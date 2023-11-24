«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»

Росіяни все ще не можуть повірити, що «Скіфське золото» належить Україні, а не країні-агресору

Нещодавно стало відомо, що Міністерство культури України та Музей Алларда Пірсона у Нідерландах домовилися про повернення «Скіфського золота». Втім, російські музейники не приховують розчарування та вважають, що таке рішення не є справедливим, адже переконані, що історичні коштовності мають бути передані до музеїв тимчасово окупованого РФ Криму. Про це пишуть росЗМІ.

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Колекція, до складу якої входить «Скіфське золото», належить кримським музеям і має повернутися назад, заявив на пресконференції директор Державного Ермітажу (російський державний художній і культурно-історичний музей розсташований у Санкт-Петербурзі – «Главком») Михайло Піотровський.

«Речі мають бути у своїх музеях, це справедливо. Несправедливі рішення бувають, але історія зазвичай їх виправляє», – сказав він.

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«Там скіфського золота трохи. Це речі – не тільки золото і не тільки скіфське – з кримських музеїв, що належать кримським музеям. Суд вирішив, що ці речі належать Україні, але ці речі походять з кримських музеїв, вони знайдені на місцях цих музеїв, вони були в цих музеях. За всією людською справедливістю вони в ці музеї повинні повернутися, це не просто чиясь антикварна колекція», – підкреслив очільник Ермітажу.

Нагадаємо, Міністерство культури України повертає «Скіфське золото» на його історичну батьківщину. При цьому платню за дев'ять років його зберігання Музей Алларда Пірсона у Нідерландах з України не братиме.

Колекція «Скіфського золота», яка була виставлена в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році, вже найближчим часом повернеться в Україну. Про це повідомив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

До слова, 9 червня 2023 року було винесено остаточне судове рішення: Верховний суд Нідерландів підтримав попередні інстанції, ухваливши передати «Скіфське золото» Україні. Суд Нідерландів остаточно зобов'язав музей Алларда Пірсона передати кримські артефакти Києву. На цей час вже ведеться підготовка до транспортування «Скіфського золота» в Україну.

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Ще влітку 2013-го кримська експозиція «Скіфського золота» вирушила на гастролі по музеях Європи. 6 лютого 2014 року у музеї Алларда Пірсона у Нідерландах відкрилася експозиція «Крим – золотий острів в Чорному морі», присвячена готам, сарматам та скіфам.

Виставка складалася з 584 експонатів страховою вартістю під 13 млн євро (11,4 млн євро – київська частина, 1,4 млн євро – кримська частина). Через те, що в березні 2014 року Росія окупувала Крим, в Україну повернулися лише експонати з київського музею.Речі з кримських музеїв залишалися у Нідерландах.