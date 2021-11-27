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    Зеленський провів пресмарафон та розповів скандальні подробиці про Бурбу та Ахметова (повне відео)

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    Володимир&nbsp;Зеленський провів пресмарафон з журналістами - Зеленський провів пресмарафон та розповів скандальні подробиці про Бурбу та Ахметова (повне відео)
    Володимир Зеленський провів пресмарафон з журналістами
    скріншот з відео

    До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти лише із 30 ЗМІ

    Сьогодні, 26 листопада, відбувся пресмарафон «30 запитань президенту України». Він розпочався о 12:00 і тривав понад чотири години.

    Пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського був присвячений «екватору» його каденції. До участі в цьогорічному заході були запрошені журналісти із 30 ЗМІ.

    На пресмарафоні Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 до 22 листопада. Він розповів, що літав у Гуту разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком. Також президент розповів, чому так тримається за Єрмака.

    Очільник держави повідомив, що можливість запровадження в Україні онлайн-голосування від час виборів є цілком імовірною.

    Володимир Зеленський відмежувався від компанії «Студія квартал 95» і заявив, що не отримує дивідентів від показу серіалів компанії у Росії.

    Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.

    Зеленський заявив, що колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, користуючись своєю посадою, продавав інформацію. Також Зеленський розповів, що Бурба приходив до нього з «інформацією про походження коронавірусу та формулою вакцини». Глава держави підкреслив, що не довіряв Бурбі.

    Не обійшлося без скандалів. Зеленський гучно посварився із журналістом Юрієм Бутусовим.

    Зеленський і Шустер гостро з’ясовували стосунки. Зеленський звинуватив відомого журналіста в тому, що він «служить олігарху».

    Зазначимо, що Зеленський уже проводив пресмарафон у закладі громадського харчування – 10 жовтня 2019 року у Kyiv Food Market.

    Нагадаємо, з нагоди 100 днів перебування на посаді президента 10 жовтня 2019 року Зеленський провів 14-годинний пресмарафон. Зеленський відповідав на запитання журналістів упродовж усього дня.

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    Теги: ЗМІ Рінат Ахметов політика переворот Володимир Зеленський президент журналіст Офіс президента вагнергейт
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    Зеленський провів пресмарафон та розповів скандальні подробиці про Бурбу та Ахметова (повне відео)