НАЗК запустило Реєстр прозорості: як Україна контролюватиме лобіювання

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
НАЗК запустило Реєстр прозорості: як Україна контролюватиме лобіювання
Реєстр прозорості став першою інформаційно-комунікаційною системою, яка пройшла авторизацію з безпеки за новими стандартами
З початком дії закону, особи, які займаються лобіюванням у власних чи комерційних інтересах, зобов’язані отримати відповідний статус

1 вересня 2025 року в Україні набув чинності Закон «Про лобіювання». Одночасно з цим Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило в експлуатацію Реєстр прозорості – відкриту публічну платформу, яка збирає та оприлюднює дані про лобіювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

Реєстр прозорості є ключовим інструментом нового законодавства, який має зробити процес впливу на ухвалення нормативно-правових актів більш підзвітним суспільству. Завдяки цій платформі будь-яка зацікавлена особа може отримати інформацію про суб’єктів лобіювання, їхні звіти, а також перевірити статистичні дані.

Реєстр складається з двох частин, зокрема, публічна частина – доступна для всіх і містить відомості про суб’єктів лобіювання, їхні звіти та статистику. Також є електронний кабінет – персональне середовище для зареєстрованих користувачів, де вони можуть подавати звіти та оновлювати свої дані.

З початком дії закону, особи, які займаються лобіюванням у власних чи комерційних інтересах, зобов’язані отримати відповідний статус. Зробити це можуть фізичні особи з повною дієздатністю, а також юридичні особи, зареєстровані в Україні, та іноземні компанії, що мають свої представництва в країні.

Цікаво, що Реєстр прозорості став першою інформаційно-комунікаційною системою, яка пройшла авторизацію з безпеки за новими стандартами, встановленими в Україні. Його створення було реалізовано за підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT) Фонду Євразія.

Нагадаємо, вересень підготував для українців багато змін. Зокрема, школярі будуть вивчати новий спецкурс, вчителі отримуватимуть надбавку, а співробітники ТЦК зобов’язані будуть носити бодікамери. «Главком» розповідає про всі нововведення, які чекають на громадян з початком осені. 

Теги: НАЗК реєстр Україна

