Єрмак пояснив, чому лікується у «Феофанії, а не вдома

Глава Офісу президента цей тиждень провів у «Феофанії»

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що поїхав у лікарню «Феофанія», оскільки вдома «не може забезпечити захищеність зв’язку».

Про це Єрмак написав у Facebook

«От і я спробував віддалену роботу. Скажу вам, що краще працювати в офісі.

Цей тиждень провів у «Феофанії». Самоізоляцію та медичний догляд при коронавірусі я планував організувати вдома, але необхідний рівень захищеності зв'язку у житловому будинку забезпечити неможливо», – заявив глава Офісу президента.

За його словами, саме необхідність повноцінної роботи кожного дня, проведення захищених відеоконференцій, дзвінків тощо були головними причинами щодо перебування у «Феофанії».

«В іншому разі, повірте, я б залишався вдома і працював звідти», – запевняє Єрмак.

Як відомо, Зеленський отримав результат повторного тесту на коронавірус.

Також 18 листопада повідомлялося, що Зеленський йде на поправку та сподівається незабаром виписатися з лікарні.

Раніше у «Феофанії» розповіли про стан Зеленського і бюджет утримання президента у лікарні.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Вранці 12 листопада стало відомо, що Зеленського і Єрмака шпиталізували.

12 листопада Мендель поскаржилась, що до хворого Зеленського прориваються журналісти.