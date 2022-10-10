«Замінували дороги та підірвали мости». Білорусь скаржиться на оборонні дії України

Білоруській стороні не подобаються оборонні дії України на спільному з ними кордоні

Голова Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо поскаржився, що Україна готується до можливого наступу з боку його країни. Зокрема, підриває мости та заміновує дороги. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Лаппо, Сили оборони України знищили майже всі залізничні мости на кордоні з Білоруссю. Крім того, він скаржиться, що заміновані дороги, які ведуть до його країни.

«Аж до того (дійшло – ред.), що ставлять протитанкові міни у три ряди на дорогах», – наголосив він.

Крім того, посадовець заявив, що українсько-білоруський кордон нібито охороняє територіальна оборона, а не прикордонники. Він звинуватив бійців у тому, що вони ціляться у білоруських прикордонників та іноді стріляють у повітря.

Як відомо, вчора, 8 жовтня, послу України в Білорусі було вручено дипломатичну ноту, яка стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордону з Україною. Також повідомлялося, що Росія привезла в Білорусь іранські дрони-камікадзе, якими може атакувати західні регіони України.