Київ після атаки РФ без світла, води та тепла: що відомо на цей час

Лише у січні на енергетику Києва було здійснено чотири масштабні атаки

Енергетики зазначили, що «пошкодження великі, ремонти потребують часу»

Після удару російської терористичної армії по Києву у ніч проти 24 січня в українській столиці діють екстрені відключення електроенергії. Найскладніша ситуація склалася на лівому березі. Як інформує «Главком», про це повідомили у ДТЕК.

Енергетики зазначили, що «пошкодження великі, ремонти потребують часу», наголосивши, що ворог б’є по ключових енергооб’єктах міста.

«Насамперед намагаємось повернути світло критичній інфраструктурі», – повідомили у ДТЕК.

В енергетичній компанії зазначили, що лише у січні на енергетику Києва було здійснено чотири масштабні атаки.

«Від початку опалювального сезону не було жодного дня без ударів по енергосистемі країни. Наші бригади працюють цілодобово. Але кожна нова атака ускладнює відновлення. На повернення світла й тепла потрібно дедалі більше часу», – ідеться у повідомленні.

Тим часом, комунальники відновили подачу води жителям Києва. Проте ті, хто проживає на верхніх поверхах, можуть залишитися без неї, повідомив «Київводоканал».

За даними підприємства, на верхні поверхи будинків воду подають підкачувальні насоси. Через відсутність електроенергії вони не працюють. Тож навіть за умови відновленого водопостачання у квартирах на верхніх поверхах може не бути води.

Також мер Києва Віталій Кличко розповів, що 3 300 багатоповерхівок залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.