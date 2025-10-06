Батько загиблої дівчинки приїхав на місце удару на Львівщині (відео)

Внаслідок масованого удару російських військ зруйновано будинок родини, загинули четверо людей, серед них 15-річна Анастасія Гриців

Батько дівчинки, який понад 3,5 роки служить у ЗСУ, приїхав на руїни будинку у селі Лапаївка Львівського району, де мешкала його родина, щоб побачити наслідки трагедії. Разом із його донькою загинули її мати, свекри Ульяни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Львів.

6 жовтня 2025 року у селі Лапаївка сталася масована атака російських військ. Будинок родини Гриців був повністю зруйнований. Під завалами загинуло четверо людей, серед них - 15-річна донька Володимира.

Серед загиблих внаслідок масованої російської атаки у селі Лапаївка Зимноводівської громади були двоє осіб родом із села Мшана: Константинова Уляна Ігорівна (13.03.1985 р.н.) та її донька Гриців Анастасія Володимирівна (26.08.2010 р.н.). Уляна є матір’ю Анастасії. Разом із ними в будинку загинули свекри Уляни, а чоловік помер у лікарні, перебуваючи у важкому стані після атаки.

Ввечері перед ударом Анастасія написала батьку, спитала, як він, отримала відповідь, що все добре, і повідомила, що у неї також все добре.

Пам’ять про загиблу 15-річну Анастасію та її родину вшановують квітами та свічками на місці зруйнованого будинку в Лапаївці Фото: Суспільне Львів

В результаті нічної комбінованої атаки російських військ із застосуванням безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет на Львівщині є жертви серед населення.