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На Чернігівщині згоріла унікальна Михайлівська церква

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Чернігівщині згоріла унікальна Михайлівська церква
Місцеві, як у багатьох інших випадках, звинувачують місцевих хлопчаків, які нібито тут гралися і палили багаття
фото з відкритих джерел

Святиня була збудована у XIX столітті

В Чемері на Чернігівщині згоріла дерев’яна Михайлівська церква та її унікальні розписи, повідомляє «Україна Інкогніта».

Напівзруйнована дерев’яна святиня була унікальною. Звели храм у 1888 році. Раніше на його місці стояла інша церква, також Михайлівська. У ній хлопцем співав у церковному хорі Олекса Розум – майбутній генерал-фельдмаршал, цивільний чоловік імператриці Єлизавети та граф Олексій Григорович Розумовський. Тут співака помітив полковник Федір Вишневський і забрав у хор до Санкт-Петербурга. На стіні напівзруйнованої церкви можна було побачити унікальні розписи – тварини у Раю: лев, слон, фламінго тощо…  Крім тварин на розписах були зображені дерева і трави, а також, судячи із залишків блакитної фарби, водойма.

Залишки розпису у Михайлівській церкві
Залишки розпису у Михайлівській церкві
фото з відкритих джерел
Залишки розпису у Михайлівській церкві
Залишки розпису у Михайлівській церкві
фото з відкритих джерел

Ще на початку 1990-х храм стояв ще майже цілим. Але місцеві жителі поставили собі церкву на новому місці, а стару просто закинули й практично влаштували навколо неї смітник.

Церкву було збудовано на тому місці, де стояв давній козацький храм
Церкву було збудовано на тому місці, де стояв давній козацький храм
фото з відкритих джерел
Руїни церкви були розташовані в тилу сільради, будинку з білої цегли
Руїни церкви були розташовані в тилу сільради, будинку з білої цегли
фото з відкритих джерел

Церква стояла без даху, із заваленими перекриттями у густих хащах.

Напівзруйнована дерев’яна Михайлівська церква
Напівзруйнована дерев’яна Михайлівська церква
фото з відкритих джерел
Попри те, що у святині не було даху, а стіни дуже постраждали від «життя» просто неба, усередині храму збереглися унікальні розписи
Попри те, що у святині не було даху, а стіни дуже постраждали від «життя» просто неба, усередині храму збереглися унікальні розписи
фото з відкритих джерел

За даними «Україна Інкогніта», святиню підпалили. Місцеві, як у багатьох інших випадках, звинувачують місцевих хлопчаків, які нібито тут гралися і палили багаття. Разом із церквою згоріла будівля старостату (сільради).

Від унікальної церкви лишилося тільки згарище
Від унікальної церкви лишилося тільки згарище
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, минулого року на Кіровоградщині до тла згоріла унікальна дерев’яна церква.

Також торік у Чернігові в результаті обстрілів згорів храм. Там від обстрілів ховалися близько сотні людей.

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Теги: Чернігівщина церква

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