Буданов за рівнем довіри українців практично зрівнявся із Залужним, – рейтинг КМІС

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Буданову довіряють 70% опитаних українців, тоді як Залужному – 72% – результати опитування

Керівник Офісу президента Кирило Буданов суттєво скоротив розрив із колишнім головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним у рейтингу суспільної довіри. Про це свідчать результати січневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з даними дослідження, Буданову довіряють 70% опитаних українців, тоді як Залужному – 72%. При цьому баланс довіри-недовіри у обох діячів однаковий – +51%, що фактично свідчить про вирівнювання їхніх позицій у суспільному сприйнятті.

Соціологи звертають увагу на те, що в попередніх хвилях досліджень розрив між цими показниками був помітнішим. Натомість у січні 2026 року Буданов не лише зберіг високий рівень довіри, а й наблизився до абсолютного лідерства в рейтингу попри зміну свого публічного статусу.

Важливо, що зростання довіри до нього відбулося після переходу з військової сфери до політико-адміністративної – на посаду голови Офісу президента. Традиційно ця позиція вважається такою, що швидко знижує персональні рейтинги.

У КМІС наголошують, що загалом саме діячі сектору безпеки й оборони сьогодні очолюють рейтинги довіри та суттєво випереджають цивільних політиків. За оцінкою соціологів, це відображає запит суспільства на лідерів, які проявили себе під час повномасштабної війни.

Опитування проводилося впродовж 9-14 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю (CATI). У дослідженні взяли участь 601 респондент з підконтрольних уряду України територій. Формальна статистична похибка не перевищує 5,3%.

Зазначимо, що після призначення на посаду керівника Офісу президента рівень довіри до Буданова демонструє позитивну динаміку у порівнянні з даними опитувань станом на грудень 2025 року.

Теги: Кирило Буданов соцопитування політика

