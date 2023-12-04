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Кличко показав головну ялинку країни (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко показав головну ялинку країни (фото)
Як і минулого року деверо встановлять за кошти меценатів
фото: Віталій Кличко/Телеграм

Головну ялинку країни, яка традиційно розміщена на Софійській площі, вже змонтовано

Сьогодні, 4 грудня, у Києві на Софійській площі комунальники встановили головну ялинку. Про це повідомив мер Києва Віталій Коичко.

Очільник столиці зазначив, святкове дерево менш, ніж зазвичай, але несе життєстверджуюче послання.

«Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять», – написав Кличко та оприлюднив фото.

Кличко показав головну ялинку країни (фото) фото 1

Як повідомлялося, зранку, 4 грудня, на Софійській площі почали монтувати головну ялинку України. Як і минулого року деверо встановлять за кошти меценатів. Офіційне відкриття ялинки відбудеться у День святого Миколая, 6 грудня, близько 17:00-18:00.

Нагадаємо, торік на Софійській площі ялинку підсвітили 19 грудня у День святого Миколая. Вона була прикрашена голубами, а на верхівці був тризуб. Ялинку підсвічували енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, які живились від генератора.

Теги: Віталій Кличко Київ ялинка новорічні свята

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