Новорічні свята 2023-2024: перелік святкових та вихідних днів

На українців чекає чотири вихідних дня під час новорічних свят

Цього року Україна повністю перейшла на новий календар, відповідно з яким Різдво святкуватимуть 25 грудня, Маланки та Щедрий вечір – 31 грудня, а Водохреща – 6 січня.

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Тепер зимові свята відзначатимуть у такі дні:

Святвечір – 24 грудня (раніше 6 січня). У цей день заведено прикрашати оселю рушниками та солом’яними павучками. Увесь день віряни не їдять нічого, доки не зійде перша зірка, що сповіщає про народження Ісуса Христа, після чого до столу подають 12 страв.

– 24 грудня (раніше 6 січня). У цей день заведено прикрашати оселю рушниками та солом’яними павучками. Увесь день віряни не їдять нічого, доки не зійде перша зірка, що сповіщає про народження Ісуса Христа, після чого до столу подають 12 страв. Різдво – 25 грудня (раніше 7 січня). Святкування народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Найбільше християнське свято. У цей день потрібно відвідати святкову службу у церкві.

– 25 грудня (раніше 7 січня). Святкування народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Найбільше християнське свято. У цей день потрібно відвідати святкову службу у церкві. Щедрий вечір – 31 грудня (раніше 13 січня). Вечір перед Новим роком, коли готують святкові страви та просять Бога про найбажаніше. У цей день водять «козу» та щедрують.

– 31 грудня (раніше 13 січня). Вечір перед Новим роком, коли готують святкові страви та просять Бога про найбажаніше. У цей день водять «козу» та щедрують. Новий рік – 31 грудня. Календарне свято, яке відзначають багато народів світу. У цей день відзначають початок нового календарного року. Готують святковий стіл та влаштовують гуляння.

– 31 грудня. Календарне свято, яке відзначають багато народів світу. У цей день відзначають початок нового календарного року. Готують святковий стіл та влаштовують гуляння. Василія Великого – 1 січня. На свято Василя заведено засівати оселі – зерно символізує нове життя та достаток. Після засівальників зерно віддають птахам, частіше куркам, аби добре неслися.

– 1 січня. На свято Василя заведено засівати оселі – зерно символізує нове життя та достаток. Після засівальників зерно віддають птахам, частіше куркам, аби добре неслися. Водохреща – 6 січня (раніше 19 січня). Це свято на згадку про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Віряни відвідують ранкову службу у церкві, а потім тричі занурюються в освячену ополонку, яку вирубують у формі хреста.

– 6 січня (раніше 19 січня). Це свято на згадку про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Віряни відвідують ранкову службу у церкві, а потім тричі занурюються в освячену ополонку, яку вирубують у формі хреста. Стрітення – 2 лютого. Останнє серед різдвяно-новорічних свят, яке є одним з найбільших у християнстві. У церквах святять стрітенську воду і свічку-громницю, яку запалюють під час негоди.

Вихідними у 2023-2024 році під час новорічних свят будуть такі дні: 30, 31 грудня, 6 та 7 січня. Додаткові вихідні на свята можуть надавати роботодавці, але на термін дії воєнного стану святкові дні не є вихідними й не переносяться на наступний день після святкового або неробочого.

До слова, з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. За новим календарем важливі релігійні дати змістилися майже на два тижні раніше. У грудні на нас очікує багато церковних свят, серед яких – Різдво Христове.

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Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання.

Раніше Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього.