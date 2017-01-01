Чим запам'ятався 2017-й рік для українського спорту

«Главком» вирішив зібрати топ головних спортивних подій для України у році, що минає

2017 рік хоча і був непарним (не було Олімпіади, Чемпіонату світу та Європи), виявився багатим на спортивні події. Рік червоного вогняного півня запам'ятається для України як і великими успіхами, так і болючими провалами. Приємно, що український спорт в цілому більше продовжує радувати саме успіхами. «Главком» вирішив зібрати топ

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

«Главком» вирішив зібрати топ головних спортивних подій для України у році, що минає

2017 рік хоча і був непарним (не було Олімпіади, Чемпіонату світу та Європи), виявився багатим на спортивні події. Рік червоного вогняного півня запам'ятається для України як і великими успіхами, так і болючими провалами. Приємно, що український спорт в цілому більше продовжує радувати саме успіхами.

«Главком» вирішив зібрати топ головних спортивних подій для України у році, що минає, адже за цей час було побито безліч рекордів, створено немало сенсацій. Наші спортсмени гучно заявили про себе на міжнародному рівні, довівши у черговий раз, що Україна - це спортивна держава.

Теніс. Прорив Еліни Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна у 2017 році увірвалася в світову тенісну еліту і переписала всі можливі національні рекорди. У цьому сезоні Світоліна виграла п'ять престижних турнірів серії WTA (Тайвань, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто). На турнірах Grand Slam українка вперше зіграла в четвертому колі Вімблдону і US Open, а також пробилася в чвертьфінал Ролан Гаррос.

Саме за підсумками US Open Світоліна піднялася на третю сходинку у рейтингу WTA, що стало рекордом для України. Раніше найкращим результатом було четверте місце Андрія Медведєва в 1994-му. Варто зазначити, що на старті сезону Світоліна була на 14-й сходинці.

Також вперше у своїй кар'єрі Світоліна виступила на Підсумковому турнірі WTA, де зібралися тільки найсильніші тенісистки планети. Втім, виступила українка доволі невдало... - дві поразки і одна перемога, що не дозволило подолати груповий етап. У підсумку українська тенісистка завершила рік на шостій сходинці рейтингу WTA. Тому чекаємо ще більшого прориву від першої ракетки України в наступному році.

Еліна Світоліна на US Open. Фото: AFP

Бокс. Непереможні Усик, Ломаченко та Гвоздик

Продовжують прославляти Україну і наші боксери. Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) провів три поєдинки за 2017 рік. Виграв всі бої після того, як суперники відмовлялися продовжувати битися. В останньому поєдинку український чемпіон переміг Гільєрмо Рігондо. До цього він не менш упевнено переміг колумбійця Мігеля Мірріагу і американця Джейсона Сосу.

Ломаченко був обраний найкращим боксером року за версіями різних авторитетних боксерських видань - Fightnews, Boxing Scene, друге місце у рейтингу ESPN. Він також претендує на звання найкращого боксера року за версією видання The Ring.

Не відстає від колеги по амплуа і Олександр Усик, який є чемпіоном за версією WBO. У цьому році усик захистив свій титул у бою проти Майка Хантера. Надалі українець вирішив взяти участь у боксерській суперсерії WSBB (World Boxing Super Series ), у новому боксерському турнірі.

У чвертьфіналі боксерської Ліги чемпіонів українець упевнено переміг Марко Хука, достроково завершивши бій в 10-му раунді. Вже січні наступного року Усик в Латвії у рамках суперсерії проведе бій проти латвійця Марійса Брієдіса.

Зазначимо, що поєдинки українських чемпіонів світу потрапили в список найбільш очікуваних в 2018 році за версією видання Boxing News.

Також вдало продовжує боксувати Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО). Українець у цьому році провів два поєдинки. Спочатку Гвоздик впевнено переміг Юніескі Гонсалеса, а в серпні нокаутом здобув перемогу над американцем Крейгом Бейкером.

Гвоздик, Ломаченко та Усик

Аматорський бокс. Дубль від Олександра Хижняка

Залишила Україна приємний слід і в аматорському боксі. Так, український боксер Олександр Хижняк виграв домашній для України чемпіонат Європи (турнір приймав Хакрів). А трохи згодом став і чемпіоном світу у вазі до 75 кг. Першість проходила у німецькому Гамбурзі.

Українець переміг спортсмена з Казахстану Абільхана Аманкула з рахунком 5:0. Одноголосним рішенням суддів 5: 0 (30-26, 30-27, 30-27, 30-27, 29-28) Хижняк став чемпіоном світу.

Олександр Хижняк

Бокс. Завершення ери Володимира Кличка

У 2017-му році стало відомо, що легенда українського боксу Володимир Кличко вирішив повісити рукавиці на цвях. Головною причиною такого рішення стала поразка від британця Ентоні Джошуа. Кличко програв бій технічним нокаутом в 11-му раунді. Зазначимо, що у попередньому поєдинку Кличко також зазнав поразки - від Тайсона Ф'юрі.

Після бою з Джошуа у пресі було багато чуток про реванш українця, однак той запевнив, що у ринг повертатися не збирається, і рішення завершити кар'єру вважає правильним.

Боксер був чемпіоном світу за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO, 2000-2003, 2008-2015), Міжнародної боксерської федерації (IBF, 2006-2015), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA, 2011-2015) у суперважкій вазі. Всього у послужному списку українця 64 перемоги (53 нокаутом) і п'ять поразок.

Фото: EPA

Хокей. Фіаско збірної України на домашньому чемпіонаті світу

Однією з головних подій в хокейному світі в році, що минає, безумовно, став чемпіонат світу серед команд другого за значимістю дивізіону 1А. Чемпіонат приймав Київ, а українська збірна під керівництвом Олександра Савицького боролася за вихід у світову еліту хокею.

Втім, все склалося зовсім навпаки. Наша збірна показала беззубу гру, програвши всі шість матчів і вилетіла у нижчий дивізіон IB. На жаль, але хокей в Україні продовжує «хворіти», а гойдалки з нижчого у вищий дивізіон і навпаки - продовжуються. Тепер, вже 2018 році збірна України на чемпіонаті світу буде грати з такими командами, як Румунія, Естонія, Японія, Литва та Хорватія.

Фото: ФХУ

Баскетбол. Невиразні виступи чоловічої та жіночої збірних України на Євробаскеті

Обидві збірні у цьому році виступали у фінальній частині чемпіонату Європи. Виступили відносно непогано. Як чоловіча, так і жіноча, вийшли в 1/8 фіналу. Щодо чоловіків, то в 1/8 збірна України зустрічалася зі збірної Словенії. Якщо українці лише в останньому матчі завдяки перемозі над Ізраїлем гарантували собі участь у матчах плей-офф турніру, то словенці впевнено зайняли перше місце у своїй групі, вигравши всі п’ять матчів.

У підсумку матч завершився розгромною поразкою підопічних Мурзіна. А Словенія у майбутньому стала чемпіоном Європи.

Жіноча збірна України також припинила боротьбу в 1/8 фіналу. Наша команда взагалі вважалася мало не фаворитом турніру. Підопічні Володимира Холопова впевнено виграли групу, однак у плей-офф доволі сенсаційно програли команді Словаччини.

Фото: ФБУ

Футбол. Невихід збірної України на чемпіонат світу-2018, який відбудеться в Росії

Найвищим досягненням збірної є 1/4 фіналу на Чемпіонаті світу-2006. На жаль, але це досягнення поки і залишиться найвищим у скарбничці української збірної мінімум до Чемпіонату світу 2022 року, який відбудеться в Катарі.

Про причини невиходу нашої команди у фінальну частину Чемпіонату світу не писав тільки ледачий, тому розписувати все по полицям немає сенсу. Однак факт залишається фактом, що наша команда залізно входить у топ-збірних, які пропустять світову першість.

Українці до останнього претендували навіть не перше місце, перегравши у матчі-відповідь збірну Туреччини.

Однак у наступному турі підопічні Шевченка програли ісландцям, а у заключному турі нічого не змогли протиставити збірній Хорватії, посівши у підсумку третє місце, яке не давало право виступити у стикових матчах.

Фото: Станіслав Груздєв.

Волейбол. Тріумф чоловічої та жіночої збірних України у Євролізі

Чоловіча волейбольна збірна України виграла Євролігу. У цьому турнірі наша національна команда брала участь вперше в історії. У фіналі турніру українці здолали збірну Македонії - 3:1.

Аналогічний успіх мала і жіноча збірна України з волейболу. У фіналі наші дівчата в Івано-Франківську переграли команду Фінляндії - також 3:1.

Таким чином український волейбол зробив золотий дубль в Євролізі-2017.

Фото: ФГУ

Шахи. Анна Музичук - віце-чемпіонка ЧС-2017

Українська шахістка Анна Музичук стала срібною призеркою чемпіонату світу з класичних шахів. По дорозі у фінал українська шахістка спочатку перемогла алжирку Аніну Медуз, в 1/16 фіналу Музичук завдала поразки росіянці Аліну Калшінську, в 1/8 поразки не змогла уникнути Фам Ле Тхао Нгуен з В'єтнаму.

У чвертьфіналі на Музичук чекала екс-чемпіонка світу болгарка Антоанетта Стефанова, однак українка перемогла її також. За перепустку у фінал Музичук сперечалася з росіянкою Олександрою Костенюк, яка в 1/16 вибила Інну Гапоненко. Втім. Анні російська шахістка особливих проблем не принесла

Вже у фіналі після загальної нічиєї у класичних партіях, Анна програла китаянці Тань Чжуньї на тайбрейку. Після нічиєї білими в першій партії рапіду, українка програла в другій партії чорними. Підсумковий рахунок фіналу - 3,5:2,5 на користь китаянки.

Втім, Музичук таки здобула титул, точніше сказати - захистила. Так, у 2017 році Музичук захистила титул чемпіонки Європи зі швидких шахів.

Анна Музичук. Фото: Getty Images

Фехтування. Харлан - чемпіонка світу з фехтування

Ольга Харлан стала чемпіонкою світу 2017 року в індивідуальному фехтуванні на шаблях. Це звання вона завоювала у німецькому Лейпцигу 22 липня. У фіналі українська спортсменка виявилася на голову сильнішою за Аззу Бесбес з Тунісу - 15:5.

Для 26-річної Харлан це вже п'ята золота медаль на чемпіонатах світу. Тричі вона ставала найкращою в індивідуальних змаганнях (до цього у 2013 та 2014 роках), а також ще двічі - у командних (у 2009-му та 2013-му).

Нагадаємо, що після Олімпіади-2016 Ольга змушена була пропустити три місяці через травму. Вона повернулася після травми тільки у травні цього року, завоювавши бронзу на внутрішньому турнірі.

Ольга Харлан. Фото: AFP

Спортивна гімнастика. Олег Верняєв та Ігор Радівілов

Лідери збірної України зі спортивної гімнастики весь рік радували око вболівальників, здобуваючи нагороди та медалі на турнірах різного гатунку. Особливо варто віділити чемпіонати Європи та світу, які відбулися у 2017 році. Так, Олег Верняєв завоював срібло на першості світу, яка проходила в Монреалі.

На чемпіонаті Європи Олег виборов два золота та бронзу. Українець також виграв загальний залік Кубка світу у Лондоні.

У свою чергу Ігор Радівілов також виборов срібло чемпіонату світу, повторивши власний успіх 4-річної давності на аналогічному турнірі в китайському Нанькіні. Також на рахунку українського гімнаста бронза на чемпіонаті Європи та перемога на Кубку світу.

Олег Верняєв. Фото: НОК України

Легка атлетика. Висхідна зірка Юлія Левченко

У цій дисципліні в 2017 показала свій високий клас українка Юлія Левченко. Не дарма її було визнано найкращою легкоатлеткою року в Україні. На рахунку Юлії у 2017-му срібло на чемпіонаті світу, бронза на чемпіонаті Європи у приміщенні, золото на молодіжному чемпіонаті Європи, друге місце у фіналі Діамантової Ліги.

Також українці належить молодіжний рекорд України зі стрибків у висоту, а також перемога у номінації Європейської Атлетики «Зірка, яка сходить».

Юлія Левченко. Фото: AFP

Тріумф українських бійців на «Іграх нескорених-2017»

На прем'єрних для себе «Іграх нескорених» команда України здобула 14 нагород. Змагання проходили у Торонто. Для України ці змагання стали першими в історії.

Загалом, турнір у 2017 році, який відбувся з 24-го по 30-е вересня, об’єднав понад 550 поранених бійців із 17-ти країн світу. Ці спортсмени змагалися у 12-ти адаптивних до них спортивних дисциплінах.

Україна на Invictus Games була представлена не великим «десантом»: в основний склад входило 15 спортсменів-бійців, а у резерв - 13. Змагалися вони у семи видах: бігові, пауерліфтингу, плаванні, стрільбі з лука, велоспорту, веслуванні на тренажерах і волейболу сидячи.

Золоті нагороди змагань здобули Олег Зімніков, Василь Пашкевич, Олександр Писаренко, Роман Панченко та Павло Будаєвський (володар чотирьох золотих медалей), срібні - Олександр Ткаченко, Дмитро Сидорук і команда лучників, а бронзові - Сергій Торчинський, Вадим Свириденко та Павло Мамонтов.

Детальніше про Ігри Нескорених «Главком» вже писав, детальніше за цим посиланням.

Вадим Свириденко

Дзюдо. Вундеркінд Дар'я Білодід

У кінці квітня Дар'я Білодід здивувала весь світ, перемігши на дорослому чемпіонаті Європи, який проходив у Варшаві. При тому, що це був дебютний дорослий турнір для 16-річної спортсменки. У березні 16-річна українка виграла золото Кубка Європи з дзюдо, що проходив у Празі.

Також на рахунку українки золото на молодіжному чемпіонаті Європи, який проходив в Малазі. Українка, якій тільки в жовтні виповнилося 16 років, була сильнішою за суперниць, які на три-чотири роки старші за неї.

Дар'я Білодід

Плавання. Перспективний Михайло Романчук

Не залишилося без уваги і плавання. Основним проривом цього року став перспективний український спортсмен Михайло Романчук.

У липні 2017 українець виграв срібло у фіналі чемпіонаті світу на дистанції 1500 м вільним стилем. Романчук також встановив рекорд України, подолавши дистанцію за 14:37.14.

А вже у грудні Романчук вистрілив на чемпіонаті Європи. Цього разу українець на дистанції 1500 м вільним стилем виборов золоту медаль. Безперечно - це майбутнє збірної України з плавання, адже хлопцю ще є куди рости.Також Роман запевнив, що не буде змінювати громадянство, незважаючи на проблеми в країні.

Михайло Романчук. Фото: Getty Images

Олексій Мурзак, «Главком»