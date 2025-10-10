Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів

Хто в Україні захотів стати лобістом? У Реєстрі прозорості зареєстровано 84 суб’єкти

Минув місяць, як в Україні запрацювало законодавство у сфері лобіювання. Новоспечені гравці ринку делікатних послуг, з якими поспілкувався «Главком», випромінюють оптимізм: мовляв, у небуття повинні поступово відійти підкилимні «договорняки». Цю нішу тепер займуть прозорі лобісти.

«Раніше відвертий лобізм, який зазнавав суцільної стигматизації та часто асоціювався з корупцією, здійснювали народні депутати й окремі чиновники. Вони за винагороду готували закони та підзаконні акти в інтересах конкретних осіб чи бізнес-структур, що підтверджують гучні кримінальні провадження. Водночас здебільшого чиновники безоплатно використовували державний апарат для просування власних інтересів. Нині ж обґрунтування нормативного акту, опитування та узгодження між відповідними органами здійснюватимуть зареєстровані лобісти, які сплачуватимуть податки з отриманих доходів», – говорить у коментарі «Главкому» адвокат Денис Кешкентій. З вересня 2025-го юрист офіційно став лобістом, пройшовши реєстрацію у Реєстрі прозорості. Це онлайн-майданчик, де публікуються дані про суб’єктів лобіювання. Також лобісти двічі на рік (до 31 січня і 31 липня) оприлюднюватимуть звіти своєї діяльності.

І ось тут починається найцікавіше. Як зазначила у коментарі «Главкому», керівниця Української асоціації лобіювання і співвласниця ТОВ «Гуд Політікс» Ганна Лачихіна, у Реєстрі громадськість побачить, інтереси в яких сферах найбільше лобіюються, які бізнес-структури найбільше долучаються до процесу прийняття рішень. Кожна комунікація на рівні Верховної Ради, міністерств (посадовці категорій «А») з лобістами автоматично залишатиме слід у звітах, що відображатимуться у Реєстрі прозорості.

«Главком» занурився у Реєстр, щоб поближче познайомитися з першими офіційними лобістами.

З 1 вересня 2025 року в Україні діє Закон України «Про лобіювання», ухвалений Верховною Радою 23 лютого 2024 року. Під поняттям «лобіювання» варто розуміти діяльність, спрямовану на вплив або спробу впливу на рішення органів влади чи місцевого самоврядування у комерційних інтересах бенефіціара або у власних комерційних інтересах. Усі лобісти зобов’язані зареєструватися у Реєстрі прозорості, який веде Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Кожні шість місяців суб’єкти лобіювання зобов’язані подавати у Реєстр прозорості звіти. У них відображаються всі ключові аспекти діяльності: дані суб’єкта і його клієнта, предмет і об’єкт лобіювання, умови договорів, розмір отриманих коштів і витрат, зустрічі з представниками органів влади, а також внески у політичні партії чи виборчі фонди. Зі свого боку НАЗК перевірятиме достовірність поданої інформації та притягатиме лобістів до відповідальності у разі порушень. За це передбачена адмінвідповідальність у вигляді штрафів. Законотворець визначив чітку межу: які дії підпадають під визначення лобіювання, а які – ні. Не вважаються лобіюванням: представництво зовнішньополітичних інтересів органами дипломатичної служби;

народна ініціатива на всеукраїнському референдумі та ініціатива на місцевих референдумах;

діяльність суб’єктів у сфері медіа та електронних комунікацій;

діяльність політичних партій та їхніх місцевих організацій, діяльність кандидатів на виборні посади на виборах президента, народних депутатів та місцевих виборах, пов’язана з їхньою участю у виборчому процесі;

діяльність асоціацій органів місцевого самоврядування; наукова та науково-технічна діяльність;

незалежна професійна діяльність адвокатів щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту;

робота суб’єктів забезпечення правотворчої діяльності тощо.

«Каста» адвокатів

Станом на 9 жовтня, у Реєстрі прозорості налічувалося 84 суб’єкти лобіювання. За даними НАЗК, найпопулярніші сфери лобіювання:

економічний розвиток, регуляторна політика та власність; правова політика; фінансова, банківська, податкова та митна політика – 54 суб’єкти лобіювання;

правоохоронна діяльність – 53 суб’єкти;

інновації та цифрові трансформації. Цю сферу планують лобіювати 49 суб’єктів;

транспорт, зв’язок та інфраструктура – 47 суб’єктів;

екологічна політика та природокористування; аграрна та земельна політика – 45 суб’єктів.

Найменша кількість суб’єктів обрали сферу «Молодь та спорт» – 26.

Чільне місце у Реєстрі займають адвокатські контори та юристи-«одинаки». Це, наприклад, компанія ТОВ «Хіллмонт Партнерс». Нинішніми кінцевими бенефіціарами записані британець Джеймс Ніколас Каннінгем-Девіс і українка Яна Нижна. Це дружина покійного адвоката Сергія Нижного, який засвітився під час виборчої кампанії ЗеКоманди. Зокрема, він курував юридичним напрямком у виборчому штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського у 2019 році.

Адвокатська контора покійного юриста Зеленського стала лобістом скріншот із Реєстру прозорості

Крім того, за даними ЗМІ, Сергій Нижний і його «Хіллмонт Партнерс» співпрацювали з ТОВ «Квартал 95» і президентською партією «Слуга народу».

Нині ТОВ «Хіллмонт Партнерс» націлено на масштабніші проєкти і готове запропонувати свої послуги, не лише у юриспруденції, а у сферах фінансів, економіки, транспорті, державної влади та місцевого самоврядування. Уже як офіційний лобіст.

Близьким до політичного істеблішменту є ТОВ «Ей Бі Імпакт», яке також оформилося лобістом. До травня цього року компанія була відома широкому загалу під іншою назвою: «Юридична група «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери».

Колишня компанія нардепа Сергія Алєксєєва надає лобістські послуги скріншот із Реєстру прозорості

За даними аналітичного ресурсу YouControl, засновником юрфірми до моменту обрання народним депутатом VIII скликання був Сергій Алєксєєв. У Верховній Раді IX скликання Алєксєєв зберіг мандат. Щоправда, влітку 2023 року політик отримав підозру у шахрайстві і вийшов під заставу у 2,2 млн грн. Розслідування досі триває.

Тепер колишня компанія Алєксєєва «Ей Бі Імпакт» хоче надавати послуги у понад 20 сферах лобіювання.

Крім того, лобістами зареєструвалося близько 40 адвокатів.

«Саме адвокати виявилися найбільш підготовленими до лобістської роботи завдяки своїм юридичним знанням та практичному досвіду в спорах з державними та місцевими органами, – зазначив «Главкому» лобіст та адвокат Денис Кешкентій.

Водночас він чітко розділив ці два види професійної діяльності та закликав не плутати адвокатуру з лобіюванням. Адже перша фокусується на захисті прав клієнта в суді та перед державними органами, часто в контексті їхніх порушень. Інша (лобіювання) – передбачає представлення інтересів бізнес-структур через розробку та просування законодавчих ініціатив з оплатою за надані послуги.

За словами Кешкентія, для ефективного функціонування інституту лобістів законодавство потребує детального доопрацювання, зокрема внесення змін і в сам закон і зміни до класифікатора видів економічної діяльності з окремим виділенням лобіювання як самостійного виду. Як приклад, він навів ситуацію з отриманням 1 тис. грн для просування морозива. Гроші можна витратити на купівлю морозива, зустріч з різними виробниками та привітання дитини – усе це три різні види витрат. Проте клієнт платить лобісту не за «купівлю» законопроєкту, а за витрачений час для досягнення мети, що є формою винагороди за професійну роботу.

Заступник голови правління Національної асоціації лобістів України Ірина Шаповалова підтвердила «Главкому», що наразі держава не визначила чіткий механізм сплати податків для суб’єктів лобіювання. А саме – відсутній окремий КВЕД. Йдеться про визначення коду економічної діяльності, який має не лише технічне, а й велике репутаційне значення для лобістів, підкреслила вона.

«Формально робота лобістів підпадає під класифікатор «Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю», однак подібне формулювання не відповідає правовому статусу суб’єкта лобіювання, визначеному законом про лобіювання. Національна асоціація лобістів України працює над впровадженням коду КВЕД для лобістської діяльності, оскільки це важливо для професійного статусу, належної державної реєстрації, податкового адміністрування і головне – відмежує від суміжних видів діяльності», – вважає Ірина Шаповалова.

Тютюнове та аграрне лобі

У лобісти записалися тютюнові гіганти на кшталт «Філіп Морріс Україна» та «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна». До слова, згадані компанії нерідко ставали фігурантами розслідувань Антимонопольного комітету і одержували астрономічні штрафи за «узгоджені антиконкурентні дії».

Аграрне лобі у Реєстрі складається з Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Української зернової асоціації і громадської спілки «Всеукраїнська аграрна рада». «Главком» помітив, що, наприклад, Всеукраїнська аграрна рада має намір застосувати лобіювання у сфері… правоохоронної діяльності.

«Кілька років поспіль для товаровиробників із тимчасово окупованих територій залишається невирішеним питання «заморозки» виплати кредитів. Розв’язати цю проблему намагається парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності. Тому Всеукраїнська аграрна рада багато часу приділила у роботі з народними депутатами цього комітету», – розповів заступник голови аграрної ради Денис Марчук.

Казус трапився з іншим аграрним лобістом. Вінницький національний аграрний університет також зареєструвався суб’єктом лобіювання. Однак станом на 16 вересня виш вже припинив цю діяльність. Як пояснили «Главкому» у приймальні ректора, «відбулася технічна помилка» – так там назвали появу навчального закладу у Реєстрі прозорості.

Вінницький національний аграрний університет передумав бути лобістом скріншот із Реєстру прозорості

Але попри «самоліквідацію» вінницькому вишу все ж доведеться звітувати перед НАЗК за проведену роботу у статусі лобіста.

Що лобіюватимуть державний банк і рітейл?

Великою несподіванкою у Реєстрі прозорості стала поява державного «Ощадбанку». Річ у тім, що закон про лобіювання прямо забороняє реєструватися лобістами юридичним особам, кінцеві бенефіціари яких пов’язані з органами державної влади (статті 10 і 12 Закону про лобіювання).

Державний «Ощадбанк» зареєструвався лобістом скріншот із Реєстру прозорості

«Ощадбанк» є державним банком, утвореним, відповідно до розпорядження президента України і постанови Кабінету міністрів від 21 травня 1999 року. Єдиним акціонером банку є держава в особі Кабінету міністрів, який здійснює функції управління його корпоративними правами. Тому тут прослідковується потенційний конфлікт інтересів між банком та державою, який виникатиме під час лобіювання», – переконана заступник голови правління Національної асоціації лобістів України Ірина Шаповалова.

Як дізнався «Главком» від джерел у банківському секторі, «Ощадбанк» активно залучений до процесу консультацій із урядовими високопосадовцями щодо роботи програми «Доступні кредити 5-7-9%». Тому у державній фінустанові могли розцінити це як лобізм і зареєструвалися суб’єктом лобіювання.

В офіційній відповіді на запит «Главкома» пресслужба «Ощадбанку» назвала закон про лобіювання важливим кроком на шляху боротьби із корупцією, «наслідки якої без перебільшення є руйнівними для розвитку економіки, рівноваги в суспільстві тощо». Пресслужба зауважила, що державний банк є підприємницьким товариством, основною метою якого є отримання прибутку, що передбачено його статутом. На діяльність «Ощадбанку» впливають як закони, так і підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, ті, які приймає Національний банк України.

«Якщо до введення закону про лобіювання в дію відповідні звернення банку, наприклад, до Національного банку, не обмежувалися (не регламентувалися), то наразі вони будуть кваліфікуватися як лобіювання та мають здійснюватися за встановленими правилами. У зв’язку з зазначеним та з метою відстоювання власних комерційних інтересів, в банку прийнято рішення набути статус суб’єкта лобіювання. Питання щодо надання банком послуг з лобіювання в інтересах інших осіб та відповідно вартості таких послуг не розглядається банком та не є доречним, оскільки така діяльність суперечить приписам статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – сказано у відповіді на запит.

Крім того, у державному банку нагадали, що у червні 2022 року Верховна Рада затвердила Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки, яка визначила «непрозору та непублічну діяльність суб’єктів, які здійснюють вплив на прийняття Верховною Радою рішень, проблемою, яку слід вирішувати шляхом запровадження дієвого нормативно-правового регулювання діяльності суб’єктів впливу».

Щодо сфери рітейлу, то у Реєстрі прозорості вона представлена двома мережами супермаркетів «Аврора» (ТОВ «Вигідна покупка») і «Метро» (ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»).

У Реєстрі прозорості представлена мережа супермаркетів «Аврора» (ТОВ «Вигідна покупка») скріншот із Реєстру прозорості

«ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» зареєструвалося в Реєстрі прозорості на виконання вимог законодавства і як прояв своєї проактивної позиції у захисті інтересів бізнесу. Для нас це – спосіб діяти відкрито й відповідально, підтримуючи формування в Україні культури доброчесності та прозорих взаємин між бізнесом і державою. Ми переконані, що лобіювання в правовому полі може бути ефективним інструментом конструктивного діалогу, який сприяє сталому розвитку економіки та суспільства», – заявила «Главкому» пресслужба компанії.

Мережа супермаркетів «Метро» (ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна») теж записалася у лобісти скріншот із Реєстру прозорості

№ Суб’єкт лобіювання 1 «Адер Хабер Гавермент Аффейрс» 2 «Гуд політікс» 3 «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» 4 «Ей Бі Імпакт» 5 «Європейська бізнес асоціація» 6 «Хіллмонт Партнерс» 7 Адвокатське об'єднання «Аларіус» 8 Адвокатське об'єднання «Глоба і Глоба» 9 Адвокатське об'єднання «Еквум» 10 Акціонерне товариство «Державний ощадний банк україни» 11 Асоціація «Європейсько-українське енергетичне агентство» 12 Асоціація «Інформаційні технології україни» 13 Асоціація «Німецько-українська промислово-торговельна палата» 14 Асоціація «Паливно-енергетичного бізнесу» 15 Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» 16 Асоціація «Українська зернова асоціація» 17 Багрій Петро Іванович 18 Бондарчук Олександр Петрович 19 Бузанов Дмитро Вікторович 20 Вінницький аціональний аграрний університет (припинено з 16 вересня 2025 року) 21 Гагаркін Михайло Володимирович 22 Григоренко Юрій Сергійович 23 Громадська спілка «Асоціація виробників інноваційних ліків» 24 Громадська спілка «Асоціація морських агентств україни» 25 Громадська спілка «Всеукраїнська аграрна рада» 26 Громадська спілка «Спілка українських підприємців» 27 Громадська спілка «Український фуд-ритейл альянс» 28 Дудченко Вікторія Георгіївна 29 Захарчук Олексій Миколайович 30 Івченко Андрій Олександрович 31 Каменець Олександр Сергійович 32 Кардашевський Павло Олександрович 33 Качур Дмитро Миколайович 34 Кеня Андрій Миколайович 35 Кешкентій Денис Володимирович 36 Клименко Ігор Миколайович 37 Ковальчук Віталія Володимирівна 38 Копійко Юлія Сергіївна 39 Корчинський Яніс Олександрович 40 Кулик Артем Ігорович 41 Кумановський Михайло Володимирович 42 Куц Ярослав Олександрович 43 Лещенко Олександр Вікторович 44 Лисенко Сергій Олексійович 45 Ляшенко Діана Вадимівна 46 Моісеєнко Сергій Миколайович 47 Невмержицький Сергій Іванович 48 Орлик Андрій Анатолійович 49 Підприємство з іноземною інвестицією «Імперіал Тобако Юкрейн» 50 Приватне акціонерне товариство «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» 51 Приватне акціонерне товариство «Філіп Морріс Україна» 52 Публічне акціонерне товариство «Арселорміттал Кривий Ріг» 53 Розумна Маріанна Миколаївна 54 Романів Ольга Антонівна 55 Самородов Артем Сергійович 56 Сташук Іван Олександрович 57 Товариство з обмеженою відповідальністю «Арцінгер Лобінг Солюшнс» 58 Товариство з обмеженою відповідальністю «Астразенека Україна» 59 Товариство з обмеженою відповідальністю «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» 60 Товариство з обмеженою відповідальністю «Вигідна покупка» 61 Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська агенція приватизації» 62 Товариство з обмеженою відповідальністю «Гавермент Релейшнз Консалтінг» 63 Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Солюшн Партнерс» 64 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ейчарді Клуб» 65 Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей Кей Партнершип» 66 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лоббі Альянс «Корнер» 67 Товариство з обмеженою відповідальністю «Лобі Клуб» 68 Товариство з обмеженою відповідальністю «Метро Кеш Енд Кері Україна» 69 Товариство з обмеженою відповідальністю «Рош Україна» 70 Товариство з обмеженою відповідальністю «Сік-Груп Україна» 71 Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Проктер Енд Гембл Україна» 72 Тоцький Броніслав Артурович 73 Тютюнник Валентина Анатоліївна 74 Українська асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн» 75 Фадєєв Андрій Олегович 76 Федорчук Кирилл Юрійович 77 Харчук Сергій Васильович 78 Хомич Юлія Володимирівна 79 Худар Станіслав Миколайович 80 Черних Олександр Сергійович 81 Чичва Олег Сергійович 82 Шаповалова Ірина Володимирівна 83 Шевчук Олексій Анатолійович 84 Шевчук Орест Михайлович

Лобізм: досвід Канади

У цілому, близько 30 країн світу запровадили законодавство в сфері лобіювання. За словами Ганни Лачихіної, яка кілька років працювала радницею голови комітету міжнародної торгівлі в канадському парламенті, досвід Канади у цій сфері є показовим. Тамтешній ринок лобіювання діє з кінця 80-х років минулого століття. У Канаді є спеціальна посада – комісар з лобіювання, який слідкує за подібним звітуванням, як це нині в Україні закріплено за НАЗК.

«Якщо в Україні сфера лобізму поки що є звуженою і лише розповсюджується на ухвалення законотворчих рішень місцевих та центральних органів, то у Канаді лобіюванням прийнято вважати будь-яку взаємодію з органами державної влади (Government Relations). Наприклад, лобістом може бути благодійний фонд, який в діє інтересах певних корпорацій. Те ж саме стосується канадських громадських організацій, які часто створюються під комерційні інтереси. Тому, аби уникнути не доброчесності, законодавство Канади зобов’язало благодійні фонди і громадські організації звітувати», – пояснила експерт.

Донедавна у Канаді діяла вимога: якщо працівник компанії або спеціаліст зі зв’язків з державними органами влади проводять у владних кабінетах менше 20% свого робочого часу, то їм не потрібно про це звітувати. Однак влітку цього року цю норму скасували. І тепер кожен лобіст, хто має контакти з владою, повинен відобразити у звітах усі зустрічі чи перемовини з чиновниками.

«Як виглядає професія лобіста? Найголовніше – це розуміння, як працює політична система, як працює система державного управління. Тобто процедурні моменти: як приймаються рішення; які стадії вони долають; які є дедлайни для кожного етапу прийняття рішень на рівні держави. Іще важливими навичками лобіста є розгалужена мережа контактів та зв’язків в органах державної влади на різних рівнях, а також вміння доносити свою позицію під різними кутами зору. Він має бути хорошим переговорником, від якого у подальшому залежатиме прийняття рішення посадовою особою», – додала очільниця Української асоціації лобіювання Ганна Лачихіна.

Віталій Тараненко, «Главком»