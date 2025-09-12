Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив гарні новини з фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив гарні новини з фронту
Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на фронті
фото: Генштаб (ілюстративне)

Президент провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Провів Ставку – дуже змістовну. Передусім – ППО, постачання систем, ракет до них. Наші потреби, наші наявні ресурси захисту. Визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, а отже, більш надійного прикриття критичної інфраструктури. Військові, урядовці, дипломати – у всіх власна частина відповідальності. Хороші показники у виробництві перехоплювачів. Важливо нарощувати підготовку операторів», – йдеться у заяві.

Зеленський додав, що також проаналізували на Ставці «баланс результатів і вартості наших дипстрайків». «Дякую кожному підрозділу за влучність, і особливо в тому, що стосується російської логістики та паливного комплексу», – сказав він.

Зокрема, головком Олександр Сирський доповів президента ситуації на фронті, ключових напрямків.

«Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат. Продовжуємо також активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі», – наголосив Зеленський.

На Ставці також йшла мова про потреби у зброї – українське виробництво, закупівлі, допомогу партнерів. 

Раніше віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що Росія прагне захопити близько 6 тис. кв. км української території, яку вона ще не контролює. За словами Венса, питання території є одним із ключових у поточних переговорах.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський фронт війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Процедура зміни ліміту бронювання буде здійснюватися через портал «Дія»
Бронювання працівників на прифронтових територіях: Кабмін вніс зміни
14 серпня, 06:40
Онлайн-зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами: перші подробиці
Онлайн-зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами: перші подробиці
13 серпня, 17:30
Нині триває 1271-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2025 року
17 серпня, 08:30
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
19 серпня, 02:37
Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. 25 серпня 2025 року
Росія намагається зірвати підготовку України до зими – Зеленський
25 серпня, 14:50
Саме низька собівартість дозволяє Кремлю значно інтенсифікувати удари по українських містах та інфраструктурі
Росія наближається до виробництва понад 6 тис. шахедів щомісяця – СNN
24 серпня, 06:59
Президент наголосив, що для України та США важлива військова співпраця
Зеленський обговорив із Келлогом, як змусити росіян до переговорів
25 серпня, 20:12
Лідери обговорили, як посилити захист України від російських атак
Зеленський розповів про переговори з Трампом після засідання «коаліції охочих»
4 вересня, 19:47
В Лондоні за підтримки NAUDI відбувся «Саміт Свободи»
Борис Джонсон закликав надати Україні дозвіл бити по військових базах у Росії
9 вересня, 15:00

Політика

Яхта Медведчука. Нова очільниця АРМА висунула претензії попередньому керівництву
Яхта Медведчука. Нова очільниця АРМА висунула претензії попередньому керівництву
Зеленський повідомив гарні новини з фронту
Зеленський повідомив гарні новини з фронту
Кабмін оновив правила для грального бізнесу
Кабмін оновив правила для грального бізнесу
Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України
Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України
Президент жартома порівняв Келлога з ППО (відео)
Президент жартома порівняв Келлога з ППО (відео)
Зеленський назвав головну ціль Путіна
Зеленський назвав головну ціль Путіна

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua