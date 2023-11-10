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СБУ навідалася з перевіркою до московської церкви на Житомирщині (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
СБУ навідалася з перевіркою до московської церкви на Житомирщині (фото)
фото: Оперативно ЗСУ/Telegram

Московські попи продовжують судитися за цей храм 

У п’ятницю, 10 листопада, Служба безпеки України навідалася з перевіркою до Свято-Миколаївського собору у Радомишлі. Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

Зазначається, що СБУ продовжує проводити безпекові заходи в «фсбшних філіях» УПЦ (МП). Сьогодні перевірка відбувається у соборі на Житомирщині, який раніше належав проросійській церкві. УПЦ (МП) наразі судиться за цей «опечатаний» та юридично нічийний храм.

СБУ навідалася з перевіркою до московської церкви на Житомирщині (фото) фото 1
СБУ навідалася з перевіркою до московської церкви на Житомирщині (фото) фото 2

У повідомленні йдеться, що московські попи намагаються оскаржити позицію місцевої церковної громади щодо передачі споруди ПЦУ, а до того вони намагалися «відбити» храм у парафіян провокаціями.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».

Теги: церква СБУ Житомирщина

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