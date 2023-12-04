Кличко показав головну ялинку країни (фото)

Як і минулого року деверо встановлять за кошти меценатів

Головну ялинку країни, яка традиційно розміщена на Софійській площі, вже змонтовано

Сьогодні, 4 грудня, у Києві на Софійській площі комунальники встановили головну ялинку. Про це повідомив мер Києва Віталій Коичко.

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Очільник столиці зазначив, святкове дерево менш, ніж зазвичай, але несе життєстверджуюче послання.

«Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять», – написав Кличко та оприлюднив фото.

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Як повідомлялося, зранку, 4 грудня, на Софійській площі почали монтувати головну ялинку України. Як і минулого року деверо встановлять за кошти меценатів. Офіційне відкриття ялинки відбудеться у День святого Миколая, 6 грудня, близько 17:00-18:00.

Нагадаємо, торік на Софійській площі ялинку підсвітили 19 грудня у День святого Миколая. Вона була прикрашена голубами, а на верхівці був тризуб. Ялинку підсвічували енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, які живились від генератора.