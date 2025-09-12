Зеленський повідомив гарні новини з фронту

Президент провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Провів Ставку – дуже змістовну. Передусім – ППО, постачання систем, ракет до них. Наші потреби, наші наявні ресурси захисту. Визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, а отже, більш надійного прикриття критичної інфраструктури. Військові, урядовці, дипломати – у всіх власна частина відповідальності. Хороші показники у виробництві перехоплювачів. Важливо нарощувати підготовку операторів», – йдеться у заяві.

Зеленський додав, що також проаналізували на Ставці «баланс результатів і вартості наших дипстрайків». «Дякую кожному підрозділу за влучність, і особливо в тому, що стосується російської логістики та паливного комплексу», – сказав він.

Зокрема, головком Олександр Сирський доповів президента ситуації на фронті, ключових напрямків.

«Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат. Продовжуємо також активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі», – наголосив Зеленський.

На Ставці також йшла мова про потреби у зброї – українське виробництво, закупівлі, допомогу партнерів.

Раніше віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що Росія прагне захопити близько 6 тис. кв. км української території, яку вона ще не контролює. За словами Венса, питання території є одним із ключових у поточних переговорах.