Зеленський представив Івано-Франківщині нового голову ОДА

Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківську

Андрій Бойчук запевнив, що з першого дня налагоджує «співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування»

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області представив нового голову Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука. Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що голова держави зустрівся з адміністративно-господарським активом регіону, подякував за роботу попередньому голові ОДА та представив його наступника Андрія Бойчука. Президент сподівається на успішну командну роботу в регіоні.

Бойчук запевнив, що з першого дня налагоджує «внутрішню управлінську комунікацію, співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування».

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов наголосив, що в результаті укрупнення в Україні тепер 136 районів замість 490, зокрема шість – на Івано-Франківщині.

За його словами, «плани на 2021 рік більш амбітні».

Зазначимо, Зеленський 26 грудня призначив головою Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.

Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії «Укртрансгаз». У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Як повідомлялося 30 грудня, Зеленський приїхав на Прикарпаття, де зустрічатиме Новий рік.

Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

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