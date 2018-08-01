Начальник запорізької поліції назвав вбивство Олешка заздалегідь запланованим
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За словами Комісарова, злочинці підготували для здійснення вбивства декілька автомобілів
Глава ГУ Нацполіції в Запорізькій області Сергій Комісаров заявив, що вбивство бердянського активіста Віталія Олешка здійснила організована злочинна група (ОЗГ). Про це він сказав на прес-конференції в середу, 1 серпня.
Про це повідомляє Inform.zp.ua.
За словами Комісарова, вбивство було заздалегідь запланованим. Для його реалізації злочинці підготували декілька автомобілів: одне авто було з запорізькими номерами, інше на «євробляхах». Останнє авто повинні бути знищити для приховування злочину.
Начальник запорізької поліції зазначив, що на сьогодні затримано п'ятеро підозрюваних, а також житель Бердянська. Серед затриманих є раніше судимі.
За інформацією поліції, на території Бердянська підозрювані перебували більше двох діб. Вбивство здійснили з обрізу мисливської рушниці. Зброю вилучено.
Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.
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Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.