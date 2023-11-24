Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
Російські музейники хочуть повернення «Скіфського золота» Криму
фото із відкритих джерел

Росіяни все ще не можуть повірити, що «Скіфське золото» належить Україні, а не країні-агресору

Нещодавно стало відомо, що Міністерство культури України та Музей Алларда Пірсона у Нідерландах домовилися про повернення «Скіфського золота». Втім, російські музейники не приховують розчарування та вважають, що таке рішення не є справедливим, адже переконані, що історичні коштовності мають бути передані до музеїв тимчасово окупованого РФ Криму. Про це пишуть росЗМІ.

Колекція, до складу якої входить «Скіфське золото», належить кримським музеям і має повернутися назад, заявив на пресконференції директор Державного Ермітажу (російський державний художній і культурно-історичний музей розсташований у Санкт-Петербурзі – «Главком») Михайло Піотровський.

«Речі мають бути у своїх музеях, це справедливо. Несправедливі рішення бувають, але історія зазвичай їх виправляє», – сказав він.

«Там скіфського золота трохи. Це речі – не тільки золото і не тільки скіфське – з кримських музеїв, що належать кримським музеям. Суд вирішив, що ці речі належать Україні, але ці речі походять з кримських музеїв, вони знайдені на місцях цих музеїв, вони були в цих музеях. За всією людською справедливістю вони в ці музеї повинні повернутися, це не просто чиясь антикварна колекція», – підкреслив очільник Ермітажу.

Нагадаємо, Міністерство культури України повертає «Скіфське золото» на його історичну батьківщину. При цьому платню за дев'ять років його зберігання Музей Алларда Пірсона у Нідерландах з України не братиме.

Колекція «Скіфського золота», яка була виставлена в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році, вже найближчим часом повернеться в Україну. Про це повідомив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

До слова, 9 червня 2023 року було винесено остаточне судове рішення: Верховний суд Нідерландів підтримав попередні інстанції, ухваливши передати «Скіфське золото» Україні. Суд Нідерландів остаточно зобов'язав музей Алларда Пірсона передати кримські артефакти Києву. На цей час вже ведеться підготовка до транспортування «Скіфського золота» в Україну.

Ще влітку 2013-го кримська експозиція «Скіфського золота» вирушила на гастролі по музеях Європи. 6 лютого 2014 року у музеї Алларда Пірсона у Нідерландах відкрилася експозиція «Крим – золотий острів в Чорному морі», присвячена готам, сарматам та скіфам.

Виставка складалася з 584 експонатів страховою вартістю під 13 млн євро (11,4 млн євро – київська частина, 1,4 млн євро – кримська частина). Через те, що в березні 2014 року Росія окупувала Крим, в Україну повернулися лише експонати з київського музею.Речі з кримських музеїв залишалися у Нідерландах.

Читайте також: Повернення «Скіфського золота» в Україну. Росія озвучила нові погрози
Теги: росія історія музеї музей золото погрози

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масова мобілізація – головний негатив від війни для російського суспільства
Питання про нову мобілізацію у РФ може стати актуальним після березневих виборів Путіна
19 листопада, 12:12
Байдену потрібна потужна міжнародна перемога над ворогами США та демократії
Два головні завдання для президента США Байдена
12 листопада, 11:11
Раніше європейські джерела повідомляли, що КНДР могла передати вже до 350 тис. снарядів
Північна Корея передала Росії радянські снаряди та гармати – Bild
30 жовтня, 21:22
У Підмосков'ї неподалік заводу-виробника «Кинджалів» пролунали вибухи
У Підмосков'ї неподалік заводу-виробника «Кинджалів» пролунали вибухи
11 листопада, 00:10
Морозиво фінських брендів Penguin, Ingman та Fazer опинилось у центрі скандалу
Фінляндія знайшла російський слід у популярному смаколику
6 листопада, 10:50
Установка ППО на пляжі району Мамайка в Сочі
У Сочі прямо на пляжі встановили систему ППО для захисту Путіна (відео)
13 листопада, 07:50
Мітингарі біля аеропорту скандували антисемітські гасла
Зеленський відреагував на події в Махачкалі
29 жовтня, 21:57
В окупованому Криму прогриміли вибухи
В окупованому Криму прогриміли вибухи
Вчора, 11:31
Виступ російського диктатора на онлайн-саміті G20
Змінив риторику: аналітики ISW проаналізували виступ Путіна на саміті G20
Вчора, 08:22

Соціум

«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7312
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua