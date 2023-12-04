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Скільки коштує Сердючка на Новий рік? Гонорари українських зірок під час війни

шоу-бізнес
Наталія Сокирчук glavcom.ua
Скільки коштує Сердючка на Новий рік? Гонорари українських зірок під час війни
Годинний виступ українського артиста на новорічному корпоративі коштує як однокімнатна квартира у передмісті Києва
колаж: glavcom.ua

аlyona аlyona готова поспілкуватися з аудиторією, а Тіна Кароль – тільки заспівати

В українських артистів розпочинається хлібний період – новорічні корпоративи. Під час повномасштабної війни замовлень авжеж поменшало, та й представники зірок стали набагато обережнішими: ретельно перевіряють, чи не пов’язаний той, хто запрошує виступити, з Росією. Але загалом заможні українці попри виклики воєнного стану готуються святкувати і деякі артисти вже заброньовані.

При цьому журналістам представники зірок дуже неохоче розповідають про плани виступів на новорічних гулянках, воліючи лише говорити про творчі плани і благодійність.

Тому журналісти «Главкома» дізнавалися про новорічні прайси під виглядом помічника керівника компанії, яка планує влаштувати корпоратив під час військового стану.

Гонорар + райдер

Домовитися про виступ артиста на корпоративі можна двома способами: або через його менеджера (контакти зазвичай вказані на офіційній сторінці зірки у соцмережах), або в івент-агенції, фірмі, яка займається організацією свят «під ключ». На їхніх сайтах часто опубліковані прайси, але зараз на них орієнтуватися не варто, дуже часто ціни там не оновлювалися з кінця 2021 року.

Цікаво, що часом гонорар, який вам назвуть менеджери зірки, може суттєво відрізнятися від того, який назвуть в агенціях. До прикладу, менеджер лейблу enko (до нього входять alyona alyona, Kalush, Skofka, Mamarika тощо) запросив за годинний виступ Kalush Orchestra €20 тис., тоді як в агенції «Дядя Жора» називають значно скромніші розцінки: $7 тис. за годину роботи колективу, що переміг на Євробаченні. А фронтмен Kalush Олег Псюк, за даними агенції, готовий виступати й соло – за $4 тис.

Щодо таймінгу: деякі зірки, зокрема alyona alyona, виступають 70-75 хвилин: годину співають і 10-15 хвилин спілкуються з аудиторією. Тіна Кароль і Оля Полякова співають по 45 хвилин і спілкування зі слухачами не передбачено, «хіба кілька фраз».

Зауважимо: вказані гонорари – це оплата тільки виступу зірки. Додатково організатор має забезпечити два райдери: технічний і побутовий. Менеджери зазначають, що часом забезпечення райдерів може обійтися й у половину вартості виступу. Трансфер артиста та його команди теж найчастіше доводиться оплачувати тому, хто його запрошує.

Технічний і побутовий райдери менеджери не надсилають, поки ви не домовитеся про дату і місце виступу. Також менеджери артистів одразу питають, яку компанію представляє замовник, хто є власниками чи мають вони зв’язки з країною-агресором. Така пильність зрозуміла на тлі нещодавніх скандалів, в які втрапили Юрій Ткач, Оля Полякова, Олександр Пономарьов та інші артисти, виступивши на весіллях колишнього прокурора і співробітниці ДБР чи блогера з сумівною репутацією.

Полякова чи Могилевська? Що каже прайс

Усі артисти, про виступи яких цікавився «Главком», виставляють ціну за виступ у доларах чи євро. Єдиним «патріотичним» винятком виявилася опальна Світлана Лобода. За цю скандально відому артистку в агенції «Дядя Жора» заломили з порогу 3,5 млн грн (фактично $100 тис.). Ціна надвисока, але у національній валюті.

Цілком ймовірно, що ця такса є більше «іміджевим» ходом Лободи, ніж реальною ринкової пропозицією. Для співачки, яка суттєво зіпсувала свою репутацію роботою у Москві, нині важливо правильно позиціонувати себе в Україні і відновити статус зірки першого ешелону. При цьому Лобода останні два роки не має ні ротацій на українських теле- та радіостанціях, ні концертів. Свій концертний бізнес вона веде переважно за кордоном, тому її український прайс можна впевнено називати умовним.

Фрагмент прайсу агенції «Дядя Жора»
Фрагмент прайсу агенції «Дядя Жора»

Про те, що «3,5 млн грн за Лободу» – це більше піар, ніж реальність свідчить і те, що за інших українських зірок першого ешелону сьогодні правлять втричі менше. Тіна Кароль, Вєрка Сердючка чи Макс Барських готові виступити на корпоративі, за даними того ж «Дяді Жори», за €30 тис. До війни цей тариф був майже удвічі вищим – біля €50 тис.

З Дмитром Монатіком – історія більш схожа на Лободу. За 45 хвилин виступу цього артиста на корпоративі в агенції Lioncom сходу виставила цінник у €40 тис. (за курсом 39,25 грн, – уточнили в агенції). Співак, російськомовні хіти якого вже підзабули, за рахунок високого прайсу, очевидно намагається довести, що досі залишається у першому ешелоні.

Для порівняння: годинний виступ на корпоративі прими української естради Ірини Білик, яка доїхала з гастролями у листопаді навіть до прифронтового Дніпра, обійдеться, за даними Lioncom, у €20 тис.

Виступ Олі Полякової і Насті Каменських коштуватиме €25 тис, гурт Mozgi та Наталія Могилевська приїдуть до вас за $15 тис. Золотий голос української естради Олександр Пономарьов – $12 тис.

У $10 тис. обійдеться виступ на новорічному корпоративі таких артистів чи колективів як Казка, Дзідзьо, Skofka, alyona alyona. Mamarika і Shumei – $7,5 тис. та $7 тис. відповідно.

Щодо Віталія Козловського: артист готовий виступати, але нині, за легендою, він служить в армії, тому має заздалегідь узгоджувати із командуванням, щоби його відпустили. За годину виступу Козловського, який вирветься з фронту на свято, у Lioncom назвали ціну у $6 тис. (за курсом 35,88 грн).

Гонорар може змінюватися, залежно від кількості ваших гостей. У даному випадку йдеться про 30 осіб
Гонорар може змінюватися, залежно від кількості ваших гостей. У даному випадку йдеться про 30 осіб
інфографіка: «Главком»

В агенції Prime Event Оля Полякова коштує €30 тис. (на 5 тис. дорожче ніж у «Дяді Жори»), а на інших артистів, зокрема Дзідзьо, ціна однакова в Prime Event та в «Дяді Жорі». З Лободою, в Prime Event не співпрацюють.

Послуги івент-агенції, як зазначили менеджери, вартують близько 15% від кінцевого чека.

Ведучі потрібні?

Зірковий ведучий для корпоративного заходу часом може коштувати навіть дорожче за співака чи співачку. Втім, тут є інші нюанси. Так, в агенції «Дядя Жора» нам повідомили, що домовитися зі скандальновідомим Володимиром Остапчуком не вийде – він, мовляв, вже «дуже зайнятий». А от у Lioncom же можливість запросити Остапчука знайшли – шість годин його роботи оцінили в €6 тис.

Якщо ви хочете, щоби корпоратив прикрасила своєю присутністю Маша Єфросініна, це вже коштуватиме €9 тис. А от замовити, щоби вечір вели разом Єфросініна і Остапчук не вийде – зіркова ведуча категорично відмовляється працювати з Остапчуком. Мабуть після скандалу з жіночою депіляцією.

З Лесею Нікітюк чи Олександром Педаном мати справу простіше, принаймні у «Дяді Жорі» нам не сказали про якісь обмеження.

Фрагмент прайсу агенції «Дядя Жора», надісланий нам агенцією
Фрагмент прайсу агенції «Дядя Жора», надісланий нам агенцією

За Педана в агенції запросили $4,5 тис, а за Нікітюк – $8,5 тис. Зазначили, що це ціна «за кілька годин».

На тлі Педана і Нікітюк цінник самого шоумена Дяді Жори як ведучого видається скромним: $4 тис.

Під час вибору ведучих вечора, треба брати до уваги чимало нюансів
Під час вибору ведучих вечора, треба брати до уваги чимало нюансів
інфографіка: «Главком»

У випадку з агенцією «Дядя Жора» до суми гонорару ведучого входить і сценарій вечора. У Lioncom зазначають, що за сценарій доведеться доплатити ще 20 тис. грн.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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Теги: ціни новорічні свята співачка співак Kalush Orchestra Верка Сердючка Тіна Кароль

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