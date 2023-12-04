Скільки коштує Сердючка на Новий рік? Гонорари українських зірок під час війни

аlyona аlyona готова поспілкуватися з аудиторією, а Тіна Кароль – тільки заспівати

В українських артистів розпочинається хлібний період – новорічні корпоративи. Під час повномасштабної війни замовлень авжеж поменшало, та й представники зірок стали набагато обережнішими: ретельно перевіряють, чи не пов’язаний той, хто запрошує виступити, з Росією. Але загалом заможні українці попри виклики воєнного стану готуються святкувати і деякі артисти вже заброньовані.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому журналістам представники зірок дуже неохоче розповідають про плани виступів на новорічних гулянках, воліючи лише говорити про творчі плани і благодійність.

Тому журналісти «Главкома» дізнавалися про новорічні прайси під виглядом помічника керівника компанії, яка планує влаштувати корпоратив під час військового стану.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гонорар + райдер

Домовитися про виступ артиста на корпоративі можна двома способами: або через його менеджера (контакти зазвичай вказані на офіційній сторінці зірки у соцмережах), або в івент-агенції, фірмі, яка займається організацією свят «під ключ». На їхніх сайтах часто опубліковані прайси, але зараз на них орієнтуватися не варто, дуже часто ціни там не оновлювалися з кінця 2021 року.

Цікаво, що часом гонорар, який вам назвуть менеджери зірки, може суттєво відрізнятися від того, який назвуть в агенціях. До прикладу, менеджер лейблу enko (до нього входять alyona alyona, Kalush, Skofka, Mamarika тощо) запросив за годинний виступ Kalush Orchestra €20 тис., тоді як в агенції «Дядя Жора» називають значно скромніші розцінки: $7 тис. за годину роботи колективу, що переміг на Євробаченні. А фронтмен Kalush Олег Псюк, за даними агенції, готовий виступати й соло – за $4 тис.

Щодо таймінгу: деякі зірки, зокрема alyona alyona, виступають 70-75 хвилин: годину співають і 10-15 хвилин спілкуються з аудиторією. Тіна Кароль і Оля Полякова співають по 45 хвилин і спілкування зі слухачами не передбачено, «хіба кілька фраз».

Зауважимо: вказані гонорари – це оплата тільки виступу зірки. Додатково організатор має забезпечити два райдери: технічний і побутовий. Менеджери зазначають, що часом забезпечення райдерів може обійтися й у половину вартості виступу. Трансфер артиста та його команди теж найчастіше доводиться оплачувати тому, хто його запрошує.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Технічний і побутовий райдери менеджери не надсилають, поки ви не домовитеся про дату і місце виступу. Також менеджери артистів одразу питають, яку компанію представляє замовник, хто є власниками чи мають вони зв’язки з країною-агресором. Така пильність зрозуміла на тлі нещодавніх скандалів, в які втрапили Юрій Ткач, Оля Полякова, Олександр Пономарьов та інші артисти, виступивши на весіллях колишнього прокурора і співробітниці ДБР чи блогера з сумівною репутацією.

Полякова чи Могилевська? Що каже прайс

Усі артисти, про виступи яких цікавився «Главком», виставляють ціну за виступ у доларах чи євро. Єдиним «патріотичним» винятком виявилася опальна Світлана Лобода. За цю скандально відому артистку в агенції «Дядя Жора» заломили з порогу 3,5 млн грн (фактично $100 тис.). Ціна надвисока, але у національній валюті.

Цілком ймовірно, що ця такса є більше «іміджевим» ходом Лободи, ніж реальною ринкової пропозицією. Для співачки, яка суттєво зіпсувала свою репутацію роботою у Москві, нині важливо правильно позиціонувати себе в Україні і відновити статус зірки першого ешелону. При цьому Лобода останні два роки не має ні ротацій на українських теле- та радіостанціях, ні концертів. Свій концертний бізнес вона веде переважно за кордоном, тому її український прайс можна впевнено називати умовним.

Фрагмент прайсу агенції «Дядя Жора»

Про те, що «3,5 млн грн за Лободу» – це більше піар, ніж реальність свідчить і те, що за інших українських зірок першого ешелону сьогодні правлять втричі менше. Тіна Кароль, Вєрка Сердючка чи Макс Барських готові виступити на корпоративі, за даними того ж «Дяді Жори», за €30 тис. До війни цей тариф був майже удвічі вищим – біля €50 тис.

З Дмитром Монатіком – історія більш схожа на Лободу. За 45 хвилин виступу цього артиста на корпоративі в агенції Lioncom сходу виставила цінник у €40 тис. (за курсом 39,25 грн, – уточнили в агенції). Співак, російськомовні хіти якого вже підзабули, за рахунок високого прайсу, очевидно намагається довести, що досі залишається у першому ешелоні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для порівняння: годинний виступ на корпоративі прими української естради Ірини Білик, яка доїхала з гастролями у листопаді навіть до прифронтового Дніпра, обійдеться, за даними Lioncom, у €20 тис.

Виступ Олі Полякової і Насті Каменських коштуватиме €25 тис, гурт Mozgi та Наталія Могилевська приїдуть до вас за $15 тис. Золотий голос української естради Олександр Пономарьов – $12 тис.

У $10 тис. обійдеться виступ на новорічному корпоративі таких артистів чи колективів як Казка, Дзідзьо, Skofka, alyona alyona. Mamarika і Shumei – $7,5 тис. та $7 тис. відповідно.

Щодо Віталія Козловського: артист готовий виступати, але нині, за легендою, він служить в армії, тому має заздалегідь узгоджувати із командуванням, щоби його відпустили. За годину виступу Козловського, який вирветься з фронту на свято, у Lioncom назвали ціну у $6 тис. (за курсом 35,88 грн).

Гонорар може змінюватися, залежно від кількості ваших гостей. У даному випадку йдеться про 30 осіб інфографіка: «Главком»

В агенції Prime Event Оля Полякова коштує €30 тис. (на 5 тис. дорожче ніж у «Дяді Жори»), а на інших артистів, зокрема Дзідзьо, ціна однакова в Prime Event та в «Дяді Жорі». З Лободою, в Prime Event не співпрацюють.

Послуги івент-агенції, як зазначили менеджери, вартують близько 15% від кінцевого чека.

Ведучі потрібні?

Зірковий ведучий для корпоративного заходу часом може коштувати навіть дорожче за співака чи співачку. Втім, тут є інші нюанси. Так, в агенції «Дядя Жора» нам повідомили, що домовитися зі скандальновідомим Володимиром Остапчуком не вийде – він, мовляв, вже «дуже зайнятий». А от у Lioncom же можливість запросити Остапчука знайшли – шість годин його роботи оцінили в €6 тис.

Якщо ви хочете, щоби корпоратив прикрасила своєю присутністю Маша Єфросініна, це вже коштуватиме €9 тис. А от замовити, щоби вечір вели разом Єфросініна і Остапчук не вийде – зіркова ведуча категорично відмовляється працювати з Остапчуком. Мабуть після скандалу з жіночою депіляцією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З Лесею Нікітюк чи Олександром Педаном мати справу простіше, принаймні у «Дяді Жорі» нам не сказали про якісь обмеження.

Фрагмент прайсу агенції «Дядя Жора», надісланий нам агенцією

За Педана в агенції запросили $4,5 тис, а за Нікітюк – $8,5 тис. Зазначили, що це ціна «за кілька годин».

На тлі Педана і Нікітюк цінник самого шоумена Дяді Жори як ведучого видається скромним: $4 тис.

Під час вибору ведучих вечора, треба брати до уваги чимало нюансів інфографіка: «Главком»

У випадку з агенцією «Дядя Жора» до суми гонорару ведучого входить і сценарій вечора. У Lioncom зазначають, що за сценарій доведеться доплатити ще 20 тис. грн.

Наталія Сокирчук, «Главком»