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Удари по Херсонщині: Зеленський пообіцяв, що російська армія отримає відповідь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Удари по Херсонщині: Зеленський пообіцяв, що російська армія отримає відповідь
Зеленський нагадав про річницю звільнення Херсона
фото: Офіс президента

Президент підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися при захисті Херсонщини

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 626-го дня війни звернувся до народу. Він нагадав про річницю звільнення Херсона, розповів про розмову з президентом Польщі та евакуацію українців із Сектору Гази.

«Дорогі українці, українки!

Після завершення цього дня варто сказати кілька важливих речей.

Перше – про наш Херсон. Сьогодні – річниця звільнення міста, і я вдячний усім, хто згадував, як херсонці протистояли окупанту, як чекали на повернення українського прапора і як зустрічали наших воїнів. Я дякую всім, хто сьогодні вшанував памʼять тих, хто віддав своє життя, щоб Херсон, як і вся наша держава, був вільним. Дуже важливо пам’ятати, хто і як боровся заради України, хто і як рятував життя людей і нашої держави. Я дякую й усім журналістам, які про це нагадують, кожному й кожній, хто береже цю пам’ять про визволення Херсона й про хоробрість херсонців.

Напередодні я підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися саме там – при захисті Херсонщини. Тих, хто бився заради держави. Тих, хто допомагав спротиву. Тих, хто рятував і рятує людей. І хто саме такий сміливий, як тепер світ знає сміливість українців. Разом із нашими воїнами в цьому указі також відзначені працівники органів місцевої влади. Це люди, які не полишили своїх громад, допомагали захисту від окупантів, допомагали спротиву. Лікували й лікують, організовували допомогу тим, хто не міг сам себе забезпечити, рятували дітей від депортації, рятували людей від російського терору. Рятують і зараз. Під бомбами, в умовах постійних ударів. Я дякую всім вам за вашу хоробрість і відданість своїй роботі й Україні. Дякую кожному й кожній, хто залишається і працює саме там – у громадах уздовж лінії фронту.

Звичайно, наші сили безпеки і оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону й селам Херсонщини. Так, як це завжди відбувається. Цей тиждень показав, що й у Чорному морі, і на території Криму, і будь-де ще ми дістанемо окупанта. І слава всім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість!

Друге, про що важливо сказати сьогодні.

Говорив сьогодні з Президентом Польщі Дудою. Хороша розмова. Я привітав Анджея та всіх поляків зі святом незалежності Польщі. Цей день для Польщі так само важливий, як для нас, українців. Історія наших народів переплетена і в цьому – як була відновлена незалежність наших держав, як ми дбаємо зараз, щоб її захистити. Україна й Польща мають бути разом, щоб наші люди завжди були вільними. Я дякую Анджею за добрі слова сьогодні про Україну й українців. Дякую за всю надзвичайно вагому підтримку Польщі для нашої держави та людей.

І ще одне.

Продовжуємо евакуацію громадян України із сектора Газа. Буквально весь день триває ця робота. Майже щогодини змінюється кількість тих, кого вдалося врятувати. Вже 214 наших людей. Також допомагаємо громадянам Молдови. Очікуємо, що ця кількість зросте. Я дякую ГУР, МЗС, посольствам України в регіоні, а також усім тим, хто допомагає нам із цією роботою.

Провів сьогодні й нараду з міжнародниками щодо перемовин та зустрічей, які можуть посилити Україну – і нашу оборону, і міжнародну увагу до України. Щодня ми додаємо державі сили.

Слава нашим воїнам! Слава нашому міцному народу! Слава Україні!»

Нагадаємо, сьогодні, у річницю визволення Херсона від російських окупантів, ворог знову обстріляв центр міста. Унаслідок цього постраждали дві жінки. 

Також 10 листопада президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній були прийняті конкретні рішення щодо захисту Херсона. 

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Теги: історія Польща армія незалежність українці держава Володимир Зеленський Україна Херсон робота державні нагороди звільнення

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