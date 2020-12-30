Зеленський представив Івано-Франківщині нового голову ОДА
Андрій Бойчук запевнив, що з першого дня налагоджує «співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування»
Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області представив нового голову Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука. Про це повідомляє Офіс президента.
Зазначається, що голова держави зустрівся з адміністративно-господарським активом регіону, подякував за роботу попередньому голові ОДА та представив його наступника Андрія Бойчука. Президент сподівається на успішну командну роботу в регіоні.
Бойчук запевнив, що з першого дня налагоджує «внутрішню управлінську комунікацію, співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування».
Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов наголосив, що в результаті укрупнення в Україні тепер 136 районів замість 490, зокрема шість – на Івано-Франківщині.
За його словами, «плани на 2021 рік більш амбітні».
Зазначимо, Зеленський 26 грудня призначив головою Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.
Як повідомлялося 30 грудня, Зеленський приїхав на Прикарпаття, де зустрічатиме Новий рік.
У середині грудня стало відомо, що в президента Володимира Зеленського будуть кількаденні канікули на Новий рік.
Напередодні глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив плани Зеленського на Новий рік. Отже, Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області.
Також стало відомо, де більшість українців планують зустріти Новий рік.
Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.