Мюнхені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Мадяр (зліва), Туск (справа) та Аніта Орбан на задньому плані
фото з відкритих джерел

Політики отримали нагоду продемонструвати своє почуття гумору

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр на полях Мюнхенської безпекової конференції провів переговори з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском, в ході яких, зокрема йшлося про Україну. Як інформує «Главком», про це Мадяр написав у своєму Facebook.

Під час цього спілкування трапився курйоз, політики отримали нагоду продемонструвати своє почуття гумору.

Так, Петер Мадяр представив Туску свою колегу та майбутню міністерку закордонних справ Угорщини Аніту Орбан.

«Прізвище пані Орбан – це лише збіг обставин», – сказав Мадяр.

«Усе гаразд, мене звати Дональд», – відреагував Туск.

Мадяр, який є ключовим суперником прем’єра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх виборах, назвав «дружніми» переговори з очільником уряду Польщі.

«Ми погодилися, що і Угорщина, і Польща повинні зробити все можливе для якнайшвидшого укладення миру між Росією та Україною. Ми домовилися, що після зміни уряду негайно відновимо політичні, економічні та культурні відносини між Угорщиною та Польщею і надамо нового імпульсу співпраці Вишеградської четвірки», – зазначив лідер партії «Тиса».

Нагадаємо, ключовим фактором, який визначить переможця у розв’язаній Росією війні, стане ресурсна витривалість сторін. Долю протистояння вирішить те, «хто перший зламається» під тиском економічних та військових обставин. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Крім того, державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва.

