«У нас було всього $30 тис. доларів». Алла Пугачова вперше розказала, як покидала Росію

Російська співачка згадала про перші місяці повномасштабної війни

Музична виконавиця Алла Пугачова у великому інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій (визнана у РФ так званим «іноагентом») розповіла, як остаточно поїхала з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Youtube-канал «Скажи Гордеевой».

Після початку повномасштабної війни Пугачова полетіла до Ізраїля на лікування. Компанію їй склали двійнята Ліза Єлизавета та Гаррі, (2013 р.н.) Її чоловік, гуморист Максим Галкін, на той час вже був за кордоном. Перед початком навчального року Пугачова з дітьми повернулась до Москви. Антивоєнну позицію зіркової родини негативно обговорювали і за спиною, і на пряму.

Тоді на серйозну розмову артистку викликав перший заступник керівника адміністрації президента РФ, Сергій Кирієнко. Після зустрічі з путіністом в Пугачової склалось враження, що все нібито добре. Але вже за декілька днів Максима Галкіна визнали так званим «іноагентом».

Алла Пугачова та Максим Галкін фото: Instagram/maxgalkinru

Останньою краплею для зіркової родини став саме початок нового навчального року. Діти Пугачової та Галкіна почали відчувати на собі тиск суспільства.

«Коли діти пішли до школи після того, як тата прозвали «іноагентом», діти люди «добрі» – вони почали тролити. Тому що ви діти шпигунів, ваш тато «іноагент». Ми зібрали валізки, подзвонили татові, сказали, що виїжджаємо. Із собою у нас було 30 тис. доларів, які можна провезти. І поїхали до Ізраїлю. Скажу чесно, це був такий гострий біль для мене, що це так відбувається. Я написала: оголосіть мене тоді також «іноагентом». Тому що я не розумію, чому думка людей недурних так припиняється. У державі мають бути різні думки. Інакше як ти вирішиш правильно, якщо в тебе лише одна думка», – зізналась Алла Пугачова.

Алла Пугачова з чоловіком та дітьми фото: Instagram/maxgalkinru

На запитання журналістки, чи думала Алла Пугачова попросити Максима Галкіна промовчати про війну і жити далі своє життя, співачка категорично відповіла: «Ні».

«Я б не промовчала, тому що мені було б краще поїхати. Я знала, чим це може закінчитися. І Максим не промовчав би. Тому що є таке поняття як совість. І совість, Катя, вона дорожче слави, розкоші, дорожче всього. Особливо в моєму віці. Ти ж в останню хвилину (життя. – «Главком») будеш думати про те, що ти зробив. І як ти ставився до людей», – сказала Пугачова.

