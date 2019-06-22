Міністр енергетики пояснив, чому в його кабінеті досі висить портрет Порошенка



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Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Я портрет не вішав, я його і не знімаю», - зазначає міністр Насалик

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», чи піде він на вибори і чому у його робочому кабінеті досі висить портрет п’ятого президента Петра Порошенка.

Насалик зазначив, що поки думає, чи йти на вибори. «Зараз вирішую: 50 на 50», - сказав він.

Міністр додав, якщо піде на вибори, то на мажоритарку.

«Я ж потрапив у цугцванг: в уряд я був висунутий від БПП. Але ж тепер уряд йде на вибори своєю партією, а БПП - своєю. І якщо б я пішов до одних чи інших, то одного з них я б зрадив. Тому якщо піду на мажоритарку, то піду як самовисуванець», - запевнив Насалик.

При цьому він додав, що зараз уряд готується до запуску енергоринку, і тому не зможе займатися і виборами, і ринком одночасно. «Треба обирати між інтересами держави та інтересами окремого округу», - наголосив Насалик.

В кабінеті Насалика досі висить портрет Порошенка. «Главком» запитав, чи це не у зв’язку з тим, що міністра призначили за квотою БПП?

Ігор Насалик у своєму кабінеті. Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Але ж не я вішав цей портрет… У мене принцип: я його не вішав, я його і не знімаю», пояснив міністр.

Насалик також додав, що досі себе вважає членом команди Порошенка.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові попросив чиновників вішати в кабінеті не портрети президентів, тому що президент - не ікона, і не ідол, а повісити фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивитися їм в очі.