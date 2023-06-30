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СБУ проти депутата з партії Порошенка. Політик та його адвокат оприлюднили деталі справи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
СБУ проти депутата з партії Порошенка. Політик та його адвокат оприлюднили деталі справи
Як зазначив адвокат Алексєєва Євген Солодкий, процесуальні дії відбувалися із порушеннями
фото з відкритих джерел

Нардеп Сергій Алексєєв наголошує, що вважає цю справу політичним переслідуванням

Адвокат нардепа Сергія Алексєєва Євген Солодкий наголошує, що процесуальні дії відбувалися із порушеннями, а сам Алексєєв переконаний, що СБУ затіяла справу проти нього з метою політичного переслідування. Про це з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Сергій Алексєєв.

Алексєєв зауважив, що органи, які мають зараз займатися російськими агентами, вночі вриваються до опозиційних депутатів.

«Я перед вами на цій трибуні, щоб відповісти на всі запитання максимально відверто. Мова йде про справу, яку компанія «Алєксєєв, Боярчуков і партнери» веде понад два роки. Наркозалежна людину, громадянина Німеччини, який чекає на екстрадицію до Німеччини за торгівлю наркотиками, ДБР і СБУ використали в обмін на прихисток в Україні від кримінального переслідування в Німеччині», – зауважив Алєксєєв.

«Хочу підкреслити, що кошти були отримані для мого колишнього партнера – адвоката, у якого якраз в цей день помер батько, на жаль, і в рамках договору з юридичною кампанією. Я можу запевнити, що про хабар навіть в обвинуваченні не йдеться. Натомість мені намагаються інкримінувати шахрайство, що не витримує жодної критики, оскільки це була оплата майже дворічної праці адвокатів», – пояснив Алєксєєв.

Депутат наголосив, що вважає це політичним переслідуванням.

Колишній партнер Алексєєва у адвокатській компанії Сергій Боярчуков, який щойно поховав батька, пояснив журналістам: клієнт-іноземець дійсно звернувся до них за правовою допомогою через загрозу екстрадиції. При цьому він постійно наполягав, щоб уся комунікація здійснювалась через Сергія Алєксєєва, якому він нібито дуже довіряє.

Боярчуков розповідає: «у цього чоловіка, який нібито став «жертвою шахрайства», є офіційні договори з нашою компанією на надання юридичних послуг. Цю людину я багато разів бачив, він був другом родини Алексєєва, я часто бачив його вдома у Сергія. Коли у нього виникли певні складнощі, він звернувся за юридичною допомогою до нашої компанії, яку він отримує, ці договори чинні. Приблизно в цей час був платіж по контракту. І що мене завжди дивувало, що він завжди хотів обговорювати питання виключно з Алексєєвим», – зауважує Боярчуков.

«Тільки зараз ми розуміємо, що це була спланована провокація. І саме тому він спілкувався тільки з ним. Ми розуміємо, що це був професійний провокатор», – наголошує партнер адвокатської компанії.

Як зазначив адвокат Алексєєва Євген Солодкий, процесуальні дії відбувалися із порушеннями, а сама ця ситуація за ознаками підпадає під кваліфікацію ЄСПЛ «Поліцейська провокація».

«По-перше, не було ухвали слідчого судді. По-друге, були представники не тієї Ради адвокатів. Не всі особи, які були при обшуці, зазначені в протоколі. Безпідставно обшук проводився у нічний час.  Не думаю, що для цього були реальні підстави І враховуючи те, що в телеграм-каналах з самого ранку посипались «розмови», відеозаписи, фото, хто ці фото передав у засоби масової інформації? Не сторона захисту точно, тому що ми поважаємо Кримінально-процесуальний кодекс. Я вважаю, що це поліцейська провокація і все ж таки замовна справа», – говорить адвокат.

«Клопотання про обрання запобіжного заходу попередньо буде розглядатися в Личаківському районному суді міста Львів. Тому що нібито там знаходяться управління чи відділ центрального апарату ДБР. Напевно, вони там до цього часу переховуються у Львівському котлі. Я так припускаю, що вони там роблять, я не зовсім розумію», – каже Солодкий.

Сергій Аеєксєєв також повідомив, що через обшуки і вилучення паспортів зривається його поїздка до Лондона, де він як член Тимчасової спеціальної комісії мав представляти докази терористичної діяльності групи Вагнера на території України.

«Я – в Тимчасовій спеціальній комісії по міжнародному гуманітарному праву. До нас звернувся британський парламент, вчора комісія проголосувала відповідь, і я мав везти ці відповіді, які доводять,  що група Вагнер є міжнародною терористичною організацією через те, що вони творять тут, в Україні.  Якщо британський парламент  визнає групу Вагнер міжнародною терористичною організацією, це буде велика перемога для України. Це буде мати дуже великі наслідки для російської агресії, що вони використовували на території України міжнародну терористичну організацію.  Це дуже важливо з політичної точки зору для України», – зазначив Сергій Алексєєв.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Служба безпеки заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який начебто вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За $50 тис. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Проте правоохоронці не називають прізвища політика, якого вони звинувачують у злочині.

Також «Європейська Солідарність» заявила про проведення обшуків у народного депутата Сергія Алексєєва і називає це продовження спрямованих провокацій і тиску на представників своєї партії. Згодом нардеп прокоментував обшук

Державне бюро розслідувань подало до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Алексєєву у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн

Теги: Європейська солідарність Сергій Алексєєв

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