Відомий письменник мобілізувався та склав присягу

Андрій Любка зізнався, що йому важко дається розлука з рідними

Відомий письменник та волонтер Андрій Любка мобілізувався до лав Збройних сил та склав присягу на вірність українському народу. Як інформує «Главком», про це Любка повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Іде другий тиждень на службі. Поволі звикаюся з новим життям на БЗВП і реально крутим колективом. Умови й ставлення – добрі. Чесно кажучи, значно кращі, ніж я очікував. Харчування й матеріальне забезпечення – чудові. А черевики, шкарпетки й зимовий спальник від ЗСУ – взагалі топ, дуже ними задоволений. Обтяжливими є хіба погодні умови, бо при -20 жити в наметі посеред лісу – це специфічний досвід. Але маємо пічку й рубаємо дрова, так що без особливих проблем», – розповів письменник.

Андрій Любка також зізнався, що йому важко дається розлука з рідними.

«Найважче – туга за коханою й дітками, іноді прокидаюся перед підйомом і хочеться за звичкою обійнятися, але побратими можуть не зрозуміти. Загалом почуваюся на своєму місці. І тепер з гордістю можу сказати: служу Українському Народу!», – підсумував він.

Нагадаємо, 18-річний син телеведучої Марічки Падалко та політика Єгора Соболєва Михайло підписав контракт із Збройними силами України.

Також український журналіст Дмитро Гордон повідомив, що через загрозу безпеці його родини троє синів і четверо доньок залишаються за кордоном. Він також прокоментував, чи готові його сини вступити до лав Збройних сил України.

На запитання про місце проживання своїх дітей Гордон відповів: «Через небезпеку мою і моєї родини, все, що стосується моїх дітей, нічого розповідати не можу. Вони не в Україні, бо тут небезпечно».