На Чернігівщині згоріла унікальна Михайлівська церква
Святиня була збудована у XIX столітті
В Чемері на Чернігівщині згоріла дерев’яна Михайлівська церква та її унікальні розписи, повідомляє «Україна Інкогніта».
Напівзруйнована дерев’яна святиня була унікальною. Звели храм у 1888 році. Раніше на його місці стояла інша церква, також Михайлівська. У ній хлопцем співав у церковному хорі Олекса Розум – майбутній генерал-фельдмаршал, цивільний чоловік імператриці Єлизавети та граф Олексій Григорович Розумовський. Тут співака помітив полковник Федір Вишневський і забрав у хор до Санкт-Петербурга. На стіні напівзруйнованої церкви можна було побачити унікальні розписи – тварини у Раю: лев, слон, фламінго тощо… Крім тварин на розписах були зображені дерева і трави, а також, судячи із залишків блакитної фарби, водойма.
Ще на початку 1990-х храм стояв ще майже цілим. Але місцеві жителі поставили собі церкву на новому місці, а стару просто закинули й практично влаштували навколо неї смітник.
Церква стояла без даху, із заваленими перекриттями у густих хащах.
За даними «Україна Інкогніта», святиню підпалили. Місцеві, як у багатьох інших випадках, звинувачують місцевих хлопчаків, які нібито тут гралися і палили багаття. Разом із церквою згоріла будівля старостату (сільради).
Нагадаємо, минулого року на Кіровоградщині до тла згоріла унікальна дерев’яна церква.
Також торік у Чернігові в результаті обстрілів згорів храм. Там від обстрілів ховалися близько сотні людей.
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