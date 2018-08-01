Бондаренко зазнала поразки у парному розряді та залишила турнірі WTA у Сан-Хосе
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Розсилка
Катерина Бондаренко. Фото Jimmie 48 Photography
Катерина програла на старті обох розрядів
Катерина Бондаренко остаточно залишила турнір серії WTA Premier, що розпочався у Сан-Хосе.
Українка не змогла вийти у другий раунд парного розряду.
Перед цим тенісистка поступилася на старті одиночного розряду, програвши представниці Білорусі Вікторії Азаренко.
Бондаренко та росіянка Савіних не використали по одному брейкпойнту у кожному сеті, а суперниці зробили по брейку.
Таким чином, Катерина вже може готуватися до наступного турніру.
Mubadala Silicon Valley Classic – 2018
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Сан-Хосе, США
Призовий фонд: $799,000
Перше коло парного розряду
Георгіна Гарсія-Перес / Прісцилла Хон (Іспанія / Австралія) – Катерина Бондаренко / Валерія Савіних (Україна / Росія) – 6:4, 6:4