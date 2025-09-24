Зеленський обговорив з принцом Ліхтенштейну гуманітарну допомогу Україні

Зеленський: Вперше зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом та обговорив продовження гуманітарної допомоги для України

Принц Алоїз на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським відзначив хоробрість українського народу

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом. Під час розмови сторони обговорили продовження гуманітарної допомоги Україні. Зеленський висловив вдячність за надану підтримку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис українського президента.

Крім того, сторони торкнулися загроз з боку Росії, зокрема, порушень нею повітряного простору країн НАТО. Було наголошено на важливості посилення тиску на РФ, щоб змусити її припинити війну та запобігти поширенню агресії на інші європейські держави.

Принц Алоїз відзначив хоробрість українського народу та підкреслив, що Україна захищає не лише себе, а й усю Європу. Зеленський високо оцінив таку солідарність.

Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільницею 80-ї сесії Генасамблеї ООН Анналеною Бербок. Зеленський подякував їй за розмову та чітку підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у телеграм-каналі.

Зеленський обговорив з Анналеною Бербок ключові пріоритети України на поточній сесії. Серед них –привернення уваги ООН до ситуації на окупованих територіях, а також підтримка оновленого проєкту резолюції, що стосується дотримання прав людини на цих територіях. Крім того, сторони торкнулися спільної роботи над просуванням резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай міг би вплинути на Росію та змусити її припинити війну, оскільки Москва сильно залежить від Пекіна. Проте, як зазначив Зеленський, Китай не робить цього. Таку заяву він зробив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН, передає «Главком».

На думку українського лідера, сьогодні вплив ООН послаблюється, а її інструменти не працюють, але він переконаний, що активність може змінити цю ситуацію.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.