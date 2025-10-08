Головна Країна Події в Україні
«Лізуть, як в останній раз». Екснардеп Іллєнко описав ситуацію на фронті та тактику ворога

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Офіцер Андрій Іллєнко розповів про тактику ворога та інтенсивність боїв на Донбасі
фото з відкритих джерел

«Осіння битва за Донбас у розпалі»
  

Зараз на фронті надзвичайно напружена ситуація. Російські війська масово йдуть у наступ на Донбасі, намагаючись прорвати оборону українських сил до настання осіннього бездоріжжя. Про це повідомив офіцер 3-го батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» Андрій Іллєнко, повідомляє «Главком».

«Або московити хочуть встигнути до настання осіннього бездоріжжя, або горить вже пʼятий, напевно, дедлайн по захопленню всього Донбасу, або все разом – але вони лізуть як в останній раз», – розповів Андрій Іллєнко.

Колишній народний депутат додав, що битви точаться у «гігантській сірій зоні, у руїнах степових хуторів та проклятих посадках», а небо над фронтом дзвенить від дронів. «Як казав Богдан Хмельницький: дві стіни зударяться, одна впаде, друга зостанеться. Бог є, і він зараз у піхоті. Осіння битва за Донбас триває», – підкреслив Іллєнко.

«Лізуть, як в останній раз». Екснардеп Іллєнко описав ситуацію на фронті та тактику ворога фото 1

Нагадаємо, що у інтерв’ю «Главкому» Андрій Іллєнко розповів про ситуацію на фронті, настрої серед військових і своє бачення війни. За словами Іллєнка, швидке завершення бойових дій – це небезпечна ілюзія, яка відволікає суспільство від реальної боротьби. Він наголосив, що війна триватиме довго, тому українці мають зосередитися на зміцненні обороноздатності держави, а не на очікуванні перемир’я.

Андрій Іллєнко заявив, що кожен українець має зробити свідомий вибір – або воювати за свою державу, або ризикувати опинитися на боці ворога в разі поразки. За його словами, байдужість і спроби «пересидіти» війну можуть мати трагічні наслідки.

Зазначимо, журналіст The Atlantic Роберт Форсайт Ворт переконує, що Україна має шанс змінити хід війни. У статті зазначається, що російські війська не змогли захопити ключові стратегічні міста й логістичні центри, попри чисельну перевагу. Спроби оточити український оборонний пояс на північному сході не дали очікуваних результатів.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська захопили населений пункт Маліївка, розташований у Синельниківському районі Дніпропетровської області.  За даними DeepState, окупанти також просунулися поблизу населеного пункту Вороне на Дніпропетровщині.

Крім того, фіксується рух російських військ у Запорізькій області – в районах Новоіванівки та Охотничого. Водночас на Донеччині зафіксоване просування ворога біля населеного пункту Біла Гора.

Теги: Донбас війна наступ Андрій Іллєнко

