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    Зеленський представив Івано-Франківщині нового голову ОДА

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    Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківську - Зеленський представив Івано-Франківщині нового голову ОДА
    Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківську

    Андрій Бойчук запевнив, що з першого дня налагоджує «співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування»

    Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області представив нового голову Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука. Про це повідомляє Офіс президента

    Зазначається, що голова держави зустрівся з адміністративно-господарським активом регіону, подякував за роботу попередньому голові ОДА та представив його наступника Андрія Бойчука. Президент сподівається на успішну командну роботу в регіоні.

    Бойчук запевнив, що з першого дня налагоджує «внутрішню управлінську комунікацію, співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування».

    Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов наголосив, що в результаті укрупнення в Україні тепер 136 районів замість 490, зокрема шість – на Івано-Франківщині.

    За його словами, «плани на 2021 рік більш амбітні».

    Зазначимо, Зеленський 26 грудня призначив головою Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука.

     Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії «Укртрансгаз». У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

    Як повідомлялося 30 грудня, Зеленський приїхав на Прикарпаття, де зустрічатиме Новий рік.

    У середині грудня стало відомо, що в президента Володимира Зеленського будуть кількаденні канікули на Новий рік.

    Напередодні глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив плани Зеленського на Новий рік. Отже, Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області. 

    Також стало відомо, де більшість українців планують зустріти Новий рік.

    Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

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    Теги: вихідні Івано-Франківщина українці Володимир Зеленський президент Офіс президента Олексій Чернишов
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