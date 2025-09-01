НАЗК запустило Реєстр прозорості: як Україна контролюватиме лобіювання

Реєстр прозорості став першою інформаційно-комунікаційною системою, яка пройшла авторизацію з безпеки за новими стандартами

1 вересня 2025 року в Україні набув чинності Закон «Про лобіювання». Одночасно з цим Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило в експлуатацію Реєстр прозорості – відкриту публічну платформу, яка збирає та оприлюднює дані про лобіювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

Реєстр прозорості є ключовим інструментом нового законодавства, який має зробити процес впливу на ухвалення нормативно-правових актів більш підзвітним суспільству. Завдяки цій платформі будь-яка зацікавлена особа може отримати інформацію про суб’єктів лобіювання, їхні звіти, а також перевірити статистичні дані.

Реєстр складається з двох частин, зокрема, публічна частина – доступна для всіх і містить відомості про суб’єктів лобіювання, їхні звіти та статистику. Також є електронний кабінет – персональне середовище для зареєстрованих користувачів, де вони можуть подавати звіти та оновлювати свої дані.

З початком дії закону, особи, які займаються лобіюванням у власних чи комерційних інтересах, зобов’язані отримати відповідний статус. Зробити це можуть фізичні особи з повною дієздатністю, а також юридичні особи, зареєстровані в Україні, та іноземні компанії, що мають свої представництва в країні.

Цікаво, що Реєстр прозорості став першою інформаційно-комунікаційною системою, яка пройшла авторизацію з безпеки за новими стандартами, встановленими в Україні. Його створення було реалізовано за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT) Фонду Євразія.

