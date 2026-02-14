Політики отримали нагоду продемонструвати своє почуття гумору

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр на полях Мюнхенської безпекової конференції провів переговори з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском, в ході яких, зокрема йшлося про Україну. Як інформує «Главком», про це Мадяр написав у своєму Facebook.

Під час цього спілкування трапився курйоз, політики отримали нагоду продемонструвати своє почуття гумору.

🤭Туск і Мадяр обмінялися іронічними жартами про Орбана та Трампа у Мюнхені



Прем’єр Польщі Дональд Туск і очільник угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр відкрили свою зустріч жартом, у якому прозвучав завуальований натяк на прем’єра Угорщини Віктора Орбана та… pic.twitter.com/APW9PhyFED — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 14, 2026

Так, Петер Мадяр представив Туску свою колегу та майбутню міністерку закордонних справ Угорщини Аніту Орбан.

«Прізвище пані Орбан – це лише збіг обставин», – сказав Мадяр.

«Усе гаразд, мене звати Дональд», – відреагував Туск.

Мадяр, який є ключовим суперником прем’єра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх виборах, назвав «дружніми» переговори з очільником уряду Польщі.

«Ми погодилися, що і Угорщина, і Польща повинні зробити все можливе для якнайшвидшого укладення миру між Росією та Україною. Ми домовилися, що після зміни уряду негайно відновимо політичні, економічні та культурні відносини між Угорщиною та Польщею і надамо нового імпульсу співпраці Вишеградської четвірки», – зазначив лідер партії «Тиса».

