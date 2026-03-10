Оскар-2026. Усі номінанти та фаворити букмекерів

Інтриги та кінематографічні розчарування у боротьбі за найпрестижнішу кінопремію

15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбудеться, без перебільшення, найочікуваніша подія року для світу кіно: визначаться лавреати 98-ї церемонії «Оскар».

Цього року Кіноакадемія вирішила не мудрувати і запросила другий рік поспіль на роль головного ведучого шоу відомого коміка Конана О’Браєна.

Ведучим церемонії у 2026 році знову стане комік та телеведучий Конан О'Браєн фото: Disney/Andrew Eccles

Серед інших презентерів – Демі Мур, Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Чейз Інфініті, Мая Рудольф і Кумейл Нанджіані. На сцену вийдуть також Майкі Медісон (яка отримала премію «Найкраща акторка» за фільм «Анора» минулого року), а також Едрієн Броуді, Кіран Калкін та Зої Салдана – щасливі власники статуеток у різних акторських категоріях 2025 року.

Серед цьогорічних абсолютних фаворитів – стрічки «Грішники», «Франкенштейн» та «Гамнет». На «Оскар» у категорії «Найкращі грим і зачіски» номінується фільм «Незламний», у якому взяв участь український боксер-чемпіон Олександр Усик. Втім, це єдина хороша новина для України, адже цьогорічне визначення номінантів премії стало для нас суцільним розчаруванням.

Серед претендентів на премії – жодної української документалки, і це попри високі оцінки та схвальні відгуки зарубіжних критиків. Українські глядачі очікували на номінацію у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» стрічки «2000 метрів до Андріївки» оскароносного режисера Мстислава Чернова. Не опинились у списках номінантів і два короткометражні документальні фільми – «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої та британська стрічка «Камінь, папір, ножиці» з українським актором Олександром Рудинським.

А от стрічкам, які так чи інакше мають відношення до країни-агресора чомусь пощастило більше. Так, серед претендентів на статуетку за найкращий повнометражний документальний фільм цьогоріч опинилась датсько-чеська стрічка «Містер Ніхто проти Путіна» – про пропаганду в російських школах. Претендентом у номінації на найкращий анімаційний фільм став мультфільм «Три сестри» від російського режисера Костянтина Бронзіта.

Залишається сподіватися, що наступного року Кіноакадемія зверне увагу на Україну з її надзвичайно болючою темою війни. Тим більше, що ця тема стає як ніколи актуальною для всього світу.

А поки – про усіх претендентів на таку статуетку.

Найкращий фільм

«Франкенштейн» (Frankenstein)

Жанр: жахи/наукова фантастика

жахи/наукова фантастика Бюджет: $120 млн

$120 млн Збори: $144 тис. (під час обмеженого прокату у США, транслюється Netflix)

$144 тис. (під час обмеженого прокату у США, транслюється Netflix) Режисер: Гільєрмо дель Торо

Гільєрмо дель Торо У ролях: Оскар Айзек, Джейкоб Елорді, Мія Ґот та ін.

Оскар Айзек, Джейкоб Елорді, Мія Ґот та ін. Прем’єра: 30 серпня 2025 року на 82-му Венеційському міжнародному кінофестивалі.

Ідея екранізувати власне бачення трагедії Потвори доктора Франкенштейна з’явилась у режисера Гільєрмо дель Торо понад три десятка років тому. Вперше він заговорив про проєкт мрії ще у 2007-му. Тоді режисер заявив, що проєкт, заради якого «він убив би, аби зняти», буде версією «Мільтонівської трагедії» про Франкенштейна.

У наступному ж році він почав робити певні нотатки щодо сценарію майбутнього фільму, однак невдовзі був змушений припинити працювати над ним через Страйк Гільдії сценаристів Америки.

З 2009 року і безпосередньо до початку зйомок 12 лютого 2024 року дель Торо розглядав на головну роль різних акторів. Спочатку зіграти Потвору мав Даг Джонсон, відомий своїми численними ролями фантастичних істот. Згодом дель Торо розглядав кандидатуру Бенедикта Камбербетча. На момент початку зйомок роль була затверджена за Ендрю Гарфілдом, однак згодом його замінив Джейкоб Елорді.

Стрічка транслюється на Netflix.

Фільм знімали у Торонто понад сім місяців і завершили 30 вересня 2024 року. Фільм вже зібрав чимало нагород і номінацій, серед них:

Британська кіноакадемія (BAFTA) – дев’ять номінацій, чотири премії: «Найкраща робота художника-постановника», «Найкраща робота художника-постановника», «Найкращі костюми», «Найкращий грим / зачіски».

Вибір критиків – 11 номінацій, чотири нагороди: «Найкраща чоловіча роль другого плану», «Найкращі костюми», «Найкращі зачіски та грим», «Найкраща робота художника-постановника» тощо.

На Оскар номінується у дев’яти категоріях:

«Найкращий фільм»;

«Найкраща чоловіча роль другого плану»;

«Найкращий адаптований сценарій»;

«Найкраща робота оператора»;

«Найкраща робота художника-постановника»;

«Найкращі костюми»;

«Найкращий звук»;

«Найкращий грим і зачіски»;

«Найкраща оригінальна музика до фільму».

«Гамнет» (Hamnet)

Жанр: драма

драма Бюджет: $30 млн

$30 млн Збори: $82 млн

$82 млн Режисер: Хлої Чжао

Хлої Чжао У ролях: Джессі Баклі, Пол Мескал та ін.

Джессі Баклі, Пол Мескал та ін. Прем’єра: 30 серпня 2025 року, в основній конкурсній програмі кінофестивалю в Тельюрайді.

Ця стрічка – екранізація однойменного роману Меґґі О'Фарелл. Драма настільки емоційно непроста, що, як розповідала режисерка, під час зйомок і вона сама, і актори не могли стримувати сліз. Це історія про те, як жінка переживає смерть свого 11-річного сина, гіркота від втрати якого тільки посилюється неприємним відчуттям зради чоловіка, якого у момент загибелі дитини не було поруч. Батько ж – це Вільям Шекспір, який саме під впливом цієї трагедії створює п'єсу «Гамлет».

Пол Мескал, який зіграв Шекспіра, так прокоментував своє затвердження на роль: «Ця книга просто спустошуюча. Не можу дочекатись... Вважаю, що Джессі Баклі – одна з найвидатніших акторок сучасності».

«Гамнет» зібрав чимало номінацій та нагород, серед них:

Міжнародний кінофестиваль у Торонто – головний приз глядацьких симпатій за «Найкращий фільм»;

Міжнародного кінофестивалю у Вальядоліді – приз глядацьких симпатій;

«Вибір критиків» – премія «Найкраща акторка» та 10 номінацій;

«Золотий глобус – премії «Найкращий драматичний фільм» та «Найкраща жіноча роль в драмі», а також чотири номінації;

BAFTA – нагороди «Найкращий британський фільм» та «Найкраща акторка», а також дев'ять номінацій тощо.

На Оскар номінується у восьми категоріях:

«Найкращий фільм»;

«Найкращий режисер»;

«Найкраща акторка»;

«Найкращий адаптований сценарій»;

«Найкраща музика»;

«Найкращий дизайн костюмів»;

«Найкращий кастинг»;

«Найкраща робота художника-постановника».

«Потяг у снах» (Train Dreams)

Жанр: драма

драма Бюджет: $10 млн

$10 млн Збори: – (транслюється Netflix)

– (транслюється Netflix) Режисер: Клінт Бентлі

Клінт Бентлі У ролях: Джоел Еджертон, Фелісіті Джонс та ін.

Джоел Еджертон, Фелісіті Джонс та ін. Прем’єра: 26 січня 2025 року на національному американському кінофестивалі «Санденс».

Це – драма про мінливе життя, у якому людина нещасливої долі намагається знайти своє місце. Критики вирізняють медитативність атмосфери стрічки та її глибокий психологізм. У центрі сюжету – залізничник Роберт Грейнієр, який втратив сім'ю у пожежі, живе відлюдником у лісі. Усе це – на тлі величі американського Заходу, який стрімко змінюється під впливом прогресу.

Попри мінімальну кількість подій та діалогів, нудним цей фільм не назвеш: тут є і містична складова, і легенди про людей-вовків, і примари минулого. Замість спецефектів режисер зробив ставку на зйомки натури. «Що також робить фільм «Потяг у снах» анахронічним, так це його щирий інтерес до моральних питань, що не відповідає нашому часу поширеного лиходійства», – пише The Guardian.

У лютому 2024 року компанія Black Bear оголосила про початок роботи над стрічкою. Основна частина зйомок проходила в штаті Вашингтон, зокрема у містах Спокан, Металін-Фолс та Колвілл.

Стрічка транслюється на Netflix.

Має багато номінацій, а от премій – мало. Зокрема, це:

BAFTA – номінація «Найкраща операторська робота»;

Американське товариство кінематографістів – номінація «Найкраща операторська робота»;

«Золотий глобус» – дві номінації;

«Вибір критиків» – п’ять номінацій, одна премія – «Найкраща операторська робота» тощо.

На Оскар номінується у трьох категоріях:

«Найкращий фільм»;

«Найкращий адаптований сценарій»;

«Найкраща операторська робота».

«Таємний агент» (O Agente Secreto)

Жанр: політичний трилер

політичний трилер Бюджет: $5 млн

$5 млн Збори: $14,5 млн

$14,5 млн Режисер: Клебер Мендонса Фільо

Клебер Мендонса Фільо У ролях: Вагнер Моура, Марія Фернанда Кандіду, Карлос Франциско, Еліс Карвалью та ін.

Вагнер Моура, Марія Фернанда Кандіду, Карлос Франциско, Еліс Карвалью та ін. Прем’єра: 18 травня 2025 року в основній конкурсній програмі 78-го Каннського кінофестивалю.

Красномовно, що після завершення показу в Каннах публіка аплодувала фільму стоячи впродовж 13 хвилин. Клебер Мендонса Фільо створив стрічку у копродукції з чотирма країнами: Бразилія, Франція, Нідерланди та Німеччина.

На написання сценарію у Фільо пішло три роки, і його основною мотивацією було нагадати Бразилії та зафіксувати історичний період воєнної диктатури в країні у 1970-х. Події стрічки розгортається у 1977 році, тоді самому режисеру було дев'ять років, і він зберіг у пам'яті якщо не інформацію, то враження від життя у країні того часу.

Головну роль виконав Вагнер Моура – власне, це його перша роль португальською мовою за вісім років. «Якби Фільо знімав «Червону шапочку», я би все одно хотів у ній зніматись» – казав Моура про зйомки у «Таємному агенті».

Стрічка зібрала дуже багато премій і номінацій. Серед них:

Каннський кінофестиваль – премії «Найкращий фільм», «Найкраща режисура», «Найкраща чоловіча роль»;

Єрусалимський міжнародний кінофестиваль – премія «Найкращий міжнародний фільм»;

Премія «Готем» – дві номінації: «Найкращий оригінальний сценарій»; «Найкраща головна роль»;

Стокгольмський міжнародний кінофестиваль – премія «Найкраща операторська робота»;

Національна спілка кінокритиків США – премія «Найкращий неангломовний фільм»;

Кінопремія «Вибір критиків» – премія «Найкращий іноземний фільм»; номінація «Найкраща чоловіча роль»;

«Золотий глобус» – дві премії: «Найкращий іноземний фільм», «Найкраща чоловіча роль в драмі»; номінація в категорії «Найкращий драматичний фільм»;

BAFTA – дві номінації: «Найкращий неангломовний фільм», «Найкращий оригінальний сценарій» тощо.

На Оскар номінується у чотирьох категоріях:

«Найкращий фільм»;

«Найкращий міжнародний фільм»;

«Найкращий актор»;

«Найкращий кастинг».

«Сентиментальна цінність» (Affeksjonsverdi)

Жанр: драма

драма Бюджет: $7,8 млн

$7,8 млн Збори: $14,5 млн

$14,5 млн Режисер: Йоакім Трієр

Йоакім Трієр У ролях: Ренате Реінсве, Стеллан Скашгорд, Інга Ібсдоттер Ліллеас, Ель Феннінг та ін.

Ренате Реінсве, Стеллан Скашгорд, Інга Ібсдоттер Ліллеас, Ель Феннінг та ін. Прем’єра: 21 травня 2025 року в основній конкурсній програмі 78-го Каннського кінофестивалю.

Це багатошарова сімейна драма про стосунки між поколіннями, мистецтво та сімейну пам'ять. Сюжет обертається навколо двох дорослих сестер, їхнє життя зазнає кардинальних змін після смерті матері. До них після тривалої відсутності повертається батько Густав. Він – режисер, який хоче зняти фільм за мотивами їхнього сімейного життя і залучити до зйомок доньок. Ця ситуація стає імпульсом до загострення старих травм та міркувань про те, що саме в нашому минулому має справжню «сентиментальну цінність».

Ренате Реінсве – перша акторка, яка була затверджена на роль у фільмі. Реінсве – муза Трієра, з якою він часто працює. Основна частина зйомок проходила в Осло. Зйомки почалися у серпні 2024 року.

Кінокритики пророкують, що стрічка збере багато «Оскарів». Перелік нагород та номінацій, які вже є у скарбничці фільму, вражають. Серед них:

Каннський кінофестиваль – гран-прі;

Премія «Готем» – дві номінації за найкращу роль другого плану;

Кінофестиваль Camerimage – приз глядацьких симпатій «Найкраща операторська робота»;

Спілка кінокритиків Бостона – премії «Найкращий неангломовний фільм», «Найкращий актор другого плану»;

Премія британського незалежного кіно – премія «Найкращий міжнародний незалежний фільм»;

Кінопремія «Вибір критиків» – сім номінацій;

«Золотий глобус» – премія «Найкращий актор другого плану»; сім номінацій;

Премія Європейської кіноакадемії – премії «Найкращий фільм», «Найкращий режисер», «Найкраща акторка», «Найкращий актор»,

«Найкращий сценарій», «Найкращий композитор»; дві номінації;

BAFTA – премія в «Найкращий неангломовний фільм»; сім номінацій тощо.

На Оскар номінується у дев’яти категоріях:

«Найкращий фільм»;

«Найкращий міжнародний фільм»;

«Найкращий режисер»;

«Найкраща акторка»;

«Найкращий актор другого плану»;

«Найкраща акторка другого плану»;

«Найкращий оригінальний сценарій»;

«Найкращий монтаж».

«Грішники» (Sinners)

Жанр: трилер, жахи

трилер, жахи Бюджет: $100 млн

$100 млн Збори: $365 млн

$365 млн Режисер: Раян Куглер

Раян Куглер У ролях: Майкл Джордан, Гейлі Стайнфельд, Майлз Кейтон, Бадді Гай, Джек О'Коннелл, Делрой Ліндо та ін.

Майкл Джордан, Гейлі Стайнфельд, Майлз Кейтон, Бадді Гай, Джек О'Коннелл, Делрой Ліндо та ін. Прем’єра: вийшов у кінотеатрах США 16 квітня 2025 року (в Україні – 17 квітня 2025 року).

Вампірський трилер, історичні жахи – так кінокритики окреслюють жанр стрічки. Події відбуваються у 1930-х роках у штаті Міссісіпі. Молодий гітарист тікає з дому до своїх двоюрідних братів-близнюків, які після Першої світової встигли попрацювати на чиказьку мафію, вкрасти чималу суму у гангстерів, купити лісопильню та відкрити блюз-бар для темношкірих. Однак у першу ж ніч роботи закладу зіштовхуються із надприроднім злом.

Ідея стрічки з'явилась у Раяна Куглера ще у 2015-му під час монтажу фільму «Крід: Спадок Роккі Бальбоа», що збіглось у часі зі смертю дядька Раяна, з яким він провів багато часу у дитинстві. Дядько полюбляв блюз, і цей напрямок асоціювався у Куглера з «музикою темношкірих похилого віку». У «Грішниках» він вирішив дещо змінити вектор сприйняття цього стилю.

Джерелом натхнення для Раяна слугували класичні фільми жахів. Він розповідав: «Роботу Спілберга в площині жахів я вважаю дороговказом, насамперед «Щелепи» та «Парк Юрського періоду».

Літературною точкою опори для Куглера був роман Стівена Кінга «Салимове Лігво» Чималий вплив на режисера мали стрічки Джона Карпентера – перш за все «Геловін» і «Щось». Уважний глядач також помітить у фільмі відголоски стрічки «Від заходу до світанку» та культового фільму жахів «Факультет».

Критики захоплено сприйняли стрічку. Кількість премій та номінацій вражає, серед них:

Американське товариство кінооператорів – номінація «Найкраща операторська робота в ігровому фільмі»;

Премія Гільдії режисерів Америки – номінація «Найкраща режисерська робота в повнометражному фільмі»;

Кінопремія «Готем» – дві премії: «Найкраща роль другого плану», «Найкраща робота акторського складу»;

Національна рада кінокритиків США – премії «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкраща операторська робота»;

Національна спілка кінокритиків США – премія «Найкраща операторська робота»;

«Вибір критиків» – чотири премії: «Найкращий юний актор», «Найкращий кастинг», «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкраща музика», 13 номінацій.

«Золотий глобус» – дві премії: «Найкраща музика», «За кінематографічні та касові досягнення», п’ять номінацій.

Премія Гільдії кіноакторів США – дві нагороди: «Найкраща робота акторського складу», «Найкраща чоловіча роль», три номінації.

«Греммі» – дві нагороди: «Найкращий скомпільований саундтрек», «Найкращий альбом із саундтреком»; чотири номінації: «Найкраща пісня для візуальних медіа», «Найкраща інструментальна композиція».

BAFTA – три премії: «Найкраща акторка другого плану», «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкраща музика», 10 номінацій тощо.

«Грішники» стали найбільш номінованим на «Оскар» фільмом в історії кіно – їх аж 16:

«Найкращий фільм»;

«Найкращий режисер»;

«Найкращий актор»;

«Найкращий актор другого плану»;

«Найкраща акторка другого плану»;

«Найкращий оригінальний сценарій»;

«Найкраща музика»;

«Найкраща пісня»;

«Найкраща операторська робота»;

«Найкращий дизайн костюмів»;

«Найкращий монтаж»;

«Найкращий кастинг»;

«Найкращий грим та зачіски»

«Найкраща робота художника-постановника»;

«Найкращий звук»;

«Найкращі візуальні ефекти».

«Буґонія» (Bugonia)

Жанр: наукова фантастика, чорна комедія, трилер

наукова фантастика, чорна комедія, трилер Бюджет: $55 млн

$55 млн Збори: $34,8 млн

$34,8 млн Режисер: Йоргос Лантімос

Йоргос Лантімос У ролях: Емма Стоун, Джессі Племенс, Ейдан Дельбіс та ін.

Емма Стоун, Джессі Племенс, Ейдан Дельбіс та ін. Прем’єра: вийшов у кінотеатрах світу 30 жовтня 2025 року.

Окремої уваги заслуговує назва фільму. З давньогрецької «буґонія» (βουγονία) перекладається як «народження з бика». Практикувалося жертвопринесення бика, і вважалося, що у його туші самозароджуються бджоли. Через сумнівну ефективність такого методу бугонія стала метафорою неадекватних зусиль, невігластва, абсурдності вчинків головних героїв. Крім цього, саме по собі слово звучить загадково і викликає широкий спектр асоціацій: від квітки до хвороби чи якогось місця.

Сюжет починається з того, що конспіролог-бджоляр невеликого розуму та його кузен з великими ментальними проблемами викрадають Мішель Фуллер – успішну генеральну директорку фармацевтичної компанії. Викрадають не заради викупу, просто тому що переконані: вона – інопланетянка, чия раса постійно пакостить землянам. Історія з вельми безглуздим початком поступово розвивається, а фінал вражає несподіваним поворотом.

Ця стрічка – римейк південнокорейського фільму «Врятуйте зелену планету!». Робота над «Бугонією» розпочалася у 2020 році. Саме продюсер Арі Астер зважився на зміну статі центрального персонажа – в оригіналі конспірологи викрадали не жінку, а чоловіка.

Зйомки розпочалися в липні 2024 року у Великій Британії.

Фільм має чимало номінацій, однак з преміями досі не складалось. Серед номінацій:

«Золотий глобус» – три номінації;

«Венеційський кінофестиваль» – номінація «Найкращий фільм»;

BAFTA – п’ять номінацій, серед них «Найкращий фільм» та «Найкраща жіноча роль»;

Європейська кіноакадемія – п’ять номінацій;

«Вибір критиків» – три номінації тощо.

На Оскар номінується у чотирьох категоріях:

«Найкращий фільм»;

«Найкраща жіноча роль»;

«Найкращий адаптований сценарій;

«Найкраща оригінальна музика».

«Марті Супрім. Геній комбінацій» (Marty Supreme)

Жанр: спортивна трагікомедія

спортивна трагікомедія Бюджет: $70 млн

$70 млн Збори: $156 млн

$156 млн Режисер: Джош Сафді

Джош Сафді У ролях: Тімоті Шаламе, Гвінет Пелтроу, Одесса Езайон та ін.

Тімоті Шаламе, Гвінет Пелтроу, Одесса Езайон та ін. Прем’єра: 6 жовтня 2025 року на Нью-Йоркському кінофестивалі.

Наймасштабніший фільм компанії A24 – причому не лише за бюджетом, а й за кількістю персонажів: їх у фільмі понад 150. «Марті Супрім. Геній комбінацій» побив ще один рекорд кінокомпанії: став найкасовішим у світовому прокаті.

Події цього надзвичайно динамічного фільму відбуваються у 1950-х роках. У центрі сюжету – молода зірка настільного тенісу Марті Маузер, двічі чемпіон США, його злети та падіння та особисте життя. Критики називають цю роль найкращою на сьогодні у кар’єрі Шаламе.

Роль Маузера писалась спеціально під Шаламе. Гвінет Пелтроу запросили у фільм як мегазірку. Сама ж акторка зізнавалась: це перша її роль за 15 років, у якій вона «виклалась на повну». У фільмі багато сцен сексу між Шаламе і Пелтроу. Робота над стрічкою почалася ще у 2018 році, а безпосередньо зйомки проходили з вересня по грудень 2024 року у Нью-Йорку.

Критики високо оцінили роботу – вона має кілька премій та чимало номінацій. Серед них:

Міжнародна премія Австралійської академії кінематографа і телебачення – премія «Найкращий актор», три номінації;

«Вибір критиків» – премія «Найкращий актор», 7 номінацій;

«Золотий глобус» – премія «Найкращий актор в комедії або мюзиклі», дві номінації;

Премія Гільдії кіноакторів США – три номінації, зокрема, «Найкраща робота акторського складу», «Найкраща чоловіча роль»,

«Найкраща жіноча роль другого плану»;

BAFTA – 11 номінацій тощо.

На Оскар номінується у дев’яти категоріях:

«Найкращий фільм»;

«Найкращий режисер»;

«Найкращий актор»;

«Найкращий оригінальний сценарій»;

«Найкраща операторська робота»;

«Найкращий дизайн костюмів»;

«Найкращий монтаж»;

«Найкраща робота художника-постановника»;

«Найкращий кастинг».

«F1»

Жанр: бойовик, спортивна драма

бойовик, спортивна драма Бюджет: $250 млн

$250 млн Збори: $455 млн

$455 млн Режисер: Джозеф Косинські

Джозеф Косинські У ролях: Бред Пітт, Дамсон Ідріс, Керрі Кондон та ін.

Бред Пітт, Дамсон Ідріс, Керрі Кондон та ін. Прем’єра: 23 червня 2025 року в Лондоні, у Нью-Йорку – 25 червня, в Україні – 27 червня 2025 року.

Стрічка про чемпіонат з автоперегонів, створений у співпраці з FIA (Міжнародною автомобільною федерацією). Стрічка безумовно зацікавить любителів гонок: водії та члени всіх 10 команд Формули-1, у тому числі Льюїс Гамільтон, Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс-молодший, Серхіо Перес, Джордж Расселл, Шарль Леклер, Фернандо Алонсо та інші грають самих себе. До речі, серед продюсерів – і сам Бред Пітт, і чемпіон світу з гонок Льюїс Гамільтон.

Сюжет обертається навколо Сонні Хейса (його-то і зіграв Бред Пітт), відомого пілота Формули-1 1990-х років, який після жахливої аварії був змушений покинути гонки. Власник команди звертається до нього з проханням стати наставником вундеркінда-новачка Джошуа Пірса.

Підготовка до зйомок фільму розпочалася у грудні 2021 року. Відомо, що за свою участь Пітт отримав $30 млн.

Стрічка вже має кілька премій та номінацій:

«Золотий глобус» – дві номінації «Найкращий саундтрек» та «Кінематографічні та касові досягнення»;

BAFTA – премія «Найкращий звук», дві номінації;

Гільдія кіноакторів – номінація «Найкращий каскадерський склад».

На Оскар номінується у чотирьох категоріях:

«Найкращий фільм»;

«Найкращий монтаж»;

«Найкращий звук»;

«Найкращі візуальні ефекти».

«Одна битва за іншою» (One Battle After Another)

Жанр: чорна комедія

чорна комедія Бюджет: $140 млн

$140 млн Збори: $205 млн

$205 млн Режисер: Пол Томас Андерсон

Пол Томас Андерсон У ролях: Леонардо Ді Капріо, Шон Пенн, Чейз Інфініті, Бенісіо Дель Торо та ін.

Леонардо Ді Капріо, Шон Пенн, Чейз Інфініті, Бенісіо Дель Торо та ін. Прем’єра: 25 вересня 2025 року у кінотеатрах.

Фільм знятий за мотивами роману Томаса Пінчона «Винокрай». Колишній хіпі Пет Келхун («Пет із гетто», його зіграв Ді Капріо) та його дівчина Перфідія – члени ультралівої терористичної групи «Франція 75».

Вони атакують банки та офіси відомих політиків. Після того, як дівчина народжує доньку, їхні стосунки з Петом псуються. Однак це тільки зав’язка – основна історія розповідає про стосунки та поневіряння Пета і його донки через 16 років.

Ідея фільму з’явилася у Пола Томаса Андерсона близько 20 років тому. Про початок роботи над стрічкою творці оголосили в січні 2024 року. Ді Капріо давно хотів попрацювати з Андерсоном.

Такий шанс у Лео був 25 років тому – тоді актор був затверджений на головну роль у «Ночі в стилі бугі», але на той момент Ді Капріо відмовився від ролі, бо обрав зйомки в «Титаніку». До речі, за роль в «Одній битві за іншою» Леонардо отримав понад $20 млн.

Критики майже одноголосно назвали «Одну битву за іншою» «шедевром». Картина вже зібрала чимало премій та номінацій:

Міжнародна премія Австралійської академії кінематографа і телебачення – дві премії: «Найкращий фільм», «Найкраща режисерська робота», п’ять номінацій;

Національна рада кінокритиків США – п’ять премій: «Найкращий фільм», «Найкращий режисер», «Найкращий актор», «Найкращий актор другого плану», «Проривна роль»;

Національна спілка кінокритиків США – чотири премії: «Найкращий фільм», «Найкращий режисер», «Найкращий актор другого плану», «Найкраща акторка другого плану»;

«Вибір критиків» – три премії: «Найкращий фільм», «Найкращий режисер», «Найкращий адаптований сценарій»; 11 номінацій;

«Золотий глобус» – чотири премії: «Найкращий фільм – комедія або мюзикл», «Найкращий режисер», «Найкращий сценарій», «Найкраща акторка другого плану», п’ять номінацій;

Премія Гільдії кіноакторів США – нагорода «Найкраща чоловіча роль другого плану», 6 номінацій;

BAFTA – шість премій: «Найкращий фільм», «Найкращий режисер», «Найкращий актор другого плану», «Найкращий адаптований сценарій», «Найкраща операторська робота», «Найкращий монтаж», вісім номінацій тощо.

На Оскар номінується у 12 категоріях:

«Найкращий фільм»;

«Найкращий режисер»;

«Найкращий актор»;

«Найкращий актор другого плану»;

«Найкраща акторка другого плану»;

«Найкращий адаптований сценарій»;

«Найкраща музика»;

«Найкраща операторська робота»,

«Найкращий монтаж»;

«Найкращий кастинг»;

«Найкраща робота художника-постановника»;

«Найкращий звук».

Найбільше шансів букмекери Goldderby дають фільму «Битва за битвою», найменше – «F1».

Найкращий повнометражний документальний фільм

«Алабамське рішення» (The Alabama Solution)

Американські режисери Ендрю Джарекі та Шарлотта Кауфман зняли фільм про тюремну систему Алабами з погляду ув'язнених. Стрічка оповідає про смерть ув'язненого Стівена Девіса – його побили тюремні охоронці. Матір Девіса, намагається дошукатися правди про смерть сина.

У стрічці є ще одна сюжетна лінія: про ув'язнених активістів Роберта Ерла Каунсіла та Мелвіна Рея, які організовували протести у тюрмі про системи.

Назва фільму – це відсилка до слів губернатора Алабами Кей Айві, яка наполягала, що штат може вирішити свої проблеми з в'язницями без втручання федерального уряду. Прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі «Санденс» 28 січня 2025 року.

Стрічка наразі має одну нагороду і кілька номінацій, серед них:

«Вибір критиків» за документальний фільм – премія «Найкращий політичний документальний фільм», чотири номінації;

Міжнародна асоціація документалістів – номінація «Найкраща постановка» тощо.

«Зустрінь мене у світлі надії» (Come See Me in the Good Light)

Американський документальний фільм режисера Раяна Вайта. Сюжет обертається навколо життя поетеси та ЛГБТ-активістки Андреа Гібсон, яка ділиться історіями про своє непросте дитинство, про складнощі з сексуальною ідентичністю у юнацькі роки, про дискримінацію, з якою стикалась усе життя. Особливо зворушливо у стрічні показано кохання Гібсон з її дружиною Меган Феллі. Особливої драматичності та гіркоти цим стосункам надають останні прожиті разом роки, коли Гібсон боролась із термінальним раком яєчників.

Зйомки відбувалися просто в будинку подружжя в Лонгмонті (штат Колорадо) і тривали з січня по грудень 2024 року, власне, коли Меган доглядала Андреа. Прем'єра фільм відбулась 25 січня 2025 року на фестивалі «Санденс» – і Гібсон її застала. Однак дожити до виходу стрічки на Apple TV+ 14 листопада їй не судилося...

Фільм зібрав багато премій та номінацій, серед них:

Асоціація кінокритиків Остіна – номінація «Найкращий документальний фільм»;

Канадський міжнародний фестиваль документальних фільмів Hot Docs – Приз глядацьких симпатій;

Нагороди Independent Spirit – номінація «Найкращий документальний фільм»;

Міжнародний кінофестиваль у Сан-Франциско – премія «Найкращий документальний фільм»;

Асоціація кінокритиків Торонто – «Премія Аллана Кінга за документальний фільм»;

Нагороди Асоціації кінокритиків округу Вашингтон, округ Колумбія – номінація «Найкращий документальний фільм» тощо.

«Розсікаючи скелі» (Cutting through Rocks)

Фільм, знятий іранським режисером Мохаммадрези Ейні та американською режисеркою іранського походження Сари Хакі. Стрічка – про труднощі, з якими стикається перша іранська жінка, яку обрану членом сільради. Вона стикається зі стіною нерозуміння та опору, коли намагається боротися із давніми патріархальними традиціями: вчить дівчат їздити на мотоциклі та чинить опір укладенню дитячих шлюбів.

Світова прем'єра фільму відбулася 27 січня 2025 року на Всесвітньому конкурсі документальних фільмів кінофестивалю «Санденс».

На сьогодні фільм має одну номінацію і кілька премій, серед них:

Кінофестиваль «Санденс» – приз журі;

Бачення ду Реель – приз глядацьких симпатій;

«Грифон» – премія «Найкращий документальний фільм»;

NYWIFT (New York Women in Film & Television, «Нью-йоркська організація жінок у кіно») – премії «Найкращий документальний фільм» та «Досконалість у режисурі» тощо.

«Містер Ніхто проти Путіна» (Mr. Nobody Against Putin)

Датсько-чеський документальний фільм про пропаганду в російській початковій школі. Зняв його данський режисер Девід Боренштейн. Розповідь веде один із вчителів, Павло Таланкін, який працює у початковій школі міста Карабаш у Заураллі.

Павло не лише навчає учнів, а у на камеру документує шкільні події, уроки, різноманітні заходи. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році вчителі отримують інструкції про те, як і що вони повинні пояснювати на заняттях.

Павло бойкотує ці вказівки і продовжує вести зйомки, однак із кожним днем це стає дедалі небезпечніше, адже колеги мусять повідомляти керівництву та силовикам про будь-які підозрілі події у педколективі чи серед учнів. Врешті Павло мусить виїхати з країни, прихопивши з собою весь відзнятий матеріал.

Номінацій і премій у стрічки – небагато, але вони вагомі:

Премія Гільдії продюсерів США – номінація «Найкращий продюсер документального фільму»;

BAFTA – премія «Найкращий документальний фільм».

«Ідеальна сусідка» (The Perfect Neighbor)

Стрічка американської кінорежисерки індійського походження Гіти Гандхір. У ньому відбувається детальний розбір трагедії, яка сталась 2 червня 2023 року, коли Сьюзен Луїза Лорінц застрелила свою сусідку, темношкіру Аджіке Оуенс. Для Гандхір це вельми особиста історія, адже вбита була найкращою подругою її невістки. Інцидент стався в Окалі, штат Флорида. Історію розповідають у хронологічному порядку, детально розбираючи обставини, що призвели до події, причини та підготовку злочину. У фільмі використано багато відео з нагрудних камер поліцейських. Світова прем'єра фільму відбулася 24 січня 2025 року на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс», а з 17 жовтня його почав транслювати по всьому світу Netflix.

Серед премій і номінацій фільм здобув:

Кінопремія «Вибір критиків» – премії «Найкращий документальний фільм», «Найкращий документальний фільм про справжні злочини», «Найкращий архівний документальний фільм», «Найкращий режисер», номінація «Найкращий монтаж»;

Film Independent Spirit Awards – премія «Найкращий документальний фільм»;

Гільдія продюсерів Америки – номінація «Найкращий документальний фільм»;

BAFTA – номінація «Найкращий документальний фільм».

Букмекери Goldderby пророкують перемогу стрічці «Ідеальна сусідка», а стрічка «Розсікаючи скелі» має найменше шансів.

Найкращий режисер

Пол Томас Андерсон, «Одна битва за іншою»;

Раян Куглер, «Грішники»;

Джош Сафді, «Марті Супрім»;

Йоахім Трієр, «Сентиментальна цінність»;

Хлоя Чжао, «Гамнет».

Букмекери Goldderby прогнозують, що переможцем стане Пол Томас Андерсон.

Найкраща актриса

Джессі Баклі, «Гамнет»;

Роуз Бірн, «Я не залізна»;

Кейт Хадсон, «Пісня любові»;

Ренате Рейнсве, «Сентиментальна цінність»;

Емма Стоун, «Бугонія».

Симпатії тих, хто робить ставки, однозначні: статуетку отримає Джессі Баклі.

Найкращий актор

Тімоті Шаламе, «Марті Супрім»;

Леонардо ДіКапріо, «Одна битва за іншою»;

Ітан Гоук, «Блакитний місяць»;

Майкл Б. Джордан, «Грішники»;

Вагнер Моура, «Таємний агент».

За версією букмекерів, шансів найбільше у Майкла Б. Джордана. Цікаво, що донедавна Шаламе йшов з ним плече в плече, однак з тиждень тому Тімоті дозволив собі необережний коментар: він назвав балет мистецтвом, що застаріло. Через такі коментарі думка про нього в мистецьких колах миттєво погіршилась, а шанси на омріяну статуетку різко впали.

Найкраща жіноча роль другого плану

Ель Фаннінг, «Сентиментальна цінність»;

Інга Ібсдоттер Ліллеаас, «Сентиментальна цінність»;

Емі Мадіган, «Зброя»;

Вунмі Мосаку, «Грішники»;

Таяна Тейлор, «Одна битва за іншою».

Найбільше шансів отримати статуетку – у Емі Мадіган.

Найкращий актор другого плану

Бенісіо Дель Торо, «Одна битва за іншою»;

Джейкоб Елорді, «Франкенштейн»;

Делрой Ліндо, «Грішники»;

Шон Пенн, «Одна битва за іншою»;

Стеллан Скарсгард, «Сентиментальна цінність».

Схоже, найбільше шансів отримати премію у Шона Пенна.

Найкращий дизайн костюмів

«Аватар: Вогонь і попіл»;

«Гамнет»;

«Марті Супрім»;

«Франкенштейн»;

«Грішники».

Безперечним фаворитом у букмекерів в цій номінації вважається «Франкенштейн».

Найкращий оригінальний сценарій

«Блакитний місяць»;

«Проста випадковість»;

«Марті Супрім»;

«Сентиментальна цінність»;

«Грішники».

У кого найбільше шансів? Ті, хто робить ставки, вважають, що у «Грішників».

Найкраща операторська робота

«Франкенштейн»;

«Марті Супрім»;

«Одна битва за іншою»;

«Грішники»;

«Потяг у снах».

Найбільше шансів – у «Грішників». На другому місці – «Одна битва за іншою».

Найкращий анімаційний фільм

«Арко»;

«Еліо»;

«Кейпоп-мисливиці на демонів»;

«Маленька Амелі, або Характер дощу»;

«Зоотрополіс 2».

Найбільше шансів на золоту статуетку, за прогнозами букмекерів, у «Кейпоп-мисливиці на демонів».

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

«Три сестри»;

«План виходу на пенсію»;

«Вічнозелений»;

«Дівчинка, яка плакала перлинами»;

«Метелик».

На думку тих, хто не шкодує грошей на тоталізатори, «Оскара» отримає «Метелик».

Найкращий звук у кіно

«Грішники»;

«Сират»;

«Франкенштейн»;

«F1»;

«Одна битва за іншою».

Однозначний фаворит, за прогнозами букмекерів, спортивна драма «F1».

Найкраща оригінальна пісня

«Dear Me» з фільму Diane Warren: Relentless»;

«Golden» з мультфільму «Кейпоп-мисливиці на демонів»;

«I Lied To You» з фільму «Грішники»;

«Sweet Dreams Of Joy» з фільму «Viva Verdi!»;

«Train Dreams» з фільму «Потяг у снах».

На думку азартних меломанів, статуетку отримає «Golden» з мультфільму «Кейпоп-мисливиці на демонів».

Найкращий кастинг

«Грішники»;

«Одна битва за іншою»;

«Таємний агент»;

«Гамнет»;

«Марті Супрім».

За прогнозами букмекерів, статуетку у цій номінації отримають творці «Грішників».

Інші претенденти

На відзнаки у різних номінаціях цьогоріч претендують десятки стрічок. Серед них:

«Незламний» – спортивна драма, у якій знявся наш легендарний боксер Олександр Усик разом «Скелею» Двейном Джонсоном в головній ролі, номінація на «Найкращий грим і зачіски».

– спортивна драма, у якій знявся наш легендарний боксер Олександр Усик разом «Скелею» Двейном Джонсоном в головній ролі, номінація на «Найкращий грим і зачіски». «Автобус у вогні» – американська драма, претендент на «Найкращі візуальні ефекти».

– американська драма, претендент на «Найкращі візуальні ефекти». «Кокухо» – японська драма, номінація на «Найкращий грим і зачіски».

– японська драма, номінація на «Найкращий грим і зачіски». «Світ Юрського періоду: Відродження» – продовження легендарної кіноепопеї про динозаврів вбивць, номінант на «Найкращі візуальні ефекти».

– продовження легендарної кіноепопеї про динозаврів вбивць, номінант на «Найкращі візуальні ефекти». «Гидка сестра» – боді-горор, що претендує на статуетку у номінації «Найкращий мейкап і зачіски».

– боді-горор, що претендує на статуетку у номінації «Найкращий мейкап і зачіски». «Сират» – іспано-французький драматичний фільм про чоловіка, який шукає зниклу доньку у пустелях Марокко, претендент на статуетку у номінації «Найкращий іноземний фільм».

– іспано-французький драматичний фільм про чоловіка, який шукає зниклу доньку у пустелях Марокко, претендент на статуетку у номінації «Найкращий іноземний фільм». «Три сестри» – анімаційний фільм російського режисера, номінант на премію «Найкращий анімаційний фільм».

– анімаційний фільм російського режисера, номінант на премію «Найкращий анімаційний фільм». «Голос Хінд Раджаб» – документальна стрічка про вбивство шестирічної палестинської дівчинки, номінант на «Найкращий іноземний фільм».

– документальна стрічка про вбивство шестирічної палестинської дівчинки, номінант на «Найкращий іноземний фільм». «Проста випадковість» – іранська драма з елементами чорної комедії. Номінант на премії у категорії «Найкращий оригінальний сценарій» та «Найкращий фільм іноземною мовою».

– іранська драма з елементами чорної комедії. Номінант на премії у категорії «Найкращий оригінальний сценарій» та «Найкращий фільм іноземною мовою». «Зброя» – американський фільм жахів про зникнення дітей. Номінант на премію «Найкраща жіноча роль другого плану».

– американський фільм жахів про зникнення дітей. Номінант на премію «Найкраща жіноча роль другого плану». «Блакитний місяць» – американський біографічний фільм, основним мотивом якого є ЛГБТ-тематика. Номінант на премії у категоріях «Найкраща чоловіча роль» та «Найкращий оригінальний сценарій».

