Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київрада надала бізнесу пільги на оплату за землю: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Київрада надала бізнесу пільги на оплату за землю: подробиці
Київрада ухвалила рішення для підтримки бізнесу під час війни
фото: КМДА

Депутати встановили пільги на сплату податку за землю з березня по травень 2022 року

Київська міська рада надала столичному бізнесу пільги на оплату за землю. Підтримав таке рішення 71 депутат. Про це після засідання повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Як невідкладне питання на сьогоднішню сесію ми внесли проєкт рішення про надання бізнесу пільги на оплату за землю з березня по травень 2022 року. Це – важливий крок для підтримки столичних підприємців. Бо ми розуміємо, що в цих складних умовах бізнесу потрібно працювати», – сказав Кличко.

Так, депутати внесли зміни до рішення Київради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Київ», встановивши з 1 березня до 31 травня 2022 року ставку земельного податку за земельні ділянки в столиці, нормативну грошову оцінку яких проведено, в розмірі 0% від їхньої нормативної грошової оцінки землі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві планують придбати пересувні мобільні котельні, які стануть резервним джерелом теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва. 

 

Теги: Віталій Кличко Київ податки

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Ткачук пояснив, чому не варто йти гуляти в парки під час тривоги
Соратник Кличка пояснив, чому не варто йти гуляти в парки під час тривоги
25 серпня, 05:59
Нові правила роботи міського транспорту в столиці почали діяти з 1 серпня
Петиція щодо зупинки транспорту під час сирени у Києві: Кличко ухвалив рішення
29 серпня, 16:57
Оновлений вхід до станції метро «Позняки»
Кличко змінив до невпізнаваності вихід зі станції метро «Позняки» (фото)
6 вересня, 05:32

Новини

Київрада надала бізнесу пільги на оплату за землю: подробиці
Київрада надала бізнесу пільги на оплату за землю: подробиці
Тонни спирту та сурогату: поліція Київщини викрила підпільний цех (фото)
Тонни спирту та сурогату: поліція Київщини викрила підпільний цех (фото)
У Києві чоловік потрапив під потяг (фото)
У Києві чоловік потрапив під потяг (фото)
Синоптики попередили киян про негоду: слід триматись подалі від дерев
Синоптики попередили киян про негоду: слід триматись подалі від дерев
Допомагав чоловікам виїхати за кордон: правоохоронці затримали голову РВА
Допомагав чоловікам виїхати за кордон: правоохоронці затримали голову РВА
Голова МЗС Німеччини пообіцяла допомогу у розмінуванні України
Голова МЗС Німеччини пообіцяла допомогу у розмінуванні України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Окупанти залишили свій форпост під Херсоном – ISW
75K
Ганебна поразка рашистів. Пропагандисти розповіли, як Путін помститься українцям
54K
Росія призупиняє відправку нових підрозділів на територію України, – Генштаб
50K
Окупанти придумали, як змусити «гарматне м’ясо» воювати
46K
У Львові жінка влаштувала істерику через зауваження про російську мову (відео)
28K
Путіна заманили у пастку

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Вчора, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Вчора, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Вчора, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Вчора, 08:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту