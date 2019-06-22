Україна зазнала великої втрати: Парубій розповів про важливу справу Тимчука



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Спікер парламенту Андрій Парубій на церемонії прощання із Тимчуком в Будинку офіцерів у Києві, 22 червня Фото: Укрінформ

«Нам буде його дуже не вистачати, але ми будемо знати, що маємо продовжувати справу, яку він розпочав у 2014 році», - сказав Парубій на церемонії прощання із Тимчуком

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що загиблий народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук перебував на передовій інформаційної війни, яка впродовж п'яти останніх років триває на Донбасі.

Про це Парубій сказав у коментарі журналістам після прощання з Тимчуком, яке в суботу проходило в Будинку офіцерів у Києві.

«Коли почалась війна на Донбасі, це був період, коли ми не мали повної інформації про дії агресора і Дмитро, власне, і був її носієм», - підкреслив спікер парламенту.

«Коли я запросив його перший раз на зустріч, він мав більше інформації про пересування російських підрозділів, аніж нам передавали нібито наші офіційні служби чи Служба безпеки в Криму, чи наші розвідувальні органи. Він зміг у той період, коли всі були розгублені, змобілізувати свої знання і досвід, і на інформаційному фронті бути таким собі передовим загоном. Від його постів (у Фейсбуці - ред.), від його інформацій ми отримували впевненість, і всі ці роки Дмитро був на передовій інформаційного фронту, - високопрофесійний і високопатріотичний», - зазначив Парубій.

Він повідомив, що у день загибелі Тимчука, коли надійшла відповідна інформація до зали засідань Верховної Ради, то «всі депутати, незалежно від фракцій, мали такий відчай, коли зайшли в кабінет і спитали в мене, чи це правда, і кожен з них сказав, що коли це підтвердиться, нам не можна продовжувати засідання Верховної Ради, жінки плакали».

«Загибель Дмитра стала для всіх великим болем і великим викликом. Я впевнений, Україна зазнала великої втрати, бо інформаційний фронт у гібридній війні залишається одним із ключових фронтів. І сьогодні Україні потрібні його (Тимчука, - ред.) знання і досвід. Але це війна, і під час війни гинуть люди і відходять найкращі. Нам буде його дуже не вистачати, але ми будемо знати, що маємо продовжувати справу, яку він розпочав у 2014 році», - сказав Парубій.

Як відомо, поховають Тимчука на його батьківщині - у місті Бердичеві.

Нагадаємо, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у своїй квартирі 19 червня.

Головною версією смерті Тимчука слідство називає самогубство. Разом із тим, у МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю. Справа відкрита за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.

У нардепів є свої версії щодо загибелі Тимчука.

Джерело: Укрінформ