Лідери «Публічної дипломатії». Інститут світової політики оприлюднив рейтинг посольств

Рейтинг публічної дипломатії складений Інститутом світової політики на основі аналізу інформації, яку розміщують на своїх інтернет-сторінках українські та закордонні дипломатичні представництва

У 2020 році проєкт Інституту світової політики «Рейтинг публічної дипломатії» пережив серйозне випробування. Пандемія коронавірусу завдала потужного удару по міжнародних відносинах, спричинила їх помітну віртуалізацію.

Втім, робота дипломатів не припинялася, багато з них продемонстрували спроможність пристосовуватися до нових викликів.

Хочемо відзначити успішну роботу українських дипломатів у різних точках світу. Після запровадження карантинних обмежень вони доклали чимало зусиль для повернення на Батьківщину наших співгромадян. Загальна кількість тих, кому допомогли повернутися на рідну землю, перевищила 250 тисяч людей.

Як і попереднього року, в складанні рейтингу ми спиралися у оцінках діяльності дипломатичних представництв на інформацію з їхніх офіційних сайтів. Ми створили спеціальну шкалу оцінювання, у якій враховували візити очільників держав, керівництва їх парламентів та урядів, економічні та політичні контакти, діалог з діаспорою.

Порівняно з попереднім рейтингом спостерігаємо суттєві зміни, проте є і певні елементи стабільності. Можемо знову констатувати, що повсякденна робота дипломатичних представництв не завжди знаходить відображення у інформаційних повідомленнях на сайтах посольств.

Рейтинг публічної дипломатії

Іноземні дипломатичні представництва в Україні

1. Посольство Республіки Польща в Україні – 36

Надзвичайний і Повноважний Посол – Бартош Ян Ціхоцкі

Стратегічне партнерство між Україною та Польщею у Києві підтримує посол Ціхоцький. Його складно назвати абсолютно зручним для країни перебування, проте досвідчений дипломат активно захищає інтереси своєї держави. Проблеми історичної пам’яті у двосторонніх взаєминах не раз викликали різкі оцінки з боку пана Посла, однак свою роботу в Україні він присвячував не лише вивченню минулого, але і формуванню майбутнього. Бартош Ціхоцький разом з групою колег двічі відвідував зону ООС у 2020 році, кульмінацією його роботи минулого року став масштабний візит Президента Республіки Польща Анджея Дуди в Україну, програма якого передбачала заходи у Києві та Одесі.

2. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні – 28

Тимчасова повірена у справах – Крістіна Квін

Хоча протягом майже двох років посольство США в Україні працює без головного дипломата, на активність позиції Штатів нарікати не варто. Крістіна Квін веде активний діалог з представниками влади та опозиції, підтримуючи тезу про стратегічне партнерство двох держав. Трагічна загибель співробітниці посольства США Санвер Нікаело не вплинула на інтенсивність діалогу між нашими державами. Хоча українсько-американські відносини переживають непрості часи, пані Квін професійно виконує обов’язки, очікуючи на призначення посла США в Україні.

3. Посольство Республіки Албанія в Україні – 23

Почесний консул – Шахін Омаров

Активізація відносин між Україною та Албанією викликана не лише значним інтересом наших громадян до тамтешніх курортів, але і прагненням більш інтенсивно обмінюватися досвідом. Україну у 2020 році відвідав діючий на той момент голова ОБСЄ та прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Албанії Енді Рама. Розвиток економічних відносин, транзит досвіду євроатлантичної інтеграції є предметами інтенсивного діалогу між Києвом та Тираною, де у 2020 році відкрилося посольство України в Албанії.

4. Посольство Республіки Молдова в Україні – 20

Надзвичайний і Повноважний Посол – Руслан Болбочан

Кар’єрний дипломат Руслан Болбочан добре знає Україну, адже нинішнє відрядження до нашої держави для нього не перше. Протягом останнього часу в українсько-молдовських відносинах спостерігається позитивна динаміка, президенти Володимир Зеленський та Мая Санду демонструють готовність спільними зусиллями вирішувати існуючі проблеми та здійснювати європейську інтеграцію. Серед спільних пріоритетів – зміцнення безпеки у басейні Чорного моря.

5. Посольство Республіки Азербайджан в Україні – 20

Надзвичайний і Повноважний Посол – Ельміра Гусейн-кизи Ахундова

Хоча повноважна представниця Азербайджану лише навесні 2020 року прибула в Україну та вручила вірчі грамоти Володимиру Зеленському, вона встигла привернути до себе увагу вітчизняних медіа. Пані Посол активно відстоювала позицію Азербайджану під час осінніх боїв за відновлення територіальної цілісності країни у Нагірному Карабасі, використовуючи не лише офіційну інформацію, але і мобілізувавши свій талант письменниці.

6. Посольство Федеративної Республіки Німеччини в Україні – 15

Надзвичайний і Повноважний Посол – Анка Фельдгузен

Пані Посол добре знає Україну та тримає руку на пульсі двосторонніх відносин, про що свідчить її активна участь у різноманітних експертних заходах. Проте є і більш очевидні результати – регулярний діалог на вищому рівні та проведення бізнес-форумів. Нагадаємо, що саме Німеччина є головним економічним партнером України в Європі.

7. Посольство Республіки Білорусь в Україні – 13

Надзвичайний і Повноважний Посол – Ігор Сокол

Білоруський дипломат має дипломи зразу двох українських закладів вищої освіти, працює в Україні не перший рік, добре знає ситуацію у нашій державі. У липні 2020 року Білорусь надала гуманітарну допомогу постраждалій від повені Львівщині. Президентські вибори у Білорусі вплинули на характер взаємин між сусідніми державами, проте практично не відобразилися на товарообігу між ними.

8. Посольство Республіки Казахстан в Україні – 13

Надзвичайний і Повноважний Посол – Дархан Калетаєв

Призначення до Києва на початку 2020 року послом Казахстану людини зі значним політичним досвідом свідчить, що у Центральній Азії з підвищеною увагою стежать за ситуацією в Україні та зацікавлені у розвитку відносин, зокрема, у аграрній сфері та інвестиційному сегменті двосторонніх відносин.

9. Посольство Китайської Народної Республіки в Україні – 13

Надзвичайний і Повноважний Посол – Фань Сяньжун

Кадровий дипломат брав участь у створенні посольства КНР в Україні у вже далекому 1992 році. Китайська Народна Республіка залишається головним економічним партнером України, а у 2020 році ще і надала значну допомогу у боротьбі з пандемією коронавірусу.

10. Посольство Канади в Україні – 12

Надзвичайний і Повноважний Посол – Лариса Галадза

Канаду в Україні традиційно представляють дипломати з українським корінням. Пані Лариса активно включилася до роботи представництв G-7 в Україні, яких можна назвати камертоном перетворень, встигла відвідати Український католицький полігон та провідати канадських військовослужбовців на Яворівському полігоні на Львівщині.

Рейтинг публічної дипломатії

дипломатичні представництва України за кордоном

1. Посольство України у Федеративній Республіці Німеччині – 43

Надзвичайний і Повноважний Посол – Андрій Мельник

Далеко не кожен дипломат у країні перебування наважується вступати в дискусії з місцевою владою, проте Андрій Мельник неодноразово та аргументовано доводив позицію України з ключових питань двосторонніх відносин у місцевих медіа. У Берліні до нього прислухаються, і це сприятливо впливає на двосторонні відносини.

2. Посольство України у Швейцарській Конфедерації та Князівстві Ліхтенштейн – 31

Надзвичайний і Повноважний Посол – Артем Рибченко

Країна, яка стала символом стабільності та виваженості, у 2020 році опинилася серед пріоритетів для представників української влади. Світовий економічний форум у Давосі, візити голови Верховної Ради та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби продемонстрували зацікавленість у підвищенні інтенсивності діалогу України та Швейцарії.

3. Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії – 27

Надзвичайний і Повноважний Посол – Вадим Пристайко

Візит української делегації до Лондона, підписання Угоди про політичне співробітницво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство продемонстрували, що після Brexit відносини між Києвом та Лондоном мають всі шанси отримати потужний імпульс для розвитку. Досвід Вадима Пристайка у розвитку двосторонніх взаємин напевне не буде зайвим.

4. Посольство України у Республіці Австрія – 25

Надзвичайний і Повноважний Посол – Олександр Щерба

Як і багатьом українським дипломатам, послу України в Австрії Олександру Щербі довелося докладати чимало зусиль для сприяння поверненню наших громадян додому після запровадження в Європі карантинних обмежень. У його активі – і організація візиту Володимира Зеленського до Альпійської Республіки. У 2020 році вийшла друком книжка Щерби «Щеплення від мороку», у якій дипломат розмірковує про актуальні проблеми сучасності.

5. Посольство України у Словацькій Республіці – 25

Надзвичайний і Повноважний Посол – Юрій Мушка

Представляти Україну у сусідній державі – завжди підвищена відповідальність, Юрій Мушка працює на своїй посаді з листопада 2016 року. Про сприятливий клімат двосторонніх відносин свідчить візит Президента України та його переговори з словацькою колегою Зузаною Чапутовою.

6. Посольство України у Королівстві Іспанія – 25

Надзвичайний і Повноважний Посол – Сергій Погорельцев

Для Сергія Погорельцева це вже друге відрядження у ролі посла України до Іспанії, цей кадровий дипломат не лише чудово знає іспанську мову, але і добре орієнтується у хитросплетіннях іспанської політики. Серед пріоритетів його діяльності – пожвавлення економічних відносин між нашими державами та підтримання діалогу з українською діаспорою.

7. Посольство України в КНР – 25

Надзвичайний і Повноважний Посол – [Сергій Камишев]

Сумно констатувати, що смерть у лютому 2021 році посла України в Китаї не лише перервала людське життя, але і поставила перед загрозою охолодження українсько-китайські відносини. Протягом 2020 року Сергій Олексійович був на передньому краї організації постачання в Україну різноманітного медичного обладнання, необхідного для більш ефективної боротьби з коронавірусом. Виклики, які стоять перед його наступником, будуть не менш серйозними у контексті ситуації навколо підприємства «Мотор Січ».

8. Посольство України в Республіці Молдова – 25

Надзвичайний і Повноважний Посол — Марко Шевченко

Європейський вибір є консолідуючим інтереси Молдови та України, входження наших держав до «тріо Асоціації» визначає спільний порядок денний у діалозі з Європейським Союзом. Проте у Кишиневі українському послу доводиться і доносити позицію нашої держави щодо інших чутливих тем двосторонніх взаємин, до яких можна віднести врегулювання конфлікту у Прижністров’ї та будівництво Україною гідровузла на Дністрі.

9. Посольство України в Державі Ізраїль – 23

Надзвичайний і Повноважний Посол – Євген Корнійчук

Досвідчений політик та фаховий юрист в Ізраїлі намагається розвинути потенціал двосторонніх взаємин, поштовх яким надав початок функціонування зони вільної торгівлі між нашими державами. Політична ситуація в Ізраїлі залишається непростою, тому потребує хірургічно вивірених рішень та влучних заяв, адже у Ізраїлі звикли до наступальної моделі у відносинах практично з будь-яким партнером.

10. Посольство України в Італійській Республіці – 21

Надзвичайний і Повноважний Посол – Ярослав Мельник

Найбільш яскравою подією минулого року можна назвати звільнення апеляційний судом Падуї українського нацгвардійця Віталія Марківа, несправедливо засудженого до 24 років позбавлення волі. На цьому тлі другорядним виглядає навіть візит Володимира Зеленського на Апенніни.

Рейтинг публічної дипломатії

(підсумки 2020 року)

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Інститут світової політики