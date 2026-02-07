Головна Світ Політика
Прем’єр Чехії назвав політика, через якого війна в Україні не закінчилася 2022 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар

Чеський прем’єр висловив сподівання, що війна в Україні скоро закінчиться
фото з відкритих джерел

Андрей Бабіш звинуватив колишнього британського прем’єра Бориса Джонсона в тому, що він зірвав укладення мирної угоди

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що війна в Україні могла закінчитися у квітні 2022 року. При цьому він повторив наратив російської пропаганди про те, що тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зірвав укладення мирної угоди. Як інформує «Главком», таку думку Бабіш висловив у суботньому шоу телеканалу Nova.

За словами Бабіша, мирна угода між Україною та Росією була «близька», допоки не з’явився Борис Джонсон і конфлікт продовжився.

Чеський прем’єр також висловив сподівання, що війна в Україні скоро закінчиться.

«Кожна війна погана, вона має закінчитися, бо створює велику невизначеність», – сказав Бабіш.

Однак, за його словами, без Трампа це не спрацює. Він також сказав, що, на його думку, Європа також повинна вести переговори з Росією.

Доречними переговорниками з Путіним чеський прем’єр назвав канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

«Зараз почали говорити про те, що Європа має розмовляти з Путіним», – сказав Бабіш, не забувши згадати про свого друга — прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого в ЄС засуджували за візит до Москви і зустріч з президентом держави-агресорки.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш поставив крапку в дискусіях щодо можливої передачі Україні легких штурмовиків L-159 ALCA. Глава уряду назвав це питання «закритим» і висловив різке невдоволення діями начальника Генерального штабу Карела Ржеки, який публічно підтримав ідею постачання. 

Нагадаємо, Чехія продовжує посилювати енергетичну стійкість України, а чеське суспільство демонструє реальну солідарність із українцями. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи результати масштабної волонтерської ініціативи в Чеській Республіці.

