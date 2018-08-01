Масове отруєння шаурмою у Києві: кількість постраждалих зросла
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Шаурма, якою отруїлися люди, продавалася на локаціях біля трьох станцій метро
У Києві кількість осіб з інфекційним отруєнням після вживання шаурми збільшилася до 37 осіб. Про це повідомив начальник столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.
«Кількість отруєних шаурмою досягла 37 осіб. Майже всі вони були госпіталізовані з діагнозом «гостра кишкова інфекція», - розповів він Корреспондент.net.
У ході перевірки було встановлено, що шаурма продавалася на локаціях біля трьох станцій метро – «Оболонь», «Поштова площа» і «Дарниця». Наразі ці кіоски закриті.
Починаючи з 1 серпня, співробітники Держпродспоживслужби проводитимуть рейди з перевірки всіх локацій, де продаються подібні продукти.
Раніше повідомлялося, що у Києві госпіталізували до лікарень понад 30 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми.
Поліція Києва розпочала розслідування за фактом масового отруєння людей.