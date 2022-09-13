Київрада надала бізнесу пільги на оплату за землю: подробиці

Депутати встановили пільги на сплату податку за землю з березня по травень 2022 року

Київська міська рада надала столичному бізнесу пільги на оплату за землю. Підтримав таке рішення 71 депутат. Про це після засідання повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Як невідкладне питання на сьогоднішню сесію ми внесли проєкт рішення про надання бізнесу пільги на оплату за землю з березня по травень 2022 року. Це – важливий крок для підтримки столичних підприємців. Бо ми розуміємо, що в цих складних умовах бізнесу потрібно працювати», – сказав Кличко.

Так, депутати внесли зміни до рішення Київради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Київ», встановивши з 1 березня до 31 травня 2022 року ставку земельного податку за земельні ділянки в столиці, нормативну грошову оцінку яких проведено, в розмірі 0% від їхньої нормативної грошової оцінки землі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві планують придбати пересувні мобільні котельні, які стануть резервним джерелом теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.