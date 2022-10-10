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«Замінували дороги та підірвали мости». Білорусь скаржиться на оборонні дії України

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Замінували дороги та підірвали мости». Білорусь скаржиться на оборонні дії України
Україна готується до оборони своїх кордонів
фото з відкритих джерел

Білоруській стороні не подобаються оборонні дії України на спільному з ними кордоні

Голова Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо поскаржився, що Україна готується до можливого наступу з боку його країни. Зокрема, підриває мости та заміновує дороги. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Лаппо, Сили оборони України знищили майже всі залізничні мости на кордоні з Білоруссю. Крім того, він скаржиться, що заміновані дороги, які ведуть до його країни.

«Аж до того (дійшло – ред.), що ставлять протитанкові міни у три ряди на дорогах», – наголосив він.

Крім того, посадовець заявив, що українсько-білоруський кордон нібито охороняє територіальна оборона, а не прикордонники. Він звинуватив бійців у тому, що вони ціляться у білоруських прикордонників та іноді стріляють у повітря.

Як відомо, вчора, 8 жовтня, послу України в Білорусі було вручено дипломатичну ноту, яка стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордону з Україною. Також повідомлялося, що Росія привезла в Білорусь іранські дрони-камікадзе, якими може атакувати західні регіони України. 

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Теги: Україна Білорусь війна

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