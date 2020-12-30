Скандальна заява Конституційного суду. Юристка звернула увагу на ключову деталь

Представник глави держави в КСУ Федір Веніславський заявив, що Тупицький не зможе скликати засідання КСУ

Ганна Маляр: «КСУ не може просто викласти позицію на сайті»

Текст на сайті КСУ «Щодо Указу Президента України «про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України...» – це не позиція Конституційного суду й не офіційна позиція суддів КСУ. Про це наголосила юристка Ганна Маляр на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Закон про Конституційний суд чітко визначає повноваження, процедуру і форму висловлення Конституційним судом своєї позиції. КСУ не може просто викласти позицію на сайті, його позиція може викладатись в Акті КСУ – рішення, висновки, ухвали, забезпечувальні накази, постанови», – написала вона.

Маляр підкреслила, що на сайті КСУ викладена позиція правового департаменту Секретаріату КСУ. Департамент має на це право і відкрито підписався під цим текстом.

У середу, 30 грудня, Конституційний суд жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на указ про відсторонення голови Олександра Тупицького від посади строком на два місяці. Тупицький цього ж дня потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

Представник глави держави в КСУ Федір Веніславський заявив, що Тупицький не зможе скликати засідання КСУ, бо його вже відсторонили.

Колишній заступник генпрокурора України Віктор Чумак кваліфікував дії Зеленського як злочин. Заслужена юристка України, голова Комітету з питань верховенства права НААУ Марина Ставнійчук переконана, що оточення підвело Зеленського під імпічмент.

Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.