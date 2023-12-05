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Найшанованіший Святий. Миколай та його київські чудеса

культурний фронт
Ірина Костенко, Ірина Халупа glavcom.ua
Найшанованіший Святий. Миколай та його київські чудеса
День Святого Миколая в Україні тепер 6 грудня та 9 травня
фото з відкритих джерел

Майже кожна третя церква у Києві була збудована на честь Чудотворця

Стародавні київські храми донині бережуть чимало дивовижних історій про Миколая Чудотворця. Нагадаємо три з них – найбільш славнозвісні.

Микола Мокрий

Перша пов’язана із собором Святої Софії і відбулася вона у часи княжої України-Руси – першої української держави. Фабула така. Київське подружжя вирушило човном по Дніпру до Вишгорода. На зворотному шляху жінка задрімала і ненароком впустила у воду малятко, яке тримала на руках. Після марних зусиль врятувати дитину батьки у відчаї звернулися по допомогу до Святого Миколая, «велику віру до нього маючи» (як то переповідає Київський літопис).

Ілюстрація дива у Софійському соборі
Ілюстрація дива у Софійському соборі
малюнок з відкритих джерел

Минула ніч. І на ранок сталося чудо. Паламар Софійського собору, як зазвичай, удосвіта відчинив храм і раптом почув плач дитини. Побіг на голос і на хорах біля ікони Миколая побачив геть мокре і зарюмсане немовля. Про подію оголосили на все місто і незадовго до Софії збіглася хмара люду.

«Прийшов і батько дитини, – пише Димитрій Ростовський, – і побачив, і впізнав дитину, але сам собі не повірив і пішов до дружини… Дружина негайно прибігла до собору, впізнала дитя своє, і, не торкаючи його, впала перед образом святого Миколая і молилась…»

Відтоді ікону стали іменувати Святого Миколая Мокрого. Упродовж століть її визнавали однією з головних святинь собору та найдавнішою чудотворною іконою України-Руси. Історик Микола Закревський у своїй праці «Опис Києва» (1868 рік) зазначає, що у монастирській брамі під дзвіницею зберігався список (копія – ред.) ікони Миколи Мокрого із записом, що це чудо сталося 1092 року, за часів Великого київського князя Всеволода (сина Ярослава Мудрого) при митрополиті Єфремові. Святиня перебувала у соборі майже тисячу років. У часи комуністичного лихоліття її вивезли за кордон. Нині образ Чудотворця перебуває у США і по закінченню нинішньої війни її обіцяють повернути до собору Святої Софії.

Церква Святого Миколи Набережного збудована, за переказом, близько до місця, де втопилося немовля
Церква Святого Миколи Набережного збудована, за переказом, близько до місця, де втопилося немовля
фото: Kiyanka

Ця дивовижна історія спричинила і побудову на березі Дніпра, близько того місця, де втопилося немовля, церкви Миколи Набережного. Спершу храм був дерев’яний, а кількома століттями пізніше збудували кам’яну церкву, яка стоїть донині.

Микола Добрий

Друге зі славетних чудес Мирлікійського чудотворця пов’язане з церквою Миколи Доброго, що стояла під Андріївською горою на Подолі. Сталося це наприкінці 12 століття, у часи, коли киянам доводилося часто воювати з половцями. Історію, посилаючись на стародавні літописи, переповідає дослідник Лаврентій Похилевич у своїх «Краєзнавчих працях» (1887 рік). Киянин на прізвище Добрик тримав у домашньому полоні половецького воїна. Половець «будучи дуже багатим у своїй вітчизні, не мав чим заплатити за себе викуп у Києві» і настійно переконував Добрика відпустити його додому за викупом. Добрик врешті погодився, але перед тим, як відпустити, привів половця до церкви, котра «стоїть на потоці, під горою у Києві», і примусив поклястися у правдивості обіцянок перед іконою святителя Миколая. Бусурман, не моргнувши оком, присягнув Чудотворцю і помчав додому, насміхаючись з простакуватості свого колишнього господаря.

По приїзді він і думати забув про обіцянку повернути викуп.

Але про клятву пам’ятав Миколай. І тричі нагадав про неї. Перший раз Святий явився брехуну уві сні і запитав: «Друже, чому не везеш викуп?» Прокинувшись, половець вирішив, що йому примарилося і невдовзі про сон забув.

Вдруге Святитель постав перед бідакою наяву і вже вельми невдоволено нагадав про обіцяне. Цього разу половець врешті збагнув, що до нього промовляє не привид, перепудився не на жарт, і з відчаю запив. Але повернути викуп йому не дозволила скнарість.

Третє нагадування було найдраматичнішим. Сталося це на загальних зборах князів і вельмож половецьких. Миколай явився половцю «невидимо для всіх інших… зверг з коня… і тряс ним… страшно було дивитися на муки клятвопорушника».

Неважко уявити який переляк спричинився від побаченого у князів і у вельмож, а чи не найбільше у родичів нещасного. З великого страху всі розбіглися, залишивши сіромаху «аки мертва».

Прийшовши до тями, він розповів родичам що і до чого, і негайно вони почали вимагати виконання обітниці, бо «аки не повезеш за себе викуп в Русь киянину тому, то і сам погибнеш і нас погибель не мине».

Якнайшвидше примчавши до Києва з табуном добірних коней і «понад умову ще 10 білих жеребців для церкви Миколая», половець спершу припав до ікони з молитвою «не муч мене, добродію Миколо», а вже потім повернув викуп і переповів про свої поневіряння із засторогою «ніколи Святому Миколі не брехати».

Дзвіниця церкви Миколи Доброго
Дзвіниця церкви Миколи Доброго
фото з відкритих джерел

Церква «на потоці», при якій відбулася подія, називається Миколи Доброго. Стояла вона на Подолі і спочатку також була дерев’яна. Наприкінці 16 століття гетьман України Самійло Кішка збудував мурований храм. У 30-х роках ХХ століття комуністи його зруйнували, але збереглася дзвіниця славного храму, при якій донині живе пам’ять стародавньої чудесної історії.

Микола Притиск

Третє чудо Святого Миколая також пов’язано з подільською церквою. Сталося воно пізніше за попередні – приблизно у 16 столітті. Про нього переповідає у своїх працях історик Микола Закревський. Уночі до храму заліз злодій, напакував повні торби церковного майна, але вийти з цим усім не зміг – перед виходом раптом зірвалася з кріплень ікона Чудотворця і притиснула перепудженого небораку до підлоги. Так його вранці і знайшли. Відтоді і донині церкву іменують Миколи Притиска.

Подільські храми Святого Миколая присвячувались одному святому, але мали різні побутові назви: Миколи Доброго, Миколи Набережного й Миколи Притиска. На фото церква Миколи Притиска
Подільські храми Святого Миколая присвячувались одному святому, але мали різні побутові назви: Миколи Доброго, Миколи Набережного й Миколи Притиска. На фото церква Миколи Притиска
фото: Kiyanka

Всі ці дива відбувалися у Києві в часи, коли Миколай був одним з найшановніших святих. Тоді з усіх київських церков майже кожна третя була збудована на честь Чудотворця. Але у злощасні 30-ті роки ХХ століття, коли комуністи взялися «приводити місто у відповідність до соціалістичних вимог», у Києві понищили десятки храмів. Серед яких – 15 Миколаївських…

…І раптом наприкінці 30-х, у розпал комуністичного шабашу по зруйнуванню сакрального лику Києва і його «перебудови у передову соціалістичну столицю», відбувається неймовірне. Сталося це над Куренівкою і очевидцем дивовижної події був письменник Анатолій Кузнецов. Він описав побачене у романі «Бабин Яр»: «На темному зоряному небі сяяла людська постать, схожа на Миколая Угодника. Точніше, створена вона була ніби з контурів, прокреслених ледь помітними цятками-зірочками. Мене охопив жах.. Я дотепер не знаю що це було і як це пояснити».

Хто у Миколая вірить, знає, що «милосердний Господь доручив йому рятувати людей»
Хто у Миколая вірить, знає, що «милосердний Господь доручив йому рятувати людей»
фото з відкритих джерел

Власне, чудо тому і чудо, що його не виходить пояснити. І стається чудо там, де у нього вірять, бо, як відомо, «кожному по вірі його буде дано».

Так було і тисячу років тому, і тепер, а доказом цьому служать численні історії про чудесні зцілення, порятунок у біді і скорботі Святим Миколаєм, які до сьогодні безкінечно множаться при печерських, подільських, солом’янських монастирях і церквах Києва.

А відбувається це тому, що, попри всі злощастя, і в Україні і в її древній столиці кількість войовничих варварів завжди була меншою, ніж тих, хто у Миколая вірить і знає, що «милосердний Господь доручив йому рятувати людей, бо він такий, що всеньке бачить і свого не подарує, а коли його попросять, то він і допоможе» (академік Агатангел Кримський, «Звенигородщина», 1930).

Православна церква України і УГКЦ 2023 року перейшли на новий календар, а тому їхні віряни тепер відзначають релігійні свята на 13 днів раніше. День Святого Миколая тепер буде 6 грудня, а Різдво – 25 грудня.

Нагадаємо: в України відзначають також і весняний день Миколая, який раніше відзначали 22 травня, тепер, за новим календарем, весняний Миколай потрапляє на 9 травня.

Ірина Костенко, Ірина Халупа, для «Главкома»

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Теги: церква історія свята православна церква календар

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