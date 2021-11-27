Зеленський провів пресмарафон та розповів скандальні подробиці про Бурбу та Ахметова (повне відео)

До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти лише із 30 ЗМІ

Сьогодні, 26 листопада, відбувся пресмарафон «30 запитань президенту України». Він розпочався о 12:00 і тривав понад чотири години.

Пресмарафон за участю президента України Володимира Зеленського був присвячений «екватору» його каденції. До участі в цьогорічному заході були запрошені журналісти із 30 ЗМІ.

На пресмарафоні Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 до 22 листопада. Він розповів, що літав у Гуту разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком. Також президент розповів, чому так тримається за Єрмака.

Очільник держави повідомив, що можливість запровадження в Україні онлайн-голосування від час виборів є цілком імовірною.

Володимир Зеленський відмежувався від компанії «Студія квартал 95» і заявив, що не отримує дивідентів від показу серіалів компанії у Росії.

Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.

Зеленський заявив, що колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, користуючись своєю посадою, продавав інформацію. Також Зеленський розповів, що Бурба приходив до нього з «інформацією про походження коронавірусу та формулою вакцини». Глава держави підкреслив, що не довіряв Бурбі.

Не обійшлося без скандалів. Зеленський гучно посварився із журналістом Юрієм Бутусовим.

Зеленський і Шустер гостро з’ясовували стосунки. Зеленський звинуватив відомого журналіста в тому, що він «служить олігарху».

Зазначимо, що Зеленський уже проводив пресмарафон у закладі громадського харчування – 10 жовтня 2019 року у Kyiv Food Market.

Нагадаємо, з нагоди 100 днів перебування на посаді президента 10 жовтня 2019 року Зеленський провів 14-годинний пресмарафон. Зеленський відповідав на запитання журналістів упродовж усього дня.