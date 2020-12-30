Зеленський призначив посла України у Туркменістані

З 2010 по 2014 Майко був заступником міністра закордонних справ

Новим послом став Віктор Майко

Президент України Володимир Зеленський призначив посла у Туркменістані. Указ про призначення розміщено на сайті президента.

До цього призначення Майко вже працював на посаді посла України в Ашхабаді у період 2005-2010 роках.

Дипломат добре відомий як у вищих політичних, так і громадських колах Туркменістану. Крім того, за його каденції товарообіг Туркменістану і України досягав рекордних 6 млрд доларів.

З 2010 по 2014 був заступником міністра закордонних справ.

Нагадаємо, що в Україну прибув новий посол Бразилії.